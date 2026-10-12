Příběh Hamé: Jak se z nenápadné československé konzervárny stal potravinářský obr

Společnost dodává své produkty do zhruba čtyřiceti zemí. Najdeme ji na všech pěti kontinentech – kromě Evropy vyváží i do Spojených států, Austrálie nebo Japonska. U nás patří mezi její nejproslulejší výrobky paštika Májka. Mimo masových konzerv ale vyrábí i kečupy, džemy, sterilovanou zeleninu, dětské přesnídávky nebo hotová jídla.
Vše začalo v Babicích
Tradice Hamé má své počátky ve 20. letech minulého století. Váže se k jistému huštěnovickému živnostníkovi, který v Babicích roku 1922 založil konzervárenskou dílnu, kde se vedle ovocných marmelád, povidel a šťáv připravovaly i lihoviny. O 11 let později se dostala do správy společnosti Biochema, která svoji produkci následně začala exportovat mimo jiné do Irska, přičemž ve snaze oslovit tamní zákazníky vsadila na název, jenž měl znít „domácky a přívětivě“. A tak se zrodilo jméno Hamé, což ve staroirštině znamená domov, píše se dnes na oficiálních stránkách společnosti. Ale nepředbíhejme…
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Po znárodnění se majetek Biochemy stal součástí národního podniku Fruta, pod který spadal rovněž babický závod. Ten se v roce 1991 osamostatnil jakožto státní podnik Biofruct Babice, přičemž krátce poté došlo k privatizaci, na jejímž konci se zrodila akciová společnost Hamé, která na jeho činnost navázala a do jejíhož čela se postavil Leoš Novotný.
Za Novotného působení se Hamé rozšířilo o několik značek, včetně Otmy, Veselé pastýřky nebo Znojmie, současně byly založeny dceřiné firmy na Slovensku, Ukrajině nebo v Polsku či Maďarsku. Z tehdejších tržeb dosahujících sto šedesáti milionů korun se pod jeho vedením stalo do roku 2007 pět miliard.
O dalších devět let později se Hamé začlenilo do norské skupiny Orkla s tím, že jejím předešlým vlastníkem byla islandská skupina Nordic Partners. V roce 2020 pak byla spojena se sesterskou společností Vitana, čímž se zároveň zrodila firma Orkla Foods Česko a Slovensko.
Ruská aféra a test pod vedením astronauta
Co se samotného loga týče, to během desetiletí doznalo značných změň. Společnost začínala s červeným medvědem ve žlutém poli – medvěd byl vybrán jakožto největší a nejsilnější evropská šelma záměrně, aby zákazník nabyl dojmu, že lepší výrobky na trhu nenajde. Na červenou barvu tehdejší vedení vsadilo proto, že zkrátka působí veseleji než hnědá. A protože v zahraničí sklidilo logo a i celá obchodní značka úspěch, došlo k jejich brzkému zavedení i v tuzemsku.
Roku 2013 bylo logo Hamé oděno do modernějšího hávu, v rámci těchto změn ale přišlo o svého charakteristického chlupáče, zůstal pouze název značky. Ve stejné době na sebe společnost přitáhla pozornost vítězstvím v soudním sporu s ruskou firmou Ruzkom, v němž právě ono logo sehrálo hlavní roli.
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To ruské společnosti se totiž nápadně podobalo českému: stejný černý rámeček, na kterém byla bílým písmem natisknuta značka Naše, jež je v azbuce na pohled téměř k nerozeznání od české verze. Tehdejší generální ředitel firmy Martin Štrupl se pro server idnes.cz k celé věci vyjádřil následovně: „Věříme, že se celá kauza uzavře co nejdříve a bereme to i jako varovný příklad pro ostatní, kteří by chtěli podvádět zákazníky a parazitovat a přiživovat se na prestiži a známosti značky Hamé.“
Soud skončil ve prospěch Čechů, podnik Ruzkom musel s výrobou přestat a firmě vyplatit pět milionů korun. Dobrou pověst zdejší společnosti v Rusku navíc tehdy posílila ještě reportáž odvysílaná stanicí 1TV, v níž se v rámci kvality paštik provedl anonymní test těchto výrobků. Jako vrchní ochutnávač byl vybrán kosmonaut Alexandr Pavlovič Alexandrov.
Z jeho hodnocení vyšla nejlépe právě paštika od Hamé. V testu porazila nejen tu od Ruzkomu, ale také překonala francouzskou paštiku prodávající se za 150 rublů – tu českou byste zde přitom tehdy sehnali za pouhých 23 rublů. Na ruský trh Hamé vstoupilo v polovině devadesátých let, krátce po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu nicméně Orkla veškeré své tamní aktivity ukončila.
Májka na cestě od Bohuša k biatlonu
Májka má v Československu šedesátiletou tradici. Jak rychle si ji místní oblíbili, lze vyvodit z odpovědi historika Slováckého muzea v Uherském Hradišti Pavla Portla pro server strednicechy.rozhlas.cz: „V přepočtu na 80gramové konzervy by to bylo skoro milion konzerv paštiky Májka. Takové množství, tedy neuvěřitelných 70 tun paštiky, se vyexpedovalo během prvního měsíce ze Slováckých konzerváren, kde se začala v roce 1966 vyrábět.“
Nezapomenutelné byly reklamní spoty s Bolkem Polívkou, které odkazovaly na film Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Polívka v nich vystupuje jako divákům dobře známý Bohuš pochutnávající si na tomto „zlatém dědictví“. První spot z roku 2002 se natáčel na zámku Kačina u Kutné Hory a režíroval ho Jan Hřebejk.
Polívku poté nahradilo sponzorství biatlonu, jímž se firma snažila oslovit mladší generaci. Nejde přitom o první sport, se kterým bylo Hamé spojené. V minulosti sponzorovalo také zlínský hokejový klub, jenž nesl název HC Hamé. Šlo o léta 2002 až 2007, přičemž v sezoně 2003/04 se týmu podařilo prvně v historii dosáhnout na mistrovský titul.
Zdroje: hame.cz, irozhlas.cz, zpravy.aktualne.cz