Retro kvíz: Co znamenaly OPBH, ČSAO, OÚNZ a další socialistické zkratky, které si naštěstí už nemusíte pamatovat?

Zkratky jako OPBH, ČSAO, OÚNZ nebo VHJ možná něco řeknou pamětníkům, mladším generacím už ale povětšinou nikoliv. Přitom šlo o názvy institucí, s nimiž se lidé setkávali celkem pravidelně při řešení bydlení, oprav auta, návštěvě lékaře nebo v zaměstnání. A staly se natolik typickou součástí tehdejšího života, že se dostaly i do populární kultury.
Využil je Ivan Mládek v roce 1979 pro svoji píseň s názvem Zkratky, v níž během několika slok zvládne projet od ČSSR přes SNB a ČSAO až k OPBH, LVT, PLR, V3S nebo OÚNZ. Její text je tak vlastně malou encyklopedií socialistického Československa.
My jsme některé z nich vybrali do našeho kvízu a k nim přidali pár dalších. Vzpomenete si, co se za nimi skrývá? Vyzkoušejte si, kolik z nich ještě dokážete správně rozluštit.
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