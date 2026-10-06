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Retro kvíz: Co znamenaly OPBH, ČSAO, OÚNZ a další socialistické zkratky, které si naštěstí už nemusíte pamatovat?

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Socialistické Československo, ČSSR
Autor: Lefteris Papaulakis / Shutterstock.com

Československo socialistické éry bylo zemí zkratek. Objevovaly se v názvech podniků, úřadů, organizací, kulturních institucí, zdravotnických zařízení i různých hospodářských celků. Některé z nich lidé používali tak často, že jejich plný název už prakticky nikdo nevyslovoval. Dnes už ale naštěstí působí jako šifra z dávno zapomenutého světa.

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Zkratky jako OPBH, ČSAO, OÚNZ nebo VHJ možná něco řeknou pamětníkům, mladším generacím už ale povětšinou nikoliv. Přitom šlo o názvy institucí, s nimiž se lidé setkávali celkem pravidelně při řešení bydlení, oprav auta, návštěvě lékaře nebo v zaměstnání. A staly se natolik typickou součástí tehdejšího života, že se dostaly i do populární kultury.

Zdroj: Youtube.com

Využil je Ivan Mládek v roce 1979 pro svoji píseň s názvem Zkratky, v níž během několika slok zvládne projet od ČSSR přes SNB a ČSAO až k OPBH, LVT, PLR, V3S nebo OÚNZ. Její text je tak vlastně malou encyklopedií socialistického Československa. 

My jsme některé z nich vybrali do našeho kvízu a k nim přidali pár dalších. Vzpomenete si, co se za nimi skrývá? Vyzkoušejte si, kolik z nich ještě dokážete správně rozluštit.

A pokud vás podobné kvízy baví, na tomto odkazu najdete všechny další, které jsme na Euro.cz dosud publikovali.

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