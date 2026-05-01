Leo Express spustil dvě nové linky na Slovensko. Spojení do Bratislavy a Prešova zajišťují španělské jednotky Talgo

Jan Boháč
Dnes
Český železniční a autobusový dopravce Leo Express tento týden zahájil provoz hned na dvou vlakových linkách. Cestující se tak mohou svézt novými přímými spoji na trase Praha – Olomouc – Bratislava a Praha – Ostrava – Žilina – Prešov. Na obou linkách nasazuje Leo Express dva zpáteční vlaky denně, které tvoří soupravy Talgo převzaté od španělských státních drah Renfe.

„Do ostrého provozu na českých a slovenských kolejích vyjel výjimečný vlak, který vyniká vnitřním prostorem, nízkopodlažností a pohodlím i v ostřejších obloucích na železnici. Kromě toho, že se vracíme na Slovácko a propojujeme Prahu s Bratislavou a dalšími městy na Slovensku, nabízíme nyní spojení, která dříve vůbec neexistovala. Jsem nadšený také z růstu na Slovensku a propojení s naší regionální linkou Bratislava – Komárno,“ uvedl Peter Köhler, generální ředitel Leo Express.

Třináctivozové soupravy Talgo s kapacitou 350 míst dosahují maximální rychlost až 200 km/h. Interiéry vlaků prošly kompletní renovací, přičemž cestující podle Leo Expressu ocení třeba pohodlná sedadla doplněná o kožené podhlavníky a moderní velkoprostorové uspořádání vozů. Vlaky navíc nabízejí rozteč sedaček až jeden metr i ve 2. třídě (Economy), což zajišťuje komfort srovnatelný s 1. třídou u jiných dopravců a zároveň jde o největší nabízenou rozteč ve voze 2. třídy v České republice.

Příjemnou novinkou má být rovněž vylepšený koncept občerstvení. Soupravy Talgo totiž obsahují bistrovůz, v němž si cestující mohou objednat a konzumovat jídlo či nápoje. Kromě toho ale zůstane dostupná i stávající možnost objednávky občerstvení s doručením přímo na sedadlo. Ve vlaku pak bude k dispozici také Wi-Fi připojení k internetu či klimatizace.

„Na palubě mohou cestující v prvních dnech provozu potkat i některé z našich manažerů, kteří dohlížejí na kvalitu. Prosíme zákazníky, aby psali jakékoliv připomínky v rámci recenze na e-mail, který obdrží po jízdě, abychom pro ně mohli dále zdokonalovat naše služby,“ uzavřel Köhler. 

