Miliony na podporu vývoje softwarových firem. V-Sharp Venture Studio investuje do německé fintech platformy Tapline

V-Sharp Venture Studie, za nímž stojí Michal Menšík a Zdeněk Šoustal, investuje do projektu podporujícího softwarové firmy. Německému startupu Tapline poskytne finanční vzpruhu ve výši několika milionu korun, což z něj dělá hlavního venture investora tohoto kola. Dluhové financování ve výši 30 milionů eur (730 milionů korun) pak začínající firmě poskytne britská společnost pro alternativní správu aktiv Fasanara Capital. Celkem si pak německá fintech platforma přijde na 31,7 milionu eur (bezmála 800 milionů korun).

Vysoký finanční obnos umožní berlínskému týmu proniknout na exponenciálně rostoucí trh SaaS, jehož objem transakcí by měl v roce 2028 dosáhnout 720 miliard eur. Kromě toho využije startup investici na vylepšování své služby a na rozšíření marketingového a produktového týmu.

„Přístup ke kapitálu je pro malé a střední digitální firmy klíčovým prostředkem k dalšímu růstu. V dnešním složitém makroekonomickém prostředí je nezbytné, aby existovalo finanční řešení, které tyto společnosti podpoří. Právě proto jsme se rozhodli společnosti Tapline při rozvoji takové služby pomoci,“ říká Francesco Filia, generální ředitel společnosti Fasanara Capital.

Firma Tapline cílí přímo na SaaS společnosti s B2B i B2C byznysovým modelem. Primárně se soustředí na firmy, jež působí přímo v regionu DACH, tedy kromě Německa také v Rakousku a Švýcarsku. Působí ale rovněž v zemích střední a východní Evropy. Těmto firmám Tapline umožňuje získat potřebný kapitál na vývoj během dvou dnů. „Existuje mnoho vynikajících SaaS společností, které mají osvědčený produkt a rostoucí zákaznickou základnu, ale potřebují další financování, aby mohly dále růst,“ komentuje Matej Zabadal, Managing Partner ve V-Sharp Venture Studio.

Zkušenosti s rizikovým investováním

Modely SaaS jsou typické vysokou úrovní předvídatelnosti opakovaných příjmů. Společnosti, jež měsíčně pravidelně disponují alespoň osmi tisíci eur, mohou díky Tapline svůj růst financovat, a to konkrétně tak, že až 60 procent svých ročních opakujících se příjmů vymění za okamžitý kapitál. Jinými slovy, německý startup nabízí začínajícím firmám možnost ihned využít svůj půlroční či roční výnos z předplatného a zainvestovat jej do dalšího vývoje. Tento způsob financování společnost nabízí až do výše jednoho milionu eur, což dělá uvedené řešení vhodné nejen pro startupy, ale i zaběhlé podniky.

„Pro firmy, které nechtějí nebo nedosáhnou na získání venture kapitálu, neexistovala v našem regionu vhodná forma financování, která by jim umožnila posunout jejich podnikání na další úroveň a pokračovat v inovacích. Tapline této potřebě dokonale vyhovuje,“ vysvětluje Zabadal.

Nápad na založení společnosti, jež funguje od loňského roku, vznikl v hlavách tří přátel. Dean Hastie, Dmitrij Miller a Peter Grouev se seznámili ve startupovém akcelerátoru Antler, a právě ten do nich ještě téhož roku zainvestoval. K němu se přidala také první VC společnost se zaměřením na projekty v rané fázi vývoje. V prostředí rizikového investování a kapitálových trhů se navíc roky pohybovali i sami zakladatelé. Dean a Peter pracovali v době velké finanční krize pro řadu velkých bankovních institucí, jako je třeba Merrill Lynch, J.P. Morgan či Sanlam Investments.

Teď prostřednictvím své služby přicházejí v Tapline s řešením likvidity, kterou lze označit za jeden z nejpalčivějších problémů současného finančního trhu a která kromě toho, že je momentálně jasně nedostatkovým zbožím, také brzdí jednotlivé firmy v inovacích. Rozhodně se přitom nemusí jednat jen o startupy. Problém představuje i v případě již zajetých hráčů.

„Naslouchali jsme firmám a zjišťovali, co je při získávání externích financí trápí. V konečném důsledku můžeme zakladatelům poskytnout rychlé, transparentní kapitálové řešení, které jim nesebere podíl na firmě. Takže se mohou nadále soustředit na to, co dělají nejlépe – budování inovací. V době současné ekonomické nestability umožňuje naše platforma firmám soustředit se i dále na svůj růst,“ tvrdí spoluzakladatel a CEO Tapline Dean Hastie.

Alternativní způsoby financování, tedy konkrétně ty, jež jsou na rozmezí kapitálového a dluhového financování, mají podle V-Sharp Venture Studia v aktuální ekonomické situaci velký potenciál. Je to dáno tím, že jsou zakladatelé k těmto typům finančních nástrojů otevřenější než dřív, navíc se v nich lépe orientují. Zároveň vítají možnost, že se nemusí tak snadno vzdávat vlastního kapitálu.