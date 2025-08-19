Místo zanedbaných věží moderní bydlení. Salutem Group a Growth Finance chystají v Ústí nad Labem 300 nových bytů za stovky milionů

Dostupné bydlení je v Česku nedostatkovým zbožím, a to nejen v Praze či Brně, ale i v regionech. Například Ústecký kraj trpí nejnižší novou výstavbou v tuzemsku – vloni se zde začalo pracovat na o třetinu menším počtu bytových jednotek než rok předtím. Přitom podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů se v Česku nachází téměř 860 tisíc neobydlených jednotek, z toho 200 tisíc dlouhodobě.
Česká investiční a realitní skupina Salutem Group nicméně v této situaci vidí příležitost. Za svoji 18letou historii stihla v atraktivní bydlení přeměnit takřka dva tisíce projektů, přičemž tentokrát na to navíc není sama – partnerem se jí stala investiční firma Growth Finance vedená investorem Petrem Šmídou, který se rovněž může pochlubit bohatými mezinárodními zkušenostmi. Obě společnosti nyní představují projekt Ústí Towers, jehož ambicí je stát se modelovým příkladem dostupného, kvalitního a udržitelného bydlení mimo velká města.
„Revitalizace není jen o jednotlivých domech, ale i o navracení života do celých lokalit. Ústí Towers je příkladem, jak může spolupráce soukromých investorů a měst fungovat a přinášet udržitelnou a dlouhodobou změnu i v dalších regionech a pomoci řešit krizi s bydlením,“ míní spoluzakladatel Salutem Group Jaroslav Ton a pro Euro.cz dodává, že ústecký projekt vyjde na vyšší stovky milionů korun.
Proměna ubytovny i lokality
Projekt Ústí Towers zahrnuje dvě stejné věže bývalé ubytovny na okraji Ústí nad Labem v části Trmice, které po rekonstrukci přinesou až 300 nových bytů ve vyšším standardu. První z nich UT2 již nabízí 143 zrekonstruovaných a vybavených bytových jednotek s dispozicemi 1+kk a 2+kk, které jsou z 85 procent obsazeny nájemníky. Druhá věž UT1 má opravené exteriéry, přičemž v současné době procházejí rekonstrukcí pro změnu vnitřní prostory. Hotovo má být v roce 2026 a počítá se tím, že byty budou na trh uváděny postupně po jednotlivých patrech kvůli zachování stability cen. V areálu je i třetí nižší budova, která teprve čeká na využití.
Prostranství okolo domu je vyhrazené jen obyvatelům Ústí Towers a nabízí soukromé parkoviště, venkovní bazén, dětské hřiště, fitness a saunu. O údržbu exteriérů i interiérů se stará správce areálu, UT2 navíc nabízí recepci a hotelovou úroveň servisu. Taková lokalita a kvalitní bydlení pak samozřejmě přiláká i solidní nájemníky.
Strategie Salutem se před pár lety změnila a místo prodeje po rekonstrukci se zaměřila na model „sale and lease back“. Jednotlivé byty sice prodá investorům, ale následně si je od nich pronajme třeba i na 20 nebo 30 let, sama vyhledá nové nájemníky, které pečlivě prověřuje, a o celý objekt se zároveň také stará. V některých případech byty navíc může odkoupit i zpět.
Výhodou pro investory je, že získávají pravidelný výnos, který je vyšší než třeba v Praze. – zatímco v hlavním městě se pohybuje od dvou do tří procent, v Ústeckém kraji je pěti- až šestiprocentní. To už převyšuje inflaci, která se v červenci mírně snížila na 2,7 procenta. Atraktivitu lokality navíc podporuje blízkost Drážďan či Prahy, kam lze dojet po dálnici D8 do hodiny, a chystaná rychlodráha.
„Jedná se o náš již druhý projekt v Ústí nad Labem, který splňuje všechny požadavky naší prověřené strategie 4R, která zahrnuje revitalizaci stávajících objektů, recyklaci materiálů a úspory energie, rozvoj lokality a rentabilitu pro investory,“ dodává Ton s tím, že právě díky kompletní rekonstrukci zanedbaných projektů a jejich přeměně na kvalitní bydlení je nájemné také mírně nad průměrem daného trhu, konkrétně v Ústí činí něco mezi 11 až 13 tisíci korunami za měsíc.
Investice s přesahem
Partnerství s Growth Finance vychází ze společné vize dlouhodobého a odpovědného investování. Salutem Group přináší znalost regionů a zmíněnou strategii 4R, Growth Finance kapitál, strategický pohled na zhodnocení projektu a podporu při škálování a růstu. Společně se starají také o prodej a marketing.
Ústí Towers je pilotní projekt, při kterém si obě strany chtějí nastavit procesy, a podle výsledků se možná pustí i do dalších projektů. Velký potenciál vidí Ton zejména v severních Čechách a na severu Moravy, například v Ostravě, ale také v menších městech nad 10 tisíc obyvatel. Projektem v Ústí nad Labem chtějí mimo jiné motivovat Čechy, jimž leží v bankách miliony, aby více investovali.
„Ústí Towers představuje příležitost s dlouhodobým potenciálem. Příležitost propojit potřebu kvalitního bydlení v regionech s českým investičním kapitálem. Tento projekt otevírá prostor pro rozšíření spolupráce našich společností v tomto společensky aktuálním tématu. Kromě ekonomické návratnosti vnímáme možnost pozitivně ovlivnit životní úroveň v regionech zlepšením bydlení, infrastruktury i image lokality,“ podotýká Šmída.
Ten má za sebou nejen úspěšnou mezinárodní kariéru bankéře, ale v posledních 15 letech také investice v oblasti real estate a venture capital. V jeho portfoliu je například Palác Karlín nebo administrativní projekt The Form v Polsku. Investoval zhruba do 70 startupů, přičemž dva z nich – český Rohlík a polský DocPlanner – se staly „jednorožci“. Současně se zaměřuje i na kontinuitu kapitálu a mezigenerační předávání majetku s důrazem na to, aby pomáhal zlepšovat život a podnikání v Česku.