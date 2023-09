Pracujte tu, my zaplatíme nájem. Italská obec Ollolai láká digitální nomády na tříměsíční pobyt zdarma, chce oživit populaci

Být takzvaným digitálním nomádem má celou řadu výhod. Tou největší je ale bezpochyby fakt, že díky technologiím můžete pracovat takřka odkudkoli na světě. Třeba z druhé strany planety.

Digitální nomádství získává na popularitě hlavně v posledních letech, mimo jiné i díky koronarové pandemii, během které pro velké množství firem přestal být home office sprostým slovem. A aktuálního rozmachu si je dobře vědoma i Itálie, konkrétně malá obec Ollolai, která už roky bojuje s nedostatkem obyvatel.

Vedení této vesničky uprostřed Sardinie se rozhodlo nové lidi nalákat poněkud netradičním způsobem: zahraničním pracovníkům nabízí pobyt zdarma. K realizaci projektu si tamní radnice vyčlenila 20 tisíc eur, tedy v přepočtu necelých 490 tisíc korun. Ty by měly pokrýt až tříměsíční nájem pro 30 digitálních nomádů, kteří se v místě ubytují jeden po druhém a svému hostiteli zaplatí třeba symbolické jedno euro.





Vybavený dům i vlastní kancelář

Ollolai je jedním z nejméně dotčených a zároveň nejautentičtějších míst na celém ostrově. V posledním půlstoletí se ale potýká s odlivem mladších obyvatel. Ti z malé obce čím dál častěji směřují do větších měst, což spolu s nízkou porodností vyústilo ve výrazný pokles populace z původních 2250 na současných 1300.

„Naším cílem je oživit Ollolai pomocí nových lidí různých kultur a jazyků, kteří mohou sdílet své zkušenosti s obyvateli,“ uvádí pro CNBC vedoucí místního kulturního sdružení Sa Mata Veronica Mattaová, která ve spolupráci s kanceláří starosty program zajišťuje. „Očekáváme hodně Američanů,“ dodává s tím, že přihlášky do programu je možné podávat do prosince.

Rozpočet poputuje přímo k majitelům, kteří své vybavené domy budou digitálním nomádům pronajímat za zhruba 350 eur měsíčně. Kromě toho radnice pokryje i veškeré účty za energie a poplatky za služby včetně vysokorychlostního internetu. K dispozici budou mít příchozí i vlastní kancelář. Jediné, co budou vzdálení pracovníci muset hradit ze svého, je cesta.

Pouze ubytováním navíc projekt nekončí. Na nomády město myslelo i po kulturní stránce – dočasní obyvatelé proto budou zváni na veletrhy, večírky a festivaly. Že by se jednalo o dovolenou zdarma, ale tak úplně říct nejde. Kromě toho, že dotyčný musí prokazatelně pracovat jako digitální nomád, musí před svým odjezdem městu zanechat konkrétní počin, který obohatí tamní kulturu. Ten může mít například podobu výzkumu, eseje či přednášky pro veřejnost. Na oblasti působení přitom vůbec nezáleží. Koneckonců, jak Mattaová zdůrazňuje, vítaní jsou pracovníci z odvětví technologií, médií, financí, nemovitostí i architektury. Dveře mají otevřené i umělci, vědci a akademici.

Není to poprvé, co se Ollolai snaží nalákat cizince. Už v roce 2018 obec zahájila vysoce medializovaný projekt k oživení staré čtvrti. Zavázala se tehdy, že rozpadající se domy v centru obce prodá za pouhé jedno euro. „Byl to velký úspěch – mnoho cizinců koupilo a upravilo desítky opuštěných obydlí,“ komentuje starosta Francesco Columbu. „Nyní, po investicích do vysokorychlostního internetu a s novým projektem ‚Work from Ollolai‘ chceme z naší obce udělat centrum digitálních nomádů,“ uzavírá.