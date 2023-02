Pokrok vesmírného průmyslu je ohromující. Bývalý astronaut Kelly vyzdvihl přínos soukromých firem a uznal, že se v nich zmýlil

Bývalý americký astronaut Mark Kelly, který v současnosti působí jako senátor státu Arizona za Demokratickou stranu, ocenil růst vesmírného průmyslu a vyzval k zesílení konkurence. „Mnohé pokroky jsou skutečně ohromující, poslední léta znamenala velký úspěch,“ řekl Kelly podle CNBC během čtvrteční konference Commercial Space Transportation pořádané ve Washingtonu.

Senátor také ocenil, že ceny za vyslání satelitů, lidí a nákladu na oběžnou dráhu v poslední době výrazně klesly. „Jedná se o zlomek částky, za niž jsem v raketoplánu NASA letěl já. I když je ale růst odvětví povzbudivý, společnosti vyrábějící rakety nesmějí polevit. Je třeba uvádět na trh více nových nosných raket rychleji a přijmout stále rostoucí konkurenci, nikoli ji potlačovat,“ shrnul Kelly.

Klíčový je vývoj raket

Počet raketových letů se v posledních letech neustále zvyšuje, jen v roce 2022 se v USA uskutečnilo rekordních 87 startů. Většinu z nich přitom zajistila společnost SpaceX Elona Muska, která v současné době vzlétá v průměru každé čtyři dny. O zvýšení tempa se ale snaží i další americké firmy vyvíjející své vlastní nosiče.

Patří mezi ně například Rocket Lab, jež chce s pomocí kosmických lodí přepravovat zboží po naší planetě extrémně velkou rychlostí, nebo Blue Origin Jeffa Bezose. Mezi další perspektivní společnosti se pak řadí například i Astra, Virgin Galactic, Virgin Orbit, Northrop Grumman, Firefly, United Launch Alliance a ABL.

Právě větší počet nových nosičů je přitom podle senátora opravdu zásadní. „Potřebujeme více nosných raket, abychom mohli i nadále snižovat cenu spojenou s přepravou nákladů na oběžnou dráhu,“ uvedl Kelly, jenž se během své patnáctileté kariéry astronauta NASA do vesmíru vypravil celkem čtyřikrát.

Soukromé firmy změnily odvětví

Za velkou vzpruhu pro celé odvětví označil bývalý astronaut právě komerční vesmírné společnosti: „Jako asi spousta lidí v NASA i ve Washingtonu jsem byl na přelomu století skeptický ohledně spoléhání se na soukromý sektor. Nemám ale problém přiznat, že jsem se mýlil, a tentokrát jsem se opravdu mýlil.“

„(Komerční vesmírný sektor) je zásadní pro budoucnost americké ekonomiky a je zásadní pro naše vedoucí postavení v zahraničí. Bez soukromého vesmírného sektoru bychom nebyli schopni dostat důležité produkty na oběžnou dráhu. Bez něj by celá odvětví americké ekonomiky, od telekomunikací po lodní dopravu a navigaci, nebyla globálně konkurenceschopná,“ dodal Kelly.

Významným segmentem by pak do budoucna mohly být také turistické lety do vesmíru. V tomto odvětví se nyní angažuje hlavně již zmíněná firma Virgin Galactic, která patří britskému miliardáři Richardu Bransonovi. Virgin plánuje první lety pro zájemce spustit už v druhém čtvrtletí letošního roku. Tedy za předpokladu, že nedojde k dalšímu odkladu.

Cena tohoto výletu ale rozhodně není pro každého – za zhruba desetiminutový výlet do výšky cirka 90 kilometrů musejí zájemci zaplatit 450 tisíc dolarů (přibližně 10 milionů korun).

Ještě dál jsou však SpaceX a Blue Origin, které ke hvězdám v uplynulých dvou letech již několik amatérských dobrodruhů skutečně vynesly. Muskova společnost vloni dokonce některé z nich dopravila až na palubu Mezinárodní vesmírné stanice.