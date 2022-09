Americká firma Rocket Lab chce přepravovat zboží raketami. Extrémně rychlý transport láká i armádu

Dopravit zboží na druhý konec světa během několika desítek minut. Takový je cíl mnoha amerických firem, které v posledních letech pracují na vývoji velmi rychlých raket schopných bezproblémového přistání. Jejich snahy si přitom povšimlo i americké letectvo, jemuž se zalíbila možnost bleskové přepravy zbraní do vzdálených regionů. Ozbrojené složky proto s nejnadějnějšími firmami uzavírají partnerství a poskytují jim potřebné finance.





Zatím poslední smlouva byla podle serveru CNN podepsána minulý týden a týká se spolupráce s kalifornskou firmou Rocket Lab. Ta chce použít svoji vesmírnou loď Photon k vytvoření skladu na oběžné dráze, z něhož hodlá rozvážet zboží po celé planetě. Kromě toho ale firma pracuje na vývoji nosičů Electron. Ty mají být po svém startu zachytitelné vrtulníkem se speciální sítí, což by mělo vést k jejich opakovanému použití, a tedy i nižší nákladovosti celého projektu.

Inspirací jsou balistické střely

O snižování nákladů se ve spojitosti s vesmírnými technologiemi mluví především v komerčním sektoru, armádní kritéria jsou přeci jen o něco odlišnější. A zřejmě nikoho nepřekvapí, že tím nejdůležitějším je rychlost. Rakety cestující kosmickým prostorem se musejí vypořádat s mnohem menším množstvím vzduchu, díky čemuž je nižší i odpor. Ten následně vede k rychlostem, které jsou několikanásobně vyšší než u nejrychlejších současných letadel, což má být klíčové hlavně u neočekávaných událostí, jako jsou přírodní katastrofy či útoky nepřítele.

„Představte si, že cestujete z kontinentálních Spojených států kamkoli do oblasti Tichomoří a měříte dobu přepravy v minutách. Taková schopnost je velmi důležitá, protože rychlá logistika je základem vojenské převahy. Pokud tedy nějaká komerční společnost vyvíjí technologie umožňující rychlejší přesun materiálu, pak se ministerstvo obrany musí okamžitě zapojit a snažit se být mezi prvními uživateli,“ uvádí americké Velitelství pro dopravu (USTRANSCOM).





Používání extrémně rychlých raket navazuje na podobnou technologii, jakou největší armády světa celá desetiletí využívají u mezikontinentálních balistických střel. Ty jsou ale navrženy tak, aby do svého cíle na Zemi narazily hypersonickou rychlostí. Nově vyvíjené rakety naopak musejí svoji rychlost na konci letu výrazně snížit, aby bylo možné bez problémů přistát.

SpaceX plánuje i přepravu lidí

Smlouva s Rocket Lab spadá pod program vedený výzkumnou laboratoří Vzdušných sil Spojených států, jednoduše nazvaný Rocket Cargo. Jeho součástí je také spolupráce s mnoha dalšími soukromými společnostmi. Mezi ně patří například SpaceX Elona Muska, Blue Origin Jeffa Bezose či Virgin Orbit podporovaná Richardem Bransonem.

„Současné investice armády do programu jsou sice malé, chceme ale ovlivnit rané stádium vývoje a využít tak pět až deset miliard dolarů stávajících investic ve vesmírném průmyslu,“ řekla náměstkyně tajemníka amerického letectva Kristen Baldwinová.

Myšlenka použití raket pro cestování na vzdálená místa přitom není nová. Zmíněná SpaceX například už dříve inzerovala, že jí vyvíjená kosmická loď Starship by mohla přepravovat zákazníky z New Yorku do Šanghaje za pouhých 40 minut. Její první zkušební let ve vesmíru je naplánován na konec letošního roku.

Taková možnost je pro běžné cestující velmi vzdálená, stejně jako je zatím vzdálená i doprava zboží. I přes nesporný vývoj v posledních letech jsou rakety stále extrémně drahé a také technologicky a geopoliticky složité. Kromě vojenského využití navíc existuje jen velmi málo důvodů, proč dostat lidi nebo náklad z jednoho místa na druhé takto závratnou rychlostí.

I přesto se ale mnozí odborníci domnívají, že technologie přepravy raketami je jen otázkou času. Podle odhadů společnosti UBS by v budoucnu mohl trh s hypersonickým cestováním dosahovat hodnoty až 20 miliard dolarů (zhruba 486 miliard korun) ročně.