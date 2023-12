Elektrokola jsou nyní ve srovnání s loňskem o třetinu levnější. Čím dál častěji se stávají součástí firemních vozových parků

Covidová pandemie ovlivnila významným způsobem snad všechna myslitelná odvětví – byť každé docela jiným způsobem. Zatímco některé firmy totiž trpěly velkým nezájmem spotřebitelů, jiné zase naopak nestíhaly díky vysoké poptávce vyrábět. Po skončení protiepidemických opatření se každopádně ukázalo, že určité sektory už zdaleka neporostou tak rychle jako právě během covidu.

Výrazně se to projevilo například v odvětví jízdních kol a elektrokol. Ještě v minulých letech byl o ně ze strany cyklistů enormní zájem, letošní odhady ovšem ukazují spíše na mírný pokles. „Celý rok byl ovlivněn velkými post-covidovými očekáváními většiny výrobců z vývoje prodejů veškerých sportovních pomůcek, tedy včetně jízdních kol a elektrokol. Bohužel již na začátku sezóny 2023 někteří velcí importéři a výrobci s naplněnými sklady začali redukovat prodejní ceny, což se přelilo na celý trh,“ uvedl jednatel společnosti Ekolo.cz Jakub Ditrich.

Nejlepší nákup v životě

Na vývoji trhu letos vydělali především zákazníci, kteří se dočkali podstatně nižších cen. V České republice se sice průměrná cena elektrokola dlouhodobě drží nad evropským průměrem, je to ale dáno především tím, že lidé častěji nakupují dražší modely kategorie eMTB. Podle Ditricha tedy tuzemští zákazníci za elektrokolo zpravidla zaplatí mezi 60 a 65 tisíci korun.





„Spotřebitelé byli skutečnými králi situace, a kdo zakoupil nebo zakoupí elektrokolo ještě letos, udělá nejlepší nákup svého života. Inflace ve výši zhruba 25 procent se totiž do prodejní ceny vůbec nepromítla, naopak elektrokola všech kategorií jsou nyní levnější přibližně o 30 až 40 procent oproti předchozímu roku,“ doplnil Ditrich. Tento stav bude ale pravděpodobně trvat pouze do doby, než se vyprodá aktuální skladová zásoba, k čemuž by mohlo dojít do konce nadcházejícího února.

Tuzemští zákazníci měli letos zájem především o horská elektrokola, jež podle šéfa Ekolo.cz drží zhruba poloviční podíl na trhu. Zájmu o tyto stroje pomáhá i stále se zvětšující síť nabíjecích stanic, která je v České republice hned po Rakousku nejhustší v Evropě. Segment městských, skládacích a nově též nákladních či SUV elektrokol se podle Ditricha drží okolo 10 procent, v budoucnu by ale měl nadále růst.

O elektrokola mají zájem i podnikatelé

I přes mírný pokles trhu se rozhodně nedá říct, že by spotřebitelé o elektrokola ztratili zájem. Nárůst prodejů eviduje třeba společnost ESSOX, která patří mezi nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb v Česku. Také ta sice potvrzuje menší útlum prodejů po skončení covidového boomu, přesto už ale za prvních deset měsíců letošního roku pomohla financovat téměř 1550 kusů elektrokol. Meziročně se přitom jedná o nárůst ve výši 60 procent.

Nejvíce smluv na financování elektrokol ESSOX uzavřel v období od května do července, přičemž průměrná výše úvěru se vyšplhala na zhruba 34 tisíc korun. „Mám radost, že elektrokola slouží stále častěji také pro běžnou přepravu po městě v rámci pracovního dne. Díky jízdě na kole může každý při cestě na schůzku nebo do práce navíc udělat i něco pro své zdraví a pro ochranu přírody,“ podotkla generální ředitelka ESSOX Jana Hanušová.

Její vyjádření potvrzují i odborníci, podle nichž elektrokola v některých firmách doplňují městské skútry. „Obliba pořízení jízdních kol u podnikatelů roste. V případě využití financování kupují firmy a podnikatelé častěji elektrokola, jejichž pořizovací náklady jsou vyšší. Kola se tedy stávají běžnou součástí vozového parku zejména u firem ve středních a velkých městech,“ doplnil provozní ředitel Ski a Bike Centra Radotín Martin Verner.