Uspěli v Praze i v Silicon Valley. Startup E2B s českými kořeny staví infrastrukturu pro AI a roste o desítky procent měsíčně

Václav Mlejnský a Tomáš Valenta se v roce 2023 pustili do vývoje vlastního agenta s umělou inteligencí, který měl fungovat jako virtuální programátor. Při tomto procesu ale brzy zjistili, že potřebují prostředí, kde bude moci AI spouštět kód. Začali tedy pracovat na potřebné cloudové infrastruktuře, přičemž krátce po jejím zprovoznění oběma Čechům došlo, že tento nápad má ještě větší perspektivu než původně plánovaný AI agent.
„Naše společnost E2B vyvíjí technologii, která umožňuje umělé inteligenci samostatně programovat v bezpečném cloudovém prostředí. Za tímto účelem vytváříme takzvané sandboxy, což jsou virtuální počítače, kde může AI generovat a testovat kód stejně jako lidský vývojář. Díky tomu dokáže třeba na základě popisu od uživatele postavit celou aplikaci nebo vizualizovat data, a to bez rizika poškození či úniku firemních informací. Tento nástroj výrazně šetří čas i náklady vývojářských týmů,“ řekl pro Euro.cz Mlejnský, který v E2B působí na pozici výkonného ředitele.
Přestože samotná firma byla založena už přímo ve Spojených státech, zpočátku se oba čeští zakladatelé domnívali, že jejich E2B bude fungovat hlavně z Prahy a že do San Franciska budou jezdit jen občas na jednání se zákazníky. Časem ale bylo stále jasnější, že centrum vývoje umělé inteligence je právě v oblasti Silicon Valley, kde sídlí i většina potenciálních klientů. Místo neustálého létání přes oceán si tedy Mlejnský s Valentou vyřídili pracovní víza a vybudovali na západě USA hlavní sídlo společnosti.
„Získání prvních zákazníků naštěstí nebylo příliš komplikované, protože jsem využil své stávající kontakty z předchozích byznysů a potenciální zákazníky jsem oslovoval e-mailem nebo přes sociální sítě. Nejvíce nám pomohlo, když jsme se s nimi postupně setkávali a bavili se o tom, co potřebují a co si o našem produktu myslí,“ shrnul Mlejnský.
Přítomnost v USA je zásadní
Založení firmy ve Spojených státech se ukázalo jako zásadní krok, protože díky tomu se firma podle jejího šéfa posouvala mnohem rychleji a všechno šlo snadněji. I v současné době online meetingů je totiž osobní setkání v byznysu stále velmi důležité.
„Jakmile jednáte o smlouvě v hodnotě milionu dolarů, klienti se s vámi chtějí setkat a ujistit se, že jste důvěryhodní. Když vám navíc někdo svěřuje takovou částku, chce mít jistotu, že když zavolá s problémem, telefon hned zvednete a pomůžete mu. Zásadní je v tomhle ohledu i časový posun, jelikož těžko budete ve tři ráno v ideální kondici na obchodní rozhovor,“ vysvětlil šéf E2B.
Výhod osobní přítomnosti v oblasti Silicon Valley je ale podle Mlejnského mnohem více. Zákazníci i investoři například jasně vidí, že firma své podnikání bere zcela vážně. Dlouhodobá přítomnost v centru dění navíc otevírá dveře k mnoha příležitostem, jako jsou třeba pozvánky na nejrůznější akce, kde lze poznat zajímavé lidi a vybudovat užitečné kontakty.
Dalším přínosem působení v Kalifornii je pak skutečnost, že je tam mnohem snazší najít lidi se zkušenostmi z rychle rostoucích firem. „Jakmile se vám začne dařit, není problém získat kontakt na někoho, kdo pracoval ve startupu, který uspěl. Můžete se s ním bavit o tom, jak zvládnout růst firmy z deseti lidí na tisíc, a získat spoustu cenných rad. Takových rozhovorů můžete v San Francisku vést mnohem více než v Praze,“ doplnil Mlejnský, podle kterého je potřeba vyzdvihnout i to, jak se v kalifornském velkoměstě žije.
„Mám San Francisco i jeho okolí rád. Nedávno jsme byli s naším týmem v Yosemitském národním parku, kde je opravdu krásná příroda. Město se navíc díky novému starostovi za posledního půl roku hodně zlepšilo – je podstatně čistší a bezpečnější. Mnoho lidí, kteří se odsud v minulosti odstěhovali, se sem nyní vrací,“ přiblížil.
Za čtyři týdny 120 schůzek
Nutno podotknout, že působení v Kalifornii má oproti Česku pochopitelně i své nevýhody. Ve Spojených státech je například úplně jiný styl řízení zaměstnanců, jelikož lidé jsou zde mnohem více orientovaní na výkon. To v praxi znamená, že je potřeba jim jasně ukazovat, zda dosahují výsledků, které se od nich očekávají.
Vedení E2B se tedy nakonec rozhodlo, že vedle San Franciska budou mít kancelář také v Praze. „Díky tomu jsme získali mnoho důležitých výhod, jako je třeba přístup k českému pracovnímu trhu, kde je spousta velmi schopných lidí. Při rozšiřování do Prahy bylo každopádně klíčové mít tam člověka, který rozumí tomu, co budujeme – z technického, uživatelského i produktového hlediska. To se nám naštěstí podařilo, náš první vývojář v Praze měl pro úspěch tamní kanceláře zásadní roli,“ nechal se slyšet Mlejnský.
Působení na dvou takto vzdálených lokalitách samozřejmě není úplně snadné. Tou asi nejvýznamnější výzvou je komplikované propojení obou kanceláří, které od sebe dělí osmihodinový časový posun. V E2B si proto museli dobře nastavit systém firemní komunikace, aby vše fungovalo bez prodlev a nikdo nebyl zablokovaný na několik hodin jen proto, že čeká na práci zpoza oceánu.
Nic z toho by se navíc pochopitelně neobešlo bez peněz od investorů. V tomto ohledu se ale firmě naštěstí dlouhodobě daří, jelikož ve všech dosavadních kolech obdržela celkem zhruba 700 milionů korun, a to převážně od amerických investorů.
„Každé investiční kolo je jiné, protože investoři mají odlišná očekávání a je nutné zvládnout různé výzvy. Vždy jde o náročné období, protože získání financí není jisté ani v pozdějších fázích. Všechno musí být dobře promyšlené a připravené. Je to navíc časově velmi náročné – třeba v prvním investičním kole jsem měl během čtyř týdnů asi sto dvacet schůzek. V získávání investic nám ale výrazně pomohlo, že máme zázemí přímo v USA, takže investoři viděli, že to myslíme vážně,“ prozradil Mlejnský.
Překážkou při samotném získávání investic nebyl dokonce ani původ obou zakladatelů. Nic takového totiž podle Mlejnského v Silicon Valley nikoho příliš nezajímá, a to zejména proto, že zde tak jako tak žije velké množství lidí z celého světa.
Sehnat kvalitní lidi je obtížné
K nejvýznamnějším klientům E2B aktuálně patří například xAI (AI divize společnosti X), Mistral AI, Perplexity, Hugging Face, Groq nebo americká golfová asociace PGA. Zajímavé přitom je, že ani jednoho z těchto zákazníků startup nezískal nějakým složitým přesvědčováním, všichni ho objevili sami.
„Máme trochu specifický produkt, a i díky tomu nás často oslovují sami naši klienti. Může za to především fakt, že zveřejňujeme materiály a příklady používání produktu pro vývojáře. Konkrétně třeba marketingové materiály, tutoriály nebo videa. Právě na základě toho nás objevují zkušení vývojáři, jimž se naše řešení hodí pro jejich vlastní projekty. Kromě toho už máme poměrně dobré povědomí mezi vývojáři v San Francisku. A když se nám podaří získat zákazníka, který je lídrem v určitém segmentu, snažíme se na tom stavět náš marketing,“ popsal manažer s tím, že díky dobré spolehlivosti jejich produktu k E2B čas od času přecházejí i zákazníci od konkurence.
Té postupně přibývá, avšak pozice Mlejnského a Valentovy firmy prozatím zůstává neotřesena. Společnost roste o desítky procent prakticky každý měsíc a její roční obrat se pohybuje ve vyšších jednotkách milionů dolarů. A protože chtějí v E2B tento trend udržet co možná nejdéle, snaží se své portfolio služeb intenzivně rozšiřovat.
„Nedávno jsme se dostali do fáze, kdy začínáme kolem našeho sandboxu budovat další produkty, o něž je mezi vývojáři a zákazníky zájem. Teď se tedy soustředíme hlavně na posílení týmu, abychom zvládli růst. Najít kvalifikované lidi je ale poměrně obtížné – občas mě až nepříjemně překvapí úroveň znalostí a schopností některých uchazečů,“ postěžoval si Mlejnský.
Podle šéfa E2B mají ti nejzkušenější a nejtalentovanější lidé téměř vždycky práci a málokdy sami hledají nové místo. Firma se proto intenzivně snaží hledat nové zaměstnance především přes kontakty, které si v San Francisku vybudovala. Kromě toho pak objevuje další schopné lidi i prostřednictvím sociálních sítí, jako je například LinkedIn nebo GitHub.
„Další zajímavou možností pro získání nových kolegů jsou podnikatelské akcelerátory, jako například YCombinator, kde je spousta malých firem s velmi schopnými vývojáři. Samozřejmě se ale někdy stává, že se daným startupům uspět nepodaří, takže jejich vývojáře můžeme přetáhnout k nám. Kromě San Franciska samozřejmě nabíráme lidi i v Praze, kde teď máme asi polovinu týmu. Tady bych chtěl určitě zdůraznit, že spousta našich šikovných lidí pochází právě z Česka,“ dodal Mlejnský.
Být jedním z mnoha, nebo udávat směr?
Rozšiřování týmu v Silicon Valley startupu komplikuje fakt, že nové zaměstnance intenzivně hledají i technologičtí giganti, jako je například OpenAI či Meta. Ti samozřejmě nejšikovnějším talentům nabízí takřka pohádkový plat často v řádech milionů dolarů ročně, čemuž naprostá většina menších firem nemůže konkurovat. V E2B se proto zájemce o práci snaží zaujmout jinými způsoby.
„Výhodou je například náš velký růstový potenciál či fakt, že u nás může schopný člověk výrazně ovlivnit směřování celé společnosti. Oproti tomu v OpenAI bude i talentovaný vývojář jen jedním z mnoha bez většího dopadu. Samozřejmě se ale snažíme lidi motivovat také platově – pokud vám někdo pomůže posunout firmu z jednoho milionu na sto milionů dolarů, vyplatí se vám dát mu klidně o deset tisíc dolarů ročně víc, než jste původně plánovali,“ uzavřel Mlejnský.