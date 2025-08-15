Menu Zavřít

Miami, New York, ale i Lisabon nebo Dubaj. Ultrabohatí zohledňují při výběru druhých domovů čím dál častěji bezpečnost a svobodu pohybu

Jana Chuchvalcová
Dnes
Miami
Autor: Shutterstock
  • Žebříček měst, kde si ultrabohatí pořizují druhé domovy, vede i v roce 2025 Miami. Následují New York a Londýn 
  • Na popularitě míst pro nákup nemovitostí nicméně získávají i města jako Lisabon, Dubaj či floridské Naples
  • Pro multimilionáře není dnes luxus definován metry čtverečními či mramorovými obklady, jde jim o bezpečnost, svobodu pohybu, plánování mezigeneračního bohatství i špičkové školy

V honbě za bezpečím, prestiží a dokonalým životním stylem si světová elita s majetkem přes 30 milionů dolarů (v přepočtu téměř 633 milionů korun) pořizuje druhé, někdy i třetí domovy. Která města u nich vítězí? 

Pro stále více superbohatých už to nejsou jen tradiční útočiště jako Monako či Saint-Tropez. Podle nové zprávy společnosti Altara se mezi dvacítkou nejpopulárnějších destinací pro druhé domovy čím dál častěji prosazují například i Naples na Floridě, Dubaj nebo Lisabon, uvádí Business Insider.

Zpráva zachycuje stav k červenci 2025 a zaměřuje se výhradně na soukromě držené sekundární rezidence, tedy domy, které nejsou primárním bydlištěm a nejsou vlastněny prostřednictvím firem. Altrata zároveň odhaduje, že na světě žije zhruba 480 tisíc ultrabohatých lidí. Ti své nemovitosti stále častěji využívají jako způsob, jak získat právní oporu v klíčových jurisdikcích, diverzifikovat daňové zatížení a zajistit si domovy, které fungují zároveň jako investice i únikový plán.

Dvacítka top destinací

Ve Spojených státech vede první desítku nejžádanějších míst Miami s více než 13 tisíci ultrabohatými vlastníky druhých domovů, následuje New York (12,8 tisíce) a Los Angeles (8,6 tisíce). Do první pětky se dostalo ještě San Francisco (6,5 tisíce) a trochu překvapivě menší město Naples na Floridě, známé klidným, luxusním životem a špičkovými golfovými hřišti (4,2 tisíce). Dalšími v pořadí jsou Boston (3,2 tisíce), San Jose (2,8 tisíce), exkluzivní Greenwich v Connecticutu (2,7 tisíce), Washington, D.C. (2,7 tisíce) a Chicago (2,3 tisíce).

Mimo USA zůstává jasným lídrem Londýn, kde má druhý domov 9,2 tisíce ultrabohatých lidí. Za ním následuje Peking (5,6 tisíce), Hongkong (4,9 tisíce) a Singapur (4,3 tisíce). Švýcarská města Ženeva (1,7 tisíce) a Curych (1,35 tisíce) se drží v první desítce spolu s Mnichovem (1,7 tisíce), Milánem (1,65 tisíce), Paříží (1,64 tisíce) a rychle rostoucí Dubají (1,3 tisíce).

Víc než jen prázdninové sídlo

Pro mnoho ultrabohatých kupců není další nemovitost jen rekreačním útočištěm. Je to víceúčelové aktivum, které spojuje životní styl, ochranu majetku a geopolitickou flexibilitu. „Nemovitost na exkluzivním a krásném místě má stejné vlastnosti jako zlato – až na to, že ji můžete využívat a vytvářet si tam vzpomínky,“ říká zkušený makléř Sotheby’s International Realty Jack Cotton s tím, že v dnešním nestabilním světě jsou další domovy stále častěji považovány za součást investiční strategie a bezpečné úložiště hodnoty.

To platí zejména pro regiony s výhodným daňovým prostředím, jako jsou Florida a Švýcarsko, nebo s pobídkami typu „rezidence za investici“. Takové se svým „zlatým vízem“ nabízí třeba již zmíněná Dubaj.

Na popularitě každopádně díky kosmopolitní kultuře a relativní cenové dostupnosti získává i Lisabon, a to navzdory skutečnosti, že Portugalsko podobné benefity jako jiné výše uvedené státy a města již dva roky nenabízí. Švýcarské metropole Ženeva a Curych zase nabízejí kombinaci soukromí, bezpečnosti a politické stability, spolu s blízkostí přírody a špičkovým vzděláním.

Co znamená luxus v roce 2025?

V některých městech druhé domovy výrazně převažují. V Aspenu v Coloradu připadá jeden ultraboháč na každých 77 obyvatel, což znamená jednu z nejvyšších koncentrací na světě. A v Naples je jako sekundární rezidence vlastněno dokonce na 95 procent tamních luxusních nemovitostí.

Rovněž v Londýně, který zůstává navzdory vyšším daním a zpřísňující se regulaci nejpopulárnějším městem pro druhé domovy mimo USA, je tento podíl poměrně vysoký – konkrétně dosahuje hranice 59 procent, podobně jako v Miami. Britská metropole nadále přitahuje kupce z USA, Blízkého východu, Ruska a Číny díky právní jistotě, globálnímu propojení, rozvinuté finanční infrastruktuře, kultuře a prestižním školám.

CIF25

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že definice toho, co pro ultrabohaté lidi znamená luxus, se postupně mění. Už to nejsou rozměry sídla ani mramorová koupelna, přednost dostává svoboda pohybu, mezigenerační plánování a bezpečnost na institucionální úrovni.

„Naši klienti stále častěji představují globálně propojenou elitu. Jsou to jednotlivci a rodiny, kteří žijí ve více zemích, spravují mezinárodní majetek a pohybují se neustále mezi kontinenty. Schopnost fungovat napříč časovými pásmy, různými jazyky i právními systémy už není něco navíc, je to nutná podmínka,“ míní zakladatel italské poradenské společnosti Tirelli & Partners Marco Tirelli. „Co je dnes skutečný luxus? Čas. Čas pro sebe, pro ty nejbližší a pro dobrý život,“ dodává na závěr.

