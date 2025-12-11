Po návratu do českých rukou zaměří Slevomat pozornost na zahraniční expanzi. Příležitosti budeme vyhledávat aktivně, říká Tomáš Braverman

Povězte mi, pane Bravermane, čemu se tým Slevomatu během doby, co byl v rukou Britů, přiučil?
Britové mají velkou expertízu v cestování, jejich služba Secret Escapes se orientuje na vysoce zlevněné luxusní cestování. A právě v tom nám dost pomohli, když jsme s nimi doplňovali nabídku Slevomatu o luxusnější a dražší zážitky pro náročnější klientelu. Typově hotely s 4+ hvězdami a dovolené u moře. Dnes tak u nás najdete celou škálu možností, ale jádro nabídky zůstává stále stejné – Slevomat má totiž jinou propozici a typově jiného zákazníka než oni.
Se Secret Escapes jsme zkoušeli i třeba vzájemné sdílení hotelů jako partnerů, ale to nám úplně nefungovalo. Musím každopádně upřímně říct, že jako naše mateřská společnost byli moc fajn – velmi slušní, korektní a podporující.
Je nějaký segment (zážitek/trh), v němž Slevomat aktuálně není aktivní a do kterého byste chtěli v brzké budoucnosti proniknout, případně na něj klást větší důraz?
My se neustále snažíme analyzovat, kde máme díry v nabídce. Ať už jde o zážitky, nebo cestování. Zrovna nedávno jsme na to měli workshop, kde jsme si země, v nichž rozšiřujeme nabídku, dávali do takzvaných klastrů. Objevili jsme hodně nevyužitého potenciálu na různých trzích, a to je pro nás velká příležitost. U všech však chceme dbát na to, aby zapadaly do vkusu našich zákazníků, tedy aby byly v souladu s naší propozicí. Takže zjednodušeně: cenově dostupné a výhodné, pohodlné a uzpůsobené pro čas strávený s blízkými.
Když se zeptám s trochou nadsázky, neuvažovali jste o tom, že byste si v rámci Slevomat Group založili vlastní cestovku? Přeci jen podíl „cestovatelských zážitků“ ve srovnání s těmi ostatními, které na platformě nabízíte, je docela markantní…
My už jsme to v minulosti zkoušeli v rámci CK Zanzo, a moc nám to nešlo — je to úplně jiný byznys. Z mého pohledu to ani není správné, protože jako Slevomat máme být nad trhem.
Pokud totiž jako marketplace zároveň prodáváte vlastní služby, pak můžete být v konfliktu zájmů, a tak můžete být kritizováni vašimi partnery. To my nechceme, s partnery chceme pracovat dlouhodobě.
Co další evropské trhy? O expanzi na ně v současnosti neuvažujete?
Expanzi Slevomatu, tedy služby pro zákazníky tak, jak ji znají Češi a Slováci, určitě zvažujeme. Ale myslím si, že se spíše nabízí udělat ji formou akvizice a integrace; proti organickému rozvoji je to mnohem rychlejší řešení. Plánujeme v tom být oportunističtí, tedy buď se vyskytne dobrá příležitost, nebo ne. Určitě je ale budeme aktivně vyhledávat.
Další rok ve znamení růstu
Jaké jsou očekávané tržby Slevomatu v letošním roce? A jaký bude meziroční nárůst/pokles?
Loni jsme v tržbách přesáhli úroveň 5,5 miliardy korun s čistými výnosy přes 1,1 miliardy a skoro 300milionovým ziskem EBITDA . Letos se nám daří ve všech těchto metrikách růst mezi 15 až 20 procenty, z čehož mám velkou radost. Je to nejen díky rostoucímu zájmu Čechů a Slováků cestovat, ale i efektivnějšímu fungování celé Slevomat Group.
Mohou se zákazníci Slevomatu těšit v příštím roce na nějaké zásadní novinky? Případně na jaké?
Ve strategii na příští rok toho máme mraky. Naštěstí tým Slevomatu je schopný udělat neuvěřitelné množství věcí za neuvěřitelně krátké časové úseky. Ale jestli mám něco vypíchnout, tak je to nativní aplikace. Budeme ji spouštět už v březnu. Myslím si, že pro byznys typu Slevomat je naprosto klíčová. Náš byznys je totiž mimo jiné založený na věrnosti našich zákazníků, a právě věrní uživatelé chtějí používat appku. Bude skvělá, moc se na ni těším.
Slevomat jako příští český jednorožec? Možné je všechno, ale…
Je reálné, aby se Slevomat do pěti let stal dalším českým jednorožcem, který bude znám nejen u nás a na Slovensku, ale například i po celé střední Evropě?
Možné je všechno, ale upřímně jsem k tomu spíš skeptický. Akvírovat společnost je většinou celkem jednoduché, ale kvalitně ji integrovat, to už je oříšek. Byznysy našeho typu jsou v regionu střední a východní Evropy (CEE) dost diverzifikované, tedy zde není silný hráč, kterého bychom koupili a který by nás dostal do celé CEE. Takže i pokud půjdeme cestou expanze na další trhy formou akvizic, spíš to bude postupné a za pět let zvládneme jen možná několik málo zemí. Je prostě potřeba to vždy odmakat.
Kde tedy vidíte Slevomat za pět let? Změní se podle vás nějakým způsobem to, jak lidé vyhledávají na internetu slevy a kupují zážitky?
Společně s Genesis máme jednoduchou investiční tezi: být „AI & app first company“. A to mnoho naznačuje…
OK, sám jste to naťukl. Jakým způsobem lze na Slevomatu aplikovat umělou inteligenci, o které v současnosti čteme a slýcháme takřka všude? Stane se v rámci vaší platformy běžnou součástí nákupního procesu?
Na implementaci umělé inteligence jak v interních procesech, tak ve službě pro zákazníky usilovně pracujeme a mnoho věcí už máme na produkci. Jako třeba náš AI vyhledávač Karel. Máme ho rádi, ale ještě ho musíme pořádně „vytunit“.
Taky děláme na panu Lupičkovi, což je tedy zatím jen pracovní název. Bude to takový konciéř, který vás bude provázet v rámci celé vaší zákaznické cesty, od vyhledávání až po tipy a rady v místě ubytování nebo zážitku. Bude nativně spolupracovat s naším webem i internetem, což bude jeho velká přidaná hodnota oproti klasickým jazykovým modelům typu ChatGPT – těm totiž chybí ony skvělé prvky a „fíčury“, které máme na našem webu.
Ještě před několika lety byla „na českém internetu“ slevových portálů celá řada. Dnes jich je o poznání méně, přičemž jediným skutečným držákem je právě Slevomat. Čím si úspěch vaší platformy vysvětlujete?
Myslím si, že to je tím, že Slevomat jako jediný dokázal včas zareagovat na soumrak těchto slevových portálů a dokázal se byznysově přeorientovat na platformu se zážitky a cestovními nabídkami. Dokázal zachovat to, co měli lidé na Slevomatu rádi – tedy skvělé ceny. Zároveň uměl najít velké množství partnerů s výbornými službami a vymyslet s nimi výhodné balíčky, které naši uživatelé milují. A vše zabalil do skvělého UX pokrývajícího celou zákaznickou cestu od začátku až do konce.
Jako třešnička na dortu pak je naše zákaznické oddělení, které vždy vyřeší jakýkoli problém a pro které je zákazník vždy na prvním místě, byť nás to stojí leckdy dost peněz. Toto se podařilo skutečně jen Slevomatu, a stojí za to vzdát jeho týmu hold, včetně těch, kteří u nás už nepracují.
Ještě mi na závěr prosím prozraďte, co vás osobně přimělo koupit ve Slevomatu vlastní podíl? Byl to dlouhodobý záměr?
Když jsem do Slevomatu přišel a více pochopil jeho byznys, poznal metriky i kolegy, tak jsem hned věděl, že má ohromnou příležitost dál růst a že bych si moc přál mít tu pověstnou „skin-in-the-game“. Kombinace toho, že vedu skvělou firmu, která je pro mě navíc i zajímavou investicí, mě opravdu baví.