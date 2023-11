Platforma X by kvůli odlivu inzerentů mohla do konce roku přijít o 75 milionů dolarů. Odchází Apple, Disney i Warner Bros.

Zatímco obecně bývá konec roku obdobím, které podnikatelům přináší nejvyšší tržby, v případě majitele sociální sítě X a podnikatele Elona Muska by se naopak mohl nést ve znamení tržeb klesajících. Tedy alespoň pokud přijde řeč na příjmy z reklamy na uvedené platformě. Ta by dle deníku New York Times mohla do konce roku přijít až o 75 milionů dolarů, což v přespočtu činí skoro 1,7 miliardy korun.

Na vině je mimo jiné podpora antisemitského příspěvku, kterou minulý týden na síti vyjádřil sám Musk. Nejbohatší muž světa sdílel informaci o tom, že Židé podporují nenávist vůči bělochům, což přimělo k rozvázání spolupráce hned několik významných společností, respektive inzerentů. Mezi nimi přitom byly i značky jako Apple, Walt Disney, Paramount či Warner Bros.

Inzeráty některých velkých firem – třeba právě zmíněného Applu – se podle organizace Media Matters měly rovněž objevit v těsné blízkosti dalších příspěvků s protižidovským obsahem a oslavujících Adolfa Hitlera. Něco takového však Musk zásadně odmítl a zároveň se koncem minulého týdne nechal slyšet, že ji zažaluje.





„Jakmile se v pondělí otevře soud, X Corp podá na Media Matters a všechny, kteří se na tomto podvodném útoku domluvili, termonukleární žalobu,“ uvedl v příspěvku na X podnikatel. Ten společnost dříve známou jako Twitter koupil loni za 44 miliard dolarů (tehdy asi 1,03 bilionu korun) a od té doby zavedl celou řadu změn, které završil tím, že sociální síť zbavil typického loga, jež podle nového názvu nahradilo právě písmeno X.

Termonukleární žaloba

Vedení X v pátek informovalo, že co se příjmů z reklamy týče, v ohrožení je aktuálně ,jen‘ částka čítající 11 milionů dolarů (přibližně 245 milionů korun). Inkriminované tržby prý navíc kolísají kvůli tomu, jak se někteří inzerenti na platformu naopak vrací.

Takovéto tvrzení je každopádně v rozporu se zjištěním agentury Reuters, podle níž od převzetí sociální sítě Muskem měly příjmy z reklamy klesat každý měsíc minimálně vždy o 55 procent. Nepřímo jej navíc dokládá i nedávný průzkum marketingové konzultační společnosti Ebiquity, která zastupuje 70 ze 100 nejvýrazněji utrácejících inzerentů na X a do jejíhož portfolia patří právě i takové značky, jako jsou Google, Walmart, Vodafone či Generali Motors.

Dle jejích informací si inzerci v září zaplatili jen dva ze všech jejích klientů. „Je to pokles, který jsme u žádné velké reklamní platformy dosud nezaznamenali,“ řekl tehdy ředitel strategie Ebiquity Ruben Schreurs.

Jeho prohlášení bylo v přímém rozporu s tvrzením vedení X, které o měsíc dříve prohlásilo, že 90 ze 100 nejlepších inzerentů se na platformu již vrátilo. Podobnou informaci ještě předtím sdílel i samotný Musk s tím, že ti, kteří to zatím neudělali, prý řekli, že tak v neznámém časovém horizontu učiní. Zároveň ale podnikatel v září na druhou stranu otevřeně přiznal, že příjmy z reklamy klesly o 60 procent.