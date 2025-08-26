Platba na samoobslužné pokladně do deseti vteřin. Purple Ventures investovali do českého startupu Buylo, který digitalizuje maloobchod

Digitalizace a automatizace v posledních letech prostupují do stále většího množství odvětví. A nevyhýbají se ani maloobchodu, což si uvědomoval i český podnikatel Josef Voda, který právě ve snaze zvýšit efektivitu celého segmentu založil startup Buylo. Hlavním cílem této firmy je nabídnout obchodníkům nástroje, s jejichž pomocí by šlo zlepšit způsob, jakým aktuálně fungují kamenné prodejny a sklady.
K danému účelu český startup využívá bezdrátovou technologii pro automatickou identifikaci objektů pomocí rádiových vln (RFID), která nahrazuje čárové kódy. A právě s pomocí RFID štítků, senzorů a umělé inteligence dokáže Buylo urychlovat prodej, automatizovat inventury, odhalovat krádeže a sledovat chování zákazníků v reálném čase.
„Chceme pomáhat obchodníkům zefektivnit provoz a zákazníkům ulehčit a zrychlit nakupování. Buylo není jen o úspoře nákladů, ale i o tom, aby retail začal fungovat na základě dat, zapojil personalizaci a fungoval přehledně pro obchodníky i zákazníky. Věřím, že RFID technologie je budoucnost retailu a brzy ji do svého systému budou implementovat všichni důležití hráči na trhu,“ řekl Voda, spoluzakladatel a šéf zmíněné firmy.
Systém funguje i proti zlodějům
Jednou z klíčových technologií Buylo je třeba nová generace samoobslužných pokladen, které díky využití RFID štítků fungují výrazně rychleji. V praxi by tedy mělo být možné vložit do pokladního boxu klidně 10 kusů zboží najednou, a za 10 vteřin odcházet z prodejny s účtenkou. To podle Vody přispěje k eliminaci front, a tudíž i k rychlejším a pohodlnějším nákupům.
„Nikdy jsem neměl rád tradiční samoobslužné pokladny, kde zákazník de facto supluje roli pokladní. Říkal jsem si, že to přeci musí jít udělat jednodušeji. Brzy se ukázalo, že to až tak jednoduché nebude a hodně lidí mě od toho nápadu odrazovalo, ale o to více jsem se zatvrdil. Je vidět, že díky RFID technologii je možné zbavit se uživatelsky nepřívětivých samoobslužných pokladen a také výrazně zefektivnit fungování celého obchodu,“ doplnil podnikatel.
Technologie zároveň umožňuje provádět inventuru celé prodejny během několika minut bez ručního skenování a díky propojení s kamerovým systémem využívajícím umělou inteligenci dokáže snížit ztráty z krádeží až o 80 procent. Stejný systém navíc může zákazníkům nabízet personalizované slevy na produkty, které si prohlíželi, a to právě skrze využití kamer na prodejně. Veškerá data jsou anonymizována, využívají se pouze v reálném čase a nikam se neukládají, takže se návštěvníci daného obchodu podle vedení firmy žádného potenciálního zneužití osobních údajů obávat nemusí.
„Buylo nenabízí efektivní řešení pouze pro prodejní plochy obchodů, ale představuje velmi dobrý nástroj pro řízení skladů a celého zákulisí. Díky tomu se nám daří rozšiřovat portfolio klientů jak v Česku, kde právě implementujeme naše řešení například pro Angry Beards, tak i v zahraničí, kde rovněž rychle rosteme,“ shrnul Voda.
Obchodníci získají kontrolu
Perspektivní řešení od Buylo zaujalo i brněnský investiční fond Purple Ventures, který do startupu vložil bezmála 16 milionů korun. Získané peníze mají firmě pomoci zejména s urychlením jejího dalšího vývoje, s pokračováním expanze do zahraničí stejně jako s náborem technických a obchodních posil.
„Retail je obor s obrovským objemem peněz, ovšem datová kultura se do něj dostává pomalu. Buylo přináší řešení, které nejenže snižuje náklady a zvyšuje tržby, ale hlavně dává obchodníkům kontrolu. A protože to celé vzniká v Česku, s velmi chytrým a motivovaným týmem, byla pro nás investice jasnou volbou,“ prohlásil Jakub Nytra, zakladatel Purple Ventures a spoluzakladatel skupiny Purple.
Co se týče zmíněné zahraniční expanze, Buylo už nyní působí na trzích v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku prostřednictvím prodejen s oblečením Numero Uno. Aktivní je ale i na Slovensku, a to díky spolupráci s řetězcem YOYOSO nabízejícím zboží každodenní potřeby. Právě středně velcí obchodníci, pro které není efektivní vlastní vývoj podobných řešení, by přitom měly patřit k hlavním zákazníkům české firmy i do budoucna.