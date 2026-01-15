Plány na nový olympijský stadion v Brisbane vyvolávají kontroverze. Odpůrci nesouhlasí zejména s umístěním v městském parku

Přestože do zahájení letních olympijských her v Brisbane zbývá ještě více než šest let, a další tři olympiády k tomu, přípravy na tento sportovní svátek jsou v plném proudu. Zkraje letošního roku tamní zastupitelé odhalili plány na nový olympijský stadion.
Aréna za 2,3 miliardy amerických dolarů (zhruba 48 miliard korun) je dle serveru CNN inspirovaná typickými předměstskými domy státu Queensland, které spousta lidí zná z animovaného seriálu „Bluey“, a jako taková se stane dějištěm atletických soutěží i zahajovacího a závěrečného ceremoniálu. Co se jeho umístění týče, stadion má být postaven ve Victoria Parku o rozloze zhruba 158 akrů, jenž se nachází severně od centra Brisbane. Jenže právě to představuje pověstný trn v oku pro mnoho místních.
Nejdřív ne, pak ano
O konečné podobě olympijského stadionu se vedly roky trvající diskuze. Brisbane získalo právo hostit olympijské hry více než 11 let před jejich konáním, což je nejdelší doba v historii. Úředníci původně prosazovali modernizaci největšího kriketového stadionu ve městě, kterým je stánek Brisbane Cricket Ground, přezdívaný The Gabba, a který se využívá ke konání nejrůznější sportovních i kulturních akcí.
Posléze se ale ukázalo, že celý projekt je příliš drahý, a tak byl v roce 2023 fakticky zrušen, načež nezávislá vládní komise doporučila namísto toho výstavbu nového stadionu ve zmíněném Victoria Parku, která měla vyjít na ještě více peněz. Tehdejší premiér Queenslandu Steven Miles plán zamítl. Zastání přitom našel i u opozičního předáka a nynějšího předsedy queenslandské vlády Davida Crisafulliho, jenž toto stanovisko podpořil ve vlastní volební kampani. Mezitím se však Crisafulli od svého slibu distancoval, aby nakonec návrh stadionu v parku podpořil, protože mu to nová vláda doporučila.
Marketingový trik, nebo zkreslené představy?
Australští aktivisté se v souvislosti s plány na výstavbu nového stadionu pro 63 tisíc lidí v parku zapsaném na seznamu UNESCO obávají možného poškození kulturně a historicky významného místa, které po tisíce let obývají a využívají domorodé komunity. Skupina Save Victoria Park ve svém prohlášení označila vizualizace stadionu za „počítačový greenwashing“ a dodala, že způsobí „katastrofální ztrátu městského parku“.
Přesná poloha stadionu ve Victoria Parku sice ještě není stanovena a předběžné nezávislé studie naznačují, že by stadion zabíral 12 až 13 procent jeho rozlohy, zpráva experta v oblasti udržitelného rozvoje Dr. Neila Peache nicméně tvrdí, že mohou být zničeny až dvě třetiny parku a vykáceno více než 1 200 stromů.
„Jedná se o marketingový trik, který má přesvědčit lidi, že bude zasažena pouze malá část parku,“ uvedla pro CNN po telefonu mluvčí Save Victoria Park Andrea Lunt. „Tyto obrázky v podstatě prodávají fantazijní představy. Realita Victoria Parku je ale mnohem zajímavější. Jde o krásný centrální park plný historie,“ dodala vzápětí.
Předseda organizace zodpovědné za olympijské sportoviště Stephen Conry se podle zmíněného webu na nedávné tiskové konferenci nechal slyšet, že projekt „maximalizuje využití parku a zelených ploch“. Vybraný návrh australských studií Cox Architecture a Hassell navíc podle něj umožní stovkám tisíc lidí využívat Victoria Park naplno.
Zástupce premiéra Queenslandu Jarrod Bleijie se k celé věci vyjádřil přímočařeji a skupinu Save Victora Park označil za „pošetilou“ s tím, že její členové odmítají jakoukoli novou výstavbu v Brisbane. Rovněž připomněl historii inkriminovaného místa, které po většinu minulého století sloužilo jako golfové hřiště a teprve v roce 2021 bylo upraveno na veřejný park. „Tito lidé věří, že zde městský park funguje už léta, ale není tomu tak. Byl tu golfový areál a předtím dokonce skládka,“ sdělil novinářům.
Domorodci budou do výstavby zapojeni
Vedle hnutí Save Victoria Park nesouhlasí s výstavbou nového stánku pro účely olympijských her i další spolky. Loni v srpnu podala nezisková organizace domorodců Yagara Magandjin Aboriginal Corporation federální vládě žádost o trvalou právní ochranu parku. Dotčenou lokalitu v ní popsala jako „místo velkého významu s bohatou historií“, kde se domorodé komunity shromažďovaly po tisíce let, než byly nakonec vyhnány britskými kolonisty, a „kde se nacházejí starobylé stromy, artefakty a velmi důležité ekosystémy“. „Možná tu najdete i ostatky našich předků a naší povinností je toto místo chránit,“ zdůraznila organice v dopise.
Dle CNN vítězní architekti námitky domorodců bez povšimnutí nenechali. Slíbili najmout aboridžinskou designovou agenturu Blaklash, aby jim se zapojením původních obyvatel do projektu pomohla. Ředitel společnosti Cox Architecture Richard Coulson prohlásil, že se na spolupráci s původními obyvateli těší: „Nyní, když jsme byli vybráni, můžeme podobu stadionu konzultovat se všemi zúčastněnými stranami.“
Inspirace klimatem a kulturou oblasti
Cox Architecture a Hassell už navrhly několik významných sportovních areálů po celé Austrálii. Spolupracovaly například na projektu Optus Stadium v Perthu a na přestavbě Adelaide Oval. Nyní se navíc spojí s japonským studiem Azusa Sekkei, které se podílelo na realizaci více než stovky sportovišť, včetně Národního stadionu, pro olympijské hry v Tokiu konané před pěti lety.
Ředitelka Hassellu Lucy O'Driscollová prozradila, že architekti chtěli, aby jejich design vystihl klima a kulturu Queenslandu. Proto se inspirovali tradičními domy s propojenými verandami, ze kterých je krásný výhled na centrum Brisbane. „Lidé mají tyto prostory opravdu rádi,“ podotkla s tím, že stadion bude díky otevřenosti působit vzdušně, a zároveň se tak ušetří za materiál.
I sám Coulson přiznal, že stadion bude pro park představovat významnou změnu, zároveň ale připomněl, že části komplexu budou trvale přístupné veřejnosti, což podpoří i turistický ruch v okolí. „Park je velmi oblíbený, ale nenavštěvuje ho tolik lidí, protože není dobře propojený s ostatními částmi města,“ řekl s tím, že právě v novém stadionu vidí naději na změnu.
Spousta plánů do budoucna
Stejně jako u každé olympiády z posledních let hraje důležitou roli i budoucí využití stadionu. V Los Angeles například počítají jen se stávajícími nebo dočasnými sportovišti, což by mělo minimalizovat dopad na životní prostředí. Řada bývalých olympijských areálů se ale využívá jen málo, nebo dokonce vůbec, jak se potvrzuje třeba v Londýně.
V Brisbane mají tuto otázku údajně vyřešenou. V nové hale chtějí pořádat zábavní akce a především sem chtějí přesunout městský tým hráčů australského fotbalu i dva kriketové týmy. „Oba zmiňované sporty využívají kruhová hřiště podobné velikosti jako atletická dráha, což usnadní a urychlí další využití,“ konstatoval Coulson.
Stavba stadionu v Brisbane by měla být zahájena ještě letos a dokončena v roce 2031. Skupina Save Victoria Park se přesto nevzdává naděje, že hala nevznikne, neboť vyhodnocování žádosti o trvalou právní ochranu parku podle ní nadále probíhá. V příštích týdnech zároveň plánuje veřejnou protestní akci. „Budeme pokračovat v aktivismu, protože jsme odhodláni chránit tento park jako park, nikoli jako sportovní areál,“ uzavřela Luntová.