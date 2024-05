V Paříži vyrostla údajně nejudržitelnější olympijská vesnice v historii. Bydlet v ní budou i desítky českých sportovců

Francouzská metropole je městem, kde byla podepsána mezinárodní smlouva o změně klimatu známá jako Pařížská dohoda. Jde tedy příkladem a i v rámci XXXIII. olympijských her se zaměřuje na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Olympijská vesnice podle svých tvůrců splňuje všechny požadavky na moderní čtvrť, kterou se do budoucna skutečně stane. Nejdřív ale bude sloužit olympionikům a paralympionikům z celého světa včetně několika desítek Čechů, kterým se podařilo na nejprestižnější klání kvalifikovat.

Le projet semblait assez fou et incertain.



Démonstration que nous sommes au rendez-vous des jeux olympiques et paralympiques, que la France est une Nation de bâtisseurs, le village des athlètes est prêt !



Héritage immense pour la Seine-Saint-Denis, les Franciliens et la France. pic.twitter.com/y4aLV3mZi0