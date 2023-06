Pilulka si jde na burzu pro další peníze. I kvůli loňské expanzi do Maďarska a Rakouska

Skupina Pilulka už letos v únoru oznámila, že firma měla rekordní tržby. Ty činily skoro dvě a půl miliardy korun. Zároveň ale společnost zvýšila čistou ztrátu a její akcie prudce oslabily. V dubnu pak její vedení uvedlo, že nabídne zájemcům další akcie, což záhy vyvolalo debaty, v jakém stavu Pilulka je.

Deník E15 psal o špatné finanční situaci, magazín Finmag pak v rozhovoru s jedním z investorů rozebíral, že by firma měla přistoupit k razantním škrtům. Martin Kasa, jeden ze zakladatelů a akcionář Pilulky, nicméně spekulace o jakýchkoliv potížích svého podniku v podcastu pro náš sesterský web Lupa.cz rázně odmítl.

„My tomu neříkáme interně ztráta, ale spíš investice. Někteří novináři to občas nazývají slovem, že jsme pálili peníze. Já na to reaguji tak, že když si pořídíte dům, tak si taky neřeknete, že jste v loňském roce spálili peníze, pokud to tedy není spálené na provoz,“ odpověděl na otázku související s čistou ztrátou.

„Velká část těch našich loňských investic byla spojená se zahraničím a další velká část s logistikou a vybudováním nových skladů v Olomouci, což také spolklo desítky milionů korun. To jsou všechno projekty, které běží třeba na rok až dva, a když už jsou nějakým způsobem rozběhlé, tak je nejde zastavovat,“ dodal.

Podcast si můžete pustit přímo tady. Co dalšího v něm uslyšíte? Jak se Pilulce daří v zahraničí, především v Rakousku a Maďarsku

Jaké plány má společnost se svou e-health aplikací Plus Care

Jaká budoucnost čeká podle Martina Kasy tuzemskou e-commerce scénu

Podle Kasy firma udělala jistá úsporná opatření a propustila asi dvacet procent zaměstnanců, některé razantnější kroky ale podle něj nejdou udělat tak rychle, aniž by se nemusely odepsat některé investice. To se týká především expanze do Rakouska a Maďarska, kde Pilulka zahájila svůj provoz loni na podzim. „Logicky se to ještě nemohlo projevit v loňských tržbách. Ukáže se to až letos,“ tvrdí Kasa, který si expanzi pochvaluje.

Rakousko by podle něj mohlo být testem, zda by se měla firma rozšířit i do Německa. Sám nicméně říká, že německý trh by představoval mnohem tvrdší oříšek a expanze by stála výrazně víc peněz. Navíc by Pilulka musela vymyslet, jak léky německým zákazníkům efektivně posílat. Do Rakouska totiž putují ze skladu v Olomouci, zatímco do Maďarska z toho bratislavského.

Martin a Petr Kasovi, zakladatelé Pilulky. Autor: Pilulka, publikováno se souhlasem

Společnost se pro takový model rozhodla především kvůli nákladům na platy. Je to podle ní levnější i v situaci, kdy některé léky musí nakupovat od distributorů v Rakousku, následně je dopravit do Olomouce a pak zpět k rakouským zákazníkům.

Rychlý sešup akcií

První úpis akcií organizovala Pilulka v roce 2020, přičemž zájem o ně byl obrovský. Společnost tehdy upsala 725 040 kusů cenných papírů a od investorů získala přes 300 milionů korun. Nyní věří, že se jí stejně bude dařit i při druhém úpisu, kdy hodlá prodat půl milionu akcií.

V prvním kole je nabídla za cenu 450 korun za kus stávajícím akcionářům. Toto kolo probíhalo do 6. června, přičemž jaký byl zájem, firma zatím neuvedla. Druhé kolo nového úpisu bude končit 22. června. V něm si akcie mohou pořídit noví investoři, a to v ceně až za 550 korun za kus. Za kolik se nakonec prodají – pokud vůbec –, ale není jasné. Na burze se totiž cena aktuálně pohybuje kolem právě 450 korun.

Při první emisi se akcie upsaly konkrétně za 424 korun, poté jejich cena prudce vzrostla. Svého maxima pak dosáhly loni v lednu, kdy se prodávaly za 1800 korun. Potom ale začaly znovu výrazně klesat.

Martin Kasa, který ve firmě stále drží 17procentní podíl (stejně jako jeho bratr Petr), nicméně zůstává optimistou a je přesvědčen, že se je podaří upsat všechny: „Myslím, že stanovené pásmo od 450 do 550 korun odráží současnou realitu a věřím, že to pro spoustu investorů může být zajímavé.“

„Věřím, že se to upíše celé. My jsme jasně deklarovali, na co ty prostředky chceme využít. Je to na náš další rozvoj v zahraničí, akvizice nových klientů něco stojí, není to zadarmo. Prostředky chceme využít i na další rozvoj naší e-health platformy Plus Care a pak také na případné akvizice, aktuálně se bavíme s několika různými subjekty. Pokud se nám nepodaří upsat všechny akcie, tak samozřejmě budeme některé plány škrtat, v první řadě by se to týkalo těch možných akvizic,“ dodal.