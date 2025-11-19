Šéf Googlu Pichai varuje před prasknutím AI bubliny. Pokud k tomu dojde, žádná firma nebude imunní, říká

Kvůli aktuálnímu boomu okolo umělé inteligence významně rostou valuace mnoha technologických společností. Třeba americká Nvidia zabývající se vývojem a výrobou specializovaných superčipů pro AI nedávno dosáhla ocenění pěti bilionů dolarů, což se jí povedlo jako vůbec první firmě na světě. K velkému nárůstu hodnoty ale došlo i u dalších společností v tomto odvětví, jako je třeba Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon nebo Meta.
A zatímco akcionáři zmíněných firem a další investoři mohou být z aktuálního vývoje nadšeni, mezi analytiky naopak ruku v ruce s rostoucím oceněním dotčených společností spíše narůstá skepticismus. A to z důvodu obav ze splasknutí bubliny kolem AI, o němž se poslední dobou jako o jednom z možných scénářů hovoří čím dál častěji.
Tvrzení o až příliš nadhodnoceném odvětví přiživila i samotná OpenAI, která stojí za vývojem oblíbeného nástroje ChatGPT. Firma totiž nedávno oznámila masivní investice ve výši 1,4 bilionu dolarů (asi 29,2 bilionu korun), ačkoliv její tržby v letošním roce jsou ve srovnání s touto částkou sotva tisícinové.
Opakuje se situace z počátků internetu
K problematice AI bubliny se nyní v rozhovoru pro BBC vyjádřil i generální ředitel technologické společnosti Google Sundar Pichai. Ten uvedl, že ačkoli nedávný prudký růst investic do umělé inteligence je mimořádným okamžikem, v odvětví aktuálně existuje i jistá iracionalita.
Pichai sice vyloženě neřekl, zda podle něj v dohledné době k prasknutí bubliny okolo AI dojde, vyjádřil se nicméně k případným dopadům zmíněné události. „Myslím si, že žádná společnost včetně nás by proti tomu nebyla imunní,“ nechal se slyšet 53letý manažer indicko-amerického původu, který stojí v čele Googlu už celou jednu dekádu.
Současné dění částečně přirovnal k situaci na konci devadesátých let minulého století, kdy vzniklo mnoho prvních internetových společností, jejichž hodnota prudce vzrostla kvůli značnému optimismu ohledně tehdy nové technologie. Na začátku nového tisíciletí ovšem tato bublina praskla, ceny akcií se zhroutily, a zkrachovalo i několik poměrně významných firem.
„Můžeme se ohlédnout právě za touto situací. Je zřejmé, že do internetu bylo vloženo mnoho nadměrných investic, ale nikdo z nás by dnes kvůli tomu nezpochybňoval, zda je internet zásadní. Očekávám tedy, že dění okolo umělé inteligence bude stejné,“ shrnul Pichai.
AI změní práci, lidé se musí přizpůsobit
Současný komentář ředitele Googlu se víceméně shoduje s vyjádřením šéfa americké banky JP Morgan Jamieho Dimona. Ten minulý měsíc řekl, že investice do odvětví umělé inteligence se všeobecně vyplatí, přesto ale pravděpodobně dojde k tomu, že část investovaných peněz bude ztracena.
Pichai na dané téma dodal, že oproti mnoha jiným firmám má Google velkou výhodu v tom, že vlastní komplexní soubor nástrojů a technologií, kam spadá vše od čipů přes data z YouTube až po různé vědecké modely. Právě díky tomu je údajně jeho společnost v mnohem lepší pozici, aby jakékoli turbulence na trhu s umělou inteligencí přečkala.
Ty lze dle Pichaiova názoru očekávat téměř jistě, jelikož technologie má potenciál ovlivnit současný model práce. „Kvůli umělé inteligenci se určitá pracovní místa změní, přičemž lidé se tomu budou muset přizpůsobit. Nezáleží přitom na tom, jestli chcete být učitelem nebo lékařem. Všechny tyto profese budou existovat, ale nejlépe se v nich bude dařit právě lidem, kteří se naučí, jak nové nástroje používat,“ uzavřel šéf Googlu.