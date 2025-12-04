Obří boom AI a datových center odhalil slabinu, která může zastavit světové burzy. Firmy investují miliardy, aby takovému scénáři předešly

Fungování dnešního světa stojí na technologiích, které musejí být dostupné nepřetržitě. Jenže boom datových center, kdy firmy stále častěji outsourcují ukládání dat a navyšují využití energeticky náročné umělé inteligence, přináší zásadní problém: jak zařízení účinně chladit.
Dokládá to výpadek americké společnosti Chicago Mercantile Exchange Group (CME) z minulého čtvrtka, v důsledku něhož musela firma na několik hodin zastavit obchodování s futures, což se pochopitelně následně promítlo i na akciové, dluhopisové, komoditní a měnové trhy. Důvodem přitom bylo právě selhání chlazení datových center společnosti CyrusOne, která jich v USA, Evropě či Japonsku provozuje více než padesát. Obchodování pak bylo obnoveno až během pátečního rána, kdy inženýrské týmy chladicí systém zprovoznily, uvádí agentura Reuters.
Důvody přehřívání
CME je platí za největšího směnárenského operátora na světě, takže výpadek měl potenciál způsobit výrazné komplikace na globálních finančních trzích. Naštěstí se varovný incident odehrál v ten možná nejpříznivější okamžik vůbec, neboť na konec posledního listopadového týdne tradičně připadá svátek Dne díkuvzdání, po kterém na trzích v USA panuje relativní klid.
A co že k problémům s přehříváním vlastně vede? „Čipy v datových centrech musí zůstat v daném teplotním rozmezí, protože v opačném případě buď přestanou správně fungovat, anebo se vypnou,“ vysvětluje partner společnosti Slaughter and May Daniel Mewton s tím, že obecně jsou takové výpadky datových center „extrémně vzácné“. Smluvní podmínky totiž obvykle vyžadují, aby byla online více než 99,99 procenta času. Přesto k nim občas dojde.
Nárůst spotřeby energie v poslední době umocňuje fakt, že servery pro umělou inteligenci a cloud bývají umístěné těsně vedle sebe, čímž dochází ke generaci ještě většího množství tepla než dříve. To tradiční vzduchové chladicí systémy často nedokážou účinně odvést.
Z tohoto důvodu datová centra stále častěji využívají vodu nebo specializované chladicí kapaliny, které mohou být při odvádění tepla až tisícinásobně účinnější. Na druhou stranu, chlazení pomocí kapalin přináší zcela nové výzvy, jako jsou možnosti úniků a výskytu koroze, náročná údržba a vysoká spotřeba vody.
Možné řešení?
Jak výše uvedené faktory minimalizovat? Řešení hledají například v Microsoftu, který spustil datové centrum, jež díky recyklaci v uzavřeném okruhu spotřebovává na chlazení nulové množství vody, chlubí se společnost. Většina datových center je však starší více než pět let a používá tradiční techniky chlazení, které jen stěží odpovídají dnešním požadavkům.
„Snaha o vytvoření infrastruktury pro AI vedla ke vzniku nového typu datových center, jaká jsme dosud neznali, s technologií přímého kapaliného chlazení pro grafické procesory,“ uvádí pro Euro.cz Patrick Smith ze společnosti Pure Storage.
Výhodou těchto nových úložišť, založených na takzvané flash paměti, je podle Smithe fakt, že mají až o 85 procent nižší spotřebu energie než starší systémy HDD a zároveň vyšší spolehlivost. „Díky tomu lze udržet teploty mimo kritické prahové hodnoty, což v případě selhání chlazení umožňuje rychlejší a snazší zotavení,“ podotýká Smith. Druhým dechem nicméně doplňuje, že tato technologie je finančně nákladnější a ne každý si může luxus takového moderního zařízení dovolit.
Chlazení jako důvod vlny akvizic
Probíhající technologické tlaky proměňují postupně celé odvětví, přičemž jednotlivé firmy jsou nuceny horečně budovat dostatečnou kapacitu, aby poptávku po energii co nejdříve uspokojily. Podle odhadů White & Case se totiž až dvě pětiny její spotřeby v datových centrech využívá právě k chlazení, což z něj činí velice perspektivní a rychle rostoucí sektor.
Důkazem budiž mimo jiné fakt, že například společnost Eaton v listopadu oznámila záměr koupit veškerý tepelný byznys firmy Boyd Corporation od Goldman Sachs Asset Management. Vynaložila na to obří částku 9,5 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). A není jediná, miliardový obchod na rozšíření služeb kapalného chlazení uzavřela rovněž třeba také společnost Vertiv. Dle analytiků se navíc dá očekávat, že podobných investic bude v dohledné době dále přibývat.
„Život půjde dál, ale každý si znovu prověří své datové centrum a investuje více do zajištění spolehlivého provozu, protože význam nepřetržitého chodu roste,“ cituje Reuters portfolio manažera londýnské firmy Amati Global Investors Mikhaila Zvereva.