Hypoteční trh má za sebou rekordní růst, letos by se dle odhadů mohl dostat až na úroveň 350 miliard. Úroky mají dále klesat

Bankovní domy v Česku financovaly vloni úvěry na bydlení za 305 miliard korun. Tím se tak, jak plyne z odhadu ČSOB Hypoteční banky, dostaly na úroveň před covidem.

Z celkové sumy činily samotné hypotéky 256 miliard (z toho refinancované asi 13 až 14 procent), zbytek připadal na zajištěné úvěry ze stavebního spoření. Trh úvěrů na bydlení tak vloni významně rostl – rok 2023 totiž skončil v propadu na pouhých 170 miliardách, z čehož hypotéky představovaly 137 miliard a úvěry ze stavebka 33 miliard korun.

Tuzemské banky vloni poskytly hypotéky v objemu 305 miliard korun. Zdroj: ČSOB Hypoteční banka

„Trh s bydlením má za sebou úspěšný rok. Česká ekonomika se odrazila ode dna a zaměstnancům opět rostou reálné mzdy. Zájem kupujících podpořil pokles průměrných úrokových sazeb hypoték, odložená poptávka a obnovený růst cen nemovitostí,“ uvádí Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Úroková sazba opět pod pěti procenty

Průměrná hypoteční sazba se dostala loni na 5,02 procenta z předloňských 5,67 procenta. Ke konci čtvrtého kvartálu 2024 dokonce klesla podle Hypomonitoru a odhadu ČSOB Hypoteční banky až na 4,82 procenta. Hlavní zásluhu na tomto poklesu mají tři největší tuzemské bankovní instituce, tedy Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.





„Ty se na sklonku loňského roku rozhodly výrazně snížit úrokové sazby hypotečních úvěrů, podobně jako to už dříve udělaly některé menší konkurenční banky. Komerční banka k úpravě sazeb přistoupila těsně před vánočními svátky, kdy začala nabízet hypotéky se sazbou od 4,79 procenta u fixací na dva a tři roky,“ komentuje Jiří Sýkora, analytik Swiss Life Select.

Kratší fixace vedou, trh poroste i letos

Většina klientů v očekávání budoucích výhodnějších sazeb nyní volí fixaci hypoték na tři roky a níže – takových je kolem 95 procent, zatímco ještě do roku 2022 mělo devět z deseti zákazníků fixaci na pět let, potažmo i více. Delší doby fixace však nyní zpravidla nenabízejí ani samotné bankovní domy, případně pokud ano, pak na úkor mnohem vyšších nákladů.

Co se týče samotného objemu trhu s bydlením, tomu odborníci v letošním roce predikují další růst, a to na hodnotu kolem 349 miliard korun. „A pokud se nestane v ekonomice nic neočekávaného, tak by se mohly sazby hypoték dále snižovat. Ve druhé polovině roku 2025 by se mohly dostat až na úroveň kolem 4,5 procenta,“ dodává Vašek. S tím souhlasí i vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek, podle kterého však bude pokles sazeb i nadále jen velmi pozvolný, přičemž pod čtyři procenta se sazby rozhodně nedostanou.

„Hypoteční sazby budou v roce 2025 velmi pravděpodobně klesat. Bohužel ale pomaleji, než by si přáli Češi, kteří hledají nové bydlení. Hlavním důvodem je inflace, která ještě úplně neodezněla. V ekonomice stále přetrvávají obavy, zda ji bude možné držet na uzdě. ČNB počítá pro rok 2025 s inflací na úrovni 2,6 procenta, přičemž její cíl jsou dvě procenta,“ upozorňuje.

Průměrná hypotéka se vyšplhala na 3,7 milionu

Zatímco objem úvěrů na bydlení vloni rekordně rostl, jejich počet byl naopak v porovnání s rokem 2020 o celou třetinu nižší. Konkrétně jich banky poskytly necelých 78 tisíc (v předchozím roce byl tento propad ještě větší, neboť se dostal na úroveň pouhých ani ne 52 tisíc).

Zároveň s tím samozřejmě rostla i průměrná výše hypotečních úvěrů. Ke konci loňského roku se jejich hodnota dostala v průměru na rekordních 3,68 milionu korun, tedy zhruba o půl milionu víc, než jak tomu bylo v roce 2023. Na nejvyšší úroveň 4,19 milionu korun stoupla v Praze a ve středních Čechách, nejmenší objemy banky naopak vyplácely v Ústeckém kraji, kde se jednalo v průměru o 2,53 milionu.

Podle Vaška z ČSOB Hypoteční banky je chuť lidí pořizovat si vlastní bydlení stále vysoká, přičemž nejinak by tomu mělo být i v brzké budoucnosti. Očekává, že ze strany Čechů poroste zájem po úvěrech na energeticky úsporné bydlení.

Data zmíněné společnosti, jež se podařilo shromáždit v rámci průzkumu mezi studenty VŠE v Praze, zároveň ukazují, že o bydlení ve vlastním projevují vysoký zájem rovněž mladí lidé, kteří jej upřednostňují na úrok nájemního bydlení. Právě jim vloni v ČSOB Hypoteční bance poskytli téměř polovinu ze všech sjednaných hypotečních úvěrů.

„Přitom na nájemním bydlení není zvlášť pro mladé lidi nic ‚špatného‘,“ míní Vašek, který však vzápětí dodává, že pokud by stát více zrovnoprávnil vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, mohlo by dle jeho názoru dojít k poklesu nedostupnosti bydlení napříč celým Českem.

Nemovitosti začaly vloni opět zdražovat

Čím dalším byl loňský rok v rámci trhu s bydlením charakteristický? Tak například skutečností, že po mírném poklesu či stagnaci se v uplynulých 12 kalendářních měsících začaly ceny zdejších bytů i rodinných domů opět zvyšovat. Výjimkou jsou pozemky, které zdražují kontinuálně.

Ceny domů jsou už nyní opět na vrcholu, u bytů je aktuálně cenový rekord ze třetího čtvrtletí 2022 na dosah. „Pro dokreslení – ceny bytů jen mezi lety 2020 a 2024 vzrostly o neuvěřitelných 40 procent,“ uzavírá Vašek s tím, že další zvyšování cen lze očekávat i letos, a to v rozsahu pěti až deseti procent.