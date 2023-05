Nový život pro opuštěné doly. Vědci chtějí z hlubin země čerpat teplou vodu, která bude sloužit pro vytápění domů

Opuštěné uhelné doly v sobě skrývají skvělou příležitost na získání ekologické a cenově dostupné energie, která by se v budoucnu mohla využívat mnohem častěji. Podzemní štoly se totiž po ukončení těžby v drtivé většině případů zaplní vodou, jež obsahuje teplo získané z velkých hloubek pod zemským povrchem. Pokud by se tedy tento horký materiál podařilo přivést na povrch, lidé by jej mohli využít ve výměnících tepla či tepelných čerpadlech.

Ve Velké Británii byl nedávno spuštěn první systém, který má k vytápění více než 1200 domácností využívat právě přebytkovou vodu získanou z dolu. „Každé důlní dílo představuje různé výzvy a nesmíme zapomenout ani na výdaje spojené s navrtáním a položením příslušného potrubí do země. I přesto ale doufáme, že tyto systémy budou schopné vyrábět teplo za podobnou nebo lepší cenu, než jakou nabízí současné systémy využívající fosilních paliv,“ vysvětlil serveru CNBC Gareth Farr, vedoucí tepelných inovací na Coal Authority v anglickém Mansfieldu.

Skladování bývá často problém

Geotermální energie sice není žádnou novinkou, ale její získávání z opuštěných uhelných dolů zatím není běžné v Evropě ani ve Spojených státech amerických. To by profesorka a ředitelka programu environmentálních studií na Ohio University Natalie Kruse-Danielsová chtěla v blízké budoucnosti změnit.

Spolu se svými studenty proto prozkoumává opuštěné doly v Appalačském pohoří, aby našla ty, v nichž panují vhodné podmínky pro vytápění domácností. „Tento nevyužitý zdroj by mohl snížit naše účty, zefektivnit získávání energie a snížit závislost na fosilních palivech,“ řekla Kruse-Danielsová, kterou uhelné doly fascinují už od dětství.

Geotermální energii lze přitom využít nejen k vytápění domů a budov, ale také k jejich chlazení. To otevírá další příležitosti zejména pro datová centra, která produkují velké množství škodlivého oxidu uhličitého. K ochlazení serverů totiž využívají spoustu energie a zároveň spotřebovávají tisíce litrů vody.

Horký vzduch z datových center by ale mělo jít čerpat i do uhelných dolů, kde by mohl oteplit vodu, která by pak šla použít k vytápění dalších budov. Konkrétní možnosti tohoto unikátního nápadu nyní ověřují třeba výzkumníci ve Skotsku. „Pokud bychom opravdu dokázali skladovat teplo v dolech, představovalo by to pro nás velmi výrazný pokrok. Právě ukládání energie totiž představuje významný problém u mnoha obnovitelných zdrojů,“ uvedl Farr.

Jedno důlní dílo zahřeje 20 tisíc domácností

Pakliže by se skutečně povedlo opuštěným dolům zajistit nové využití, mohlo by to znamenat i důležitou ekonomickou vzpruhu pro dané regiony. V nich totiž po ukončení těžby často chybí pracovní místa a mnohdy se jim vyhýbají také potencionální investoři. Jen v americkém státě Ohio je přitom více než čtyři tisíce opuštěných dolů. Dolů, které by samozřejmě mohly představovat obrovský zdroj tepla.

Podle amerického ministerstva energetiky by jen množství vody v uhelné sloji kolem Pittsburghu mohlo stačit k vytápění či chlazení zhruba 20 tisíc domácností. Problémem jsou ale právě chybějící investoři, kteří se uhelným regionům cíleně vyhýbají, a to třeba kvůli odlehlé lokalitě.

„Když se podíváme na investice do nových technologií a čisté energie v Appalačském pohoří, jsou velmi omezené, za což do velké míry může i určitá kontroverznost uhelného dědictví. Podle mě ale před námi naopak leží příležitost, která nám umožní proměnit opuštěné doly ve skvělý zdroj udržitelné energie,“ uzavřela Kruse-Danielsová.