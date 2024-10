Nový africký Hollywood? Herec Idris Elba chce na černém kontinentu vybudovat několik velkých filmových studií

Hollywod, Bollywood a nově také Zallywood. To by už brzy mohla být centra světového filmového průmyslu, aspoň tedy podle představ Idrise Elby, který se proslavil svými rolemi v seriálech The Wire – Špína Baltimoru nebo Luther. Známý britský herec se sice narodil v Londýně, jeho rodiče ale pocházejí ze Sierry Leone a Ghany, což je jeden z důvodů, proč se nyní rozhodl věnovat se transformaci afrického zábavního průmyslu.

Elbova vize je přitom skutečně ambiciózní. Herec si klade za cíl vybudovat filmová studia po celé Africe, přičemž první vlaštovkou má být tanzanský ostrov Zanzibar známý svými krásnými plážemi s bílým pískem. Tato lokalita byla vybrána, jelikož výstavbu studií nedávno podpořila i tamní autonomní vláda.

„Idris Elba u nás vybuduje moderní studio podobné americkému Hollywoodu, nigerskému Nollywoodu nebo indickému Bollywoodu,“ řekl podle CNN při oznámení vládní podpory zanzibarský ministr investic Shariff Ali Shariff. Ten zároveň uvedl, že nový komplex by se mohl jmenovat „Zallywood“ nebo „Zawood“.





Do Afriky už investuje Netflix a Disney

Kromě afrických kořenů Elbu ke zmíněnému plánu přiměla i skutečnost, že ačkoliv na „černém kontinentu“ žije zhruba 18 procent světové populace, na globální kreativní ekonomice se aktuálně podílí pouhým jedním procentem. Africký kreativní sektor má tak podle britského herce z celosvětového hlediska skutečně velmi nedostatečné zastoupení.

„Velká část snímků o Africe odtamtud ani nepochází a mnoho médií se navíc zaměřuje převážně na negativní zobrazení Afriky. Ale střední věk tamních obyvatel je 19 let, přičemž tito mladí lidé jsou optimističtí a zaslouží si šanci vyprávět své vlastní příběhy,“ nechal se slyšet Elba.

Jeho záměr navíc dává smysl i z ekonomického hlediska. Nedávná zpráva UNESCO totiž uvedla, že africký filmový a audiovizuální průmysl by mohl do roku 2030 vytvořit 20 milionů pracovních míst a přispět k hrubému domácímu produktu celého kontinentu zhruba 20 miliardami dolarů (přibližně 466 miliard korun). Toho už si všimli také globální hráči jako Netflix a Disney, kteří v poslední době investují třeba v Keni, Jižní Africe a Nigérii.

Komplikaci představují i obyčejné platby

I přes vládní podporu je každopádně jasné, že celý projekt bude muset překonat řadu výzev. Nejde totiž jen o samotnou výstavbu studií, kromě toho bude nutné zajistit rovněž dostatečně kvalitní umělce. Tanzanie už se tento nedostatek snaží řešit a na školení do jihokorejskému Pusanu vyslala několik afrických herců.

Další závažnou komplikací je podle Elby nedostatek regulace zejména v oblasti autorských práv a také omezené investice, jež výrazně limitují růst celého sektoru. A nemalý problém se pak pojí i s omezenou bankovní infrastrukturou, která ztěžuje platby hercům a dalším umělcům. Zhruba 60 procent obyvatel Ghany je totiž mladší 25 let, přičemž velká část z nich dokonce ani nemá založený žádný bankovní účet.

Ostatně i proto začal Elba spolupracovat s firmou Stellar, která navrhla digitální peněženku Akuna Wallet určenou pro kreativní ekonomiku. Ta umožňuje umělcům, filmařům a hudebníkům získávat peníze, aniž by museli být klienty klasických bank. Celý systém využívá digitálních měn, takže poskytuje bezpečnou alternativu i v regionech s omezenou bankovní infrastrukturou.

Ačkoliv platforma Akuna Wallet zatím funguje jen chvíli, Elba věří, že právě tato služba může odstranit jednu ze závažných překážek rozvoje afrických filmových studií. Jak již ale bylo řečeno, komplikací celého projektu je mnohem více, takže vznik skutečně úspěšného a konkurenceschopného afrického zábavního průmyslu jistě ještě minimálně několik let potrvá.