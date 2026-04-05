Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Maula, novinka s Keanu Reevesem a Malcolm v nesnázích

Ondřej Novotný
Včera
Maul
Autor: Disney+, Lucasfilm

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 6. dubna?

Transformers Jedna 

Na planetě Cybertron se rodí přátelství jistého Oriona Paxe a D-16. Tito dva příslušníci slavné rasy Transformerů se jednoho dne promění v Optima Primea a Megatrona. V animovaném prequelu sledujeme, kterak jejich velké přátelství přešlo v nepřátelství, jež navždy rozdělilo všechny Transformery. V hlavních rolích dabují Chris Hemsworth a Brian Tyree Henry. 

Zrod Transformerů uvidíme na Netflixu od 7. dubna.

G20

Během summitu G20 udeří na shromáždění teroristé. Americká prezidentka se pustí do osamělého boje, aby zabránila globální katastrofě a při tom mimoděk odhalí celosvětové spiknutí. V roli neohrožené bojovnice se objeví Viola Davis.

Akční thriller s Violou Davis uvidíme na HBO max 10. dubna.

Maul: Pán stínů

Jedna z nejoblíbenějších postav série Star Wars se vrací ve vlastním seriálu. Maul (Sam Witwer) se po nástupu Impéria rozhodl pomstít všem svým protivníkům. Aby získal zdroje, musí nejprve obnovit svoji zločineckou říši, v cestě mu ale stojí imperiální inkvizitoři, jeden policejní komisař i dvojice uprchlických Jediů. Jak to celé dopadne?

Maulův seriál na Disney+ debutuje 6. dubna.

Malcolm v nesnázích: Život pořád není fér

Malcolm dospěl a má vlastní rodinu. Zjišťuje ale, že chaos z dob jeho dětství se mu ze života úplně nevytratil. A tak když se jednou znovu setká se svými rodiči i bratry, staré problémy se vrací a Malcolm se znovu ocitá v nesnázích. 

Malcolm se na Disney+ vrátí 10. dubna.

Následky

Hollywoodská hvězda Reef Hawk je v krizi. Jednoho dne objeví záhadné video, kterým ho kdosi vydírá, a proto se rozhodne pro preventivní cestu za vykoupením. Staví se proti démonům a snaží se vyhnout veřejnému zostuzení. V režii Jonaha Hilla se objevují Keanu Reeves, Cameron Diaz, sám Hill či Matt Bomer.

Keanu Reeves se na Apple TV+ objeví 10. dubna.
