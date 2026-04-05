Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Maula, novinka s Keanu Reevesem a Malcolm v nesnázích

Transformers Jedna
Na planetě Cybertron se rodí přátelství jistého Oriona Paxe a D-16. Tito dva příslušníci slavné rasy Transformerů se jednoho dne promění v Optima Primea a Megatrona. V animovaném prequelu sledujeme, kterak jejich velké přátelství přešlo v nepřátelství, jež navždy rozdělilo všechny Transformery. V hlavních rolích dabují Chris Hemsworth a Brian Tyree Henry.
G20
Během summitu G20 udeří na shromáždění teroristé. Americká prezidentka se pustí do osamělého boje, aby zabránila globální katastrofě a při tom mimoděk odhalí celosvětové spiknutí. V roli neohrožené bojovnice se objeví Viola Davis.
Maul: Pán stínů
Jedna z nejoblíbenějších postav série Star Wars se vrací ve vlastním seriálu. Maul (Sam Witwer) se po nástupu Impéria rozhodl pomstít všem svým protivníkům. Aby získal zdroje, musí nejprve obnovit svoji zločineckou říši, v cestě mu ale stojí imperiální inkvizitoři, jeden policejní komisař i dvojice uprchlických Jediů. Jak to celé dopadne?
Malcolm v nesnázích: Život pořád není fér
Malcolm dospěl a má vlastní rodinu. Zjišťuje ale, že chaos z dob jeho dětství se mu ze života úplně nevytratil. A tak když se jednou znovu setká se svými rodiči i bratry, staré problémy se vrací a Malcolm se znovu ocitá v nesnázích.
Následky
Hollywoodská hvězda Reef Hawk je v krizi. Jednoho dne objeví záhadné video, kterým ho kdosi vydírá, a proto se rozhodne pro preventivní cestu za vykoupením. Staví se proti démonům a snaží se vyhnout veřejnému zostuzení. V režii Jonaha Hilla se objevují Keanu Reeves, Cameron Diaz, sám Hill či Matt Bomer.