Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat Doctora Who, brutální řecká mytologie nebo smutný konec Ivety Bartošové

Diova krev

Úspěšná netflixovská série s prvky anime po letech konečně pokračuje. Zatímco ta původní se věnovala Héřiným intrikám na Olympu, které vedly až k druhé Gigantomachii a zdánlivému skonu Diovu, nyní se zaměříme na Hádovu říši. V té totiž nejstarší syn Kronův spojí síly s bratrem hlavního hrdiny Herona Serafimem a společně začnou plánovat útok na Zemi. Heron musí konečně přijmout svůj božský původ a znovu zastavit rozmach zla. I druhá série nabídne kombinaci brutálního pohledu na řecké mýty ve stylu God of War nebo AC: Odyssey s výpravným pojetím, za které by se nemusel stydět ani Robert Graves.



Autor: Netflix

Druhá řada Diovy krve na Netflix dorazí 10. května.





Válka policajtů

Na motivy knihy Arpáda Soltésze přichází snímek, který sleduje porevoluční atmosféru na východním Slovensku. Do světa, kde mafiáni mají dohody s policií a mnozí zkorumpovaní policisté pouštějí gaunery další den na svobodu, dorazí kapitán Miky Marko. Společně s novým partnerem Igorem Molnárem se pokusí o změnu systému. Ostatní členové tohoto mechanismu se ale nedají tak lacino. V hlavních rolích se objeví aktuální slovenské hvězdy Alexander Bárta a Juraj Loj, ale také Rytmus nebo Jakub Štáfek.



Autor: CinemArt

Na východ Slovenska na Netflixu zavítáme 9. května.

Třináct životů

Ten příběh si stále pamatuje celý svět. Dvanáct mladíků z jednoho thajského fotbalového týmu a jejich trenér uvízli v zaplavené jeskyni. Na jejich záchranu se hned vrhli desítky lidí a po několika strastiplných dnech zachránili všechny uvězněné. Na motivy jejich heroického snažení vznikl celovečerní film, který natočil slavný režisér Ron Howard. Prožijte jeden z největších příběhů posledních let i na filmovém plátně!



Autor: Amazon Studios

Thajsko záchranu na HBO Max prožijeme 10. května.

Doctor Who

Po loňské sérii speciálů k šedesátiletému výročí a následném vánočním příběhu se Doctor Who vrací s regulérní sérií. Ta je nově brána jako první po určitém dalším rebootu. Doktora si zahraje Ncuti Gatwa, který se poprvé objevil v jednom ze speciálů, kdy pomocí bigenerace vznikl z předcházející inkarnace. A zatímco předcházející Doktor odešel na odpočinek, ten aktuální pokračuje v cestování časem a prostorem. A jelikož si na cestu přibral podobně akční Ruby Sunday, dá se od jeho cest očekávat mnohé.



Autor: BBC

Cestovat časem a prostorem se s Doktorem vydáme 10. května na Disney+.

Temná hmota

Jason Dessen je unesen a vržen do alternativní reality svého života. Zatímco se snaží dostat zpátky do své dimenze, prochází mnoha verzemi svého bytí. Ve snaze najít svoji pravou rodinu ale přijde na to, že nejhorší nebezpečí pro ni je on sám! V hlavních rolích očekávaného sci-fi od Applu čekejme Joela Edgertona a Jennifer Connelly.



Autor: Apple TV+

Svět alternativních realit dorazí na Apple TV+ 8. května.

Iveta

Jeden z největších tuzemských seriálových hitů posledních let se blíží ke svému konci. V první řadě jsme sledovali vztah Ivety Bartošové s Petrem Sepéšim, zatímco v té druhé se Iveta potkala s Ladislavem Štaidlem nebo Rudolfem Hrušínským nejmladším. Osudovým mužem poslední série bude její syn Artur Štaidl, uvidíme ale i odporné mediální války Josefa Rychtáře a Zdeňka Macury. Režisér Mike Samir záměrně vynechal epizodu s Jiřím Pomejem, protože v poslední sérii hodlá ukázat smutný konec kdysi velké pěvecké legendy. Do role Ivety se vrací Anna Fialová, novými posilami poslední řady jsou pak například David Prachař a Richard Krajčo.



Autor: Voyo

Ivetin tragický příběh na Voyo skončí 10. května.