Nová nabídka streamovacích služeb: Jude Law na Netflixu, Nezvratná dovolená či nová řada Gen V

1670
Jan Pawel se opět snaží zmodernizovat svoji ves, v cestě mu ale tentokrát stojí řada rodinných sporů i konfliktů s poddanými. Excentrický šlechtic se navíc potkává s budoucím králem Janem Sobieskim a dalšími historickými postavami. Polský seriálový hit opět slibuje absurdní satiru a styl „mockumentu“.
Black Rabbit
Jake Friedkin (Jude Law) vlastní v New Yorku úspěšný podnik Black Rabbit. Do města se ale po letech vrací jeho bratr Vince (Jason Bateman), který je zadlužený a traumatizovaný, což Jakeovu byznysu úplně nepomáhá. Vlastní rodině by Jake měl pomoci. Nebo snad ne?
Nezvratná dovolená
Co se stane, když se pohodová dovolená promění v noční můru? Na to odpoví nový seriál Nezvratná dovolená, v originále Fatal Destination. Na poli šesti epizod uvidíme otřesné zážitky vyprávěné přímo jejich účastníky, případně vyšetřovateli. Některé případy jsou navíc opředeny legendami, proto se dostaví i démonologové a vyšetřovatelé paranormálních jevů.
Star Wars: Přestav galaxii – Dílky minulosti
Sig Greebling v minulé sérii přesunul jednu kostku a vytvořil zcela novou galaxii. V té teď žije spolu se svým mistrem Jedi Bobem, Darthem Jar Jarem, mistrem Jedi Palpatinem a dalšími postavami. Z bývalých galaxií přesto několik dílků zbývá a navíc přichází padouch Solitus, dřívější učitel samotného mistra Boba. Sig se jej vydává zastavit, přičemž o pomoc musí poprosit i svého zlotřilého bratra Dartha Deva. Porazí Jediové hrozbu z dávné minulosti?
Gen V
Homelander se ujal vlády, a tím se změnily i podmínky studia na škole Godolkin. Studenti se na ni vrací, avšak mnozí zjišťují, že jsou zapojeni do spiknutí, jež sahá až k samotným kořenům školy. Nová série spin-offu seriálu Banda (The Boys) slibuje znovu brutální satiru na superhrdinské projekty, zároveň se jedná o jakýsi předvoj samotného konce celé seriálové Bandy.
Morning Show
Jaro 2024. Od spojení UBA a NBN uplynuly dva roky. Nová „supertelevize“ čelí všemu tomu, co je pro dnešní svět typické – dezinformacím, deppfakeům či tlakům politiků. Vedle toho se musí usmířit i Alex Levy a Bradley Jackson, aby jejich vysílání dávalo konečně smysl. V hlavních rolích seriálového hitu od Applu se vrací Reese Witherspoon, Jennifer Aniston či Billy Crudup.