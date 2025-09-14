Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Jude Law na Netflixu, Nezvratná dovolená či nová řada Gen V

Ondřej Novotný
Dnes
Gen V 2
Autor: Amazon Studios

Netflix a Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 15. září?

1670

Jan Pawel se opět snaží zmodernizovat svoji ves, v cestě mu ale tentokrát stojí řada rodinných sporů i konfliktů s poddanými. Excentrický šlechtic se navíc potkává s budoucím králem Janem Sobieskim a dalšími historickými postavami. Polský seriálový hit opět slibuje absurdní satiru a styl mockumentu.

Příběh Jana Pawla bude na Netflixu pokračovat 17. září. Zdroj: Youtube.com

Black Rabbit

Jake Friedkin (Jude Law) vlastní v New Yorku úspěšný podnik Black Rabbit. Do města se ale po letech vrací jeho bratr Vince (Jason Bateman), který je zadlužený a traumatizovaný, což Jakeovu byznysu úplně nepomáhá. Vlastní rodině by Jake měl pomoci. Nebo snad ne?

Nový seriál s Judem Lawem na Netflixu odstartuje 18. září. Zdroj: Youtube.com

Nezvratná dovolená

Co se stane, když se pohodová dovolená promění v noční můru? Na to odpoví nový seriál Nezvratná dovolená, v originále Fatal Destination. Na poli šesti epizod uvidíme otřesné zážitky vyprávěné přímo jejich účastníky, případně vyšetřovateli. Některé případy jsou navíc opředeny legendami, proto se dostaví i démonologové a vyšetřovatelé paranormálních jevů. 

Novou krimi na HBO Max uvidíme 16. září. Zdroj: Youtube.com

Star Wars: Přestav galaxii – Dílky minulosti

Sig Greebling v minulé sérii přesunul jednu kostku a vytvořil zcela novou galaxii. V té teď žije spolu se svým mistrem Jedi Bobem, Darthem Jar Jarem, mistrem Jedi Palpatinem a dalšími postavami. Z bývalých galaxií přesto několik dílků zbývá a navíc přichází padouch Solitus, dřívější učitel samotného mistra Boba. Sig se jej vydává zastavit, přičemž o pomoc musí poprosit i svého zlotřilého bratra Dartha Deva. Porazí Jediové hrozbu z dávné minulosti?

CIF25

Do předaleké galaxie se na Disney+ vrátíme 19. září. Zdroj: Youtube.com

Gen V

Homelander se ujal vlády, a tím se změnily i podmínky studia na škole Godolkin. Studenti se na ni vrací, avšak mnozí zjišťují, že jsou zapojeni do spiknutí, jež sahá až k samotným kořenům školy. Nová série spin-offu seriálu Banda (The Boys) slibuje znovu brutální satiru na superhrdinské projekty, zároveň se jedná o jakýsi předvoj samotného konce celé seriálové Bandy.

Další spin-off Bandy dorazí na Amazon Prime Video 17. září.  Zdroj: Youtube.com

Morning Show

Jaro 2024. Od spojení UBA a NBN uplynuly dva roky. Nová supertelevize čelí všemu tomu, co je pro dnešní svět typické – dezinformacím, deppfakeům či tlakům politiků. Vedle toho se musí usmířit i Alex Levy a Bradley Jackson, aby jejich vysílání dávalo konečně smysl. V hlavních rolích seriálového hitu od Applu se vrací Reese Witherspoon, Jennifer Aniston či Billy Crudup.

Jennifer Aniston a Reese Witherspoon se na Apple TV+ vrátí 17. září. Zdroj: Youtube.com
