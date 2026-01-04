Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Vrací se Markovič, Tron či Urgent

Ondřej Novotný
Dnes
Metoda Markovič: Straka
Autor: OnePlay

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 5. ledna?

Jeho a její 

Bývalá moderátorka Anna žije na samotě, dokud se nedozví o vraždě v rodném městě Dahlonega. Tam se potká s detektivem Jackem Harperem a případ začnou šetřit pospolu. A musí objevit, kdo ve vyšetřování lže…

Psychologický thriller debutuje na Netflixu 8. ledna. Zdroj: Youtube.com

Urgent

Po úspěchu a řadě ocenění se Urgent vrací s novou sérií, v níž se opět přesuneme do pittsburské nemocnice. Probíhají oslavy Dne nezávislosti a lékaři na urgentním příjmu tak budou muset řešit úrazy způsobené v alkoholovém opojení nebo po manipulaci s pyrotechnikou. Vše znovu v reálném čase. 

Urgent se na HBO Max vrátí 9. ledna. Zdroj: Youtube.com

Tron: Ares

Třetí díl slavného sci-fi posílá digitální program Ares do reálného světa, aby zneškodnil Eve Kim, jež je hrozbou pro podobné kyberbytosti. Ares se nicméně s Kim spojí, aby našel kód umožňující digitálním programům zůstat v realitě. Začíná hon s časem a souboj s Athenou, dalším zhmotněným digitálním programem. V hlavních rolích Jared Leto a Jodie Turner Smith.

MM26_AI

Třetí díl Trona uvidíme na Disney+ 7. ledna. Zdroj: Youtube.com

Poslední nádech

Woody Harrelson se ve strhujícím dramatu představí jako zkušený vedoucí týmu hloubkových potápěčů. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi sleduje skupinu lidí pracujících v extrémních podmínkách Severního moře na opravě plynovodu. Během rutinní operace dojde k sérii nečekaných selhání, která jednoho z potápěčů uvrhnou do smrtelného nebezpečí – uvězní jej stovky metrů pod hladinou s rychle ubývajícím kyslíkem. Začíná vyčerpávající závod s časem, kde hraje roli naprosto vše: disciplína, duchapřítomnost, týmová spolupráce i psychická odolnost. Každé drobné zaváhání může znamenat konec. Film staví na intenzivní atmosféře, silných hereckých výkonech Woodyho Harrelsona, Simu Liua a Finna Colea a realistickém zpracování jedné z nejriskantnějších záchranných misí v historii podmořského potápění.

Poslední nádech přibude na Canal+ 11. ledna. Zdroj: Youtube.com

Metoda Markovič: Straka

Po veleúspěšné řadě s Hojerem se vyšetřovatel Markovič v podání Petra Lněničky vrací, aby pátral po nebezpečném spartakiádním vrahovi Strakovi (Max Kocek). Seriál, který sleduje další vývoj postavy Markoviče, si tentokrát vzali na starost Českým lvem ocenění Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar. 

Markovič se na OnePlay vrátí 9. ledna. Zdroj: Youtube.com
