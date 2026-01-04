Nová nabídka streamovacích služeb: Vrací se Markovič, Tron či Urgent

Jeho a její
Bývalá moderátorka Anna žije na samotě, dokud se nedozví o vraždě v rodném městě Dahlonega. Tam se potká s detektivem Jackem Harperem a případ začnou šetřit pospolu. A musí objevit, kdo ve vyšetřování lže…
Urgent
Po úspěchu a řadě ocenění se Urgent vrací s novou sérií, v níž se opět přesuneme do pittsburské nemocnice. Probíhají oslavy Dne nezávislosti a lékaři na urgentním příjmu tak budou muset řešit úrazy způsobené v alkoholovém opojení nebo po manipulaci s pyrotechnikou. Vše znovu v reálném čase.
Tron: Ares
Třetí díl slavného sci-fi posílá digitální program Ares do reálného světa, aby zneškodnil Eve Kim, jež je hrozbou pro podobné kyberbytosti. Ares se nicméně s Kim spojí, aby našel kód umožňující digitálním programům zůstat v realitě. Začíná hon s časem a souboj s Athenou, dalším zhmotněným digitálním programem. V hlavních rolích Jared Leto a Jodie Turner Smith.
Poslední nádech
Woody Harrelson se ve strhujícím dramatu představí jako zkušený vedoucí týmu hloubkových potápěčů. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi sleduje skupinu lidí pracujících v extrémních podmínkách Severního moře na opravě plynovodu. Během rutinní operace dojde k sérii nečekaných selhání, která jednoho z potápěčů uvrhnou do smrtelného nebezpečí – uvězní jej stovky metrů pod hladinou s rychle ubývajícím kyslíkem. Začíná vyčerpávající závod s časem, kde hraje roli naprosto vše: disciplína, duchapřítomnost, týmová spolupráce i psychická odolnost. Každé drobné zaváhání může znamenat konec. Film staví na intenzivní atmosféře, silných hereckých výkonech Woodyho Harrelsona, Simu Liua a Finna Colea a realistickém zpracování jedné z nejriskantnějších záchranných misí v historii podmořského potápění.
Metoda Markovič: Straka
Po veleúspěšné řadě s Hojerem se vyšetřovatel Markovič v podání Petra Lněničky vrací, aby pátral po nebezpečném „spartakiádním vrahovi“ Strakovi (Max Kocek). Seriál, který sleduje další vývoj postavy Markoviče, si tentokrát vzali na starost Českým lvem ocenění Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar.