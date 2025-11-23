Nová nabídka streamovacích služeb: Stranger Things, Ježíšův současník či doba ledová

Stranger Things
Vecna zmizel, jeho návrat ale stále visí ve vzduchu. Parta hrdinů se znovu dává dohromady, aby po hrozbě pátrala, nicméně je brzdí vojenská karanténa nad Hawkinsem. Poslední dobrodružství populárního seriálu startuje a odhalí nejedno tajemství.
Clarencova cesta ke slávě
Jeruzalém, rok 33 po Kristu. Ve slavném Jeruzalémě žije Clarence, obyčejný podvodník, který je navíc zadlužen. A tak jej napadne využít popularity jistého Ježíše Krista a začít předstírat, že je mesiášem. Rázem tak začíná příběh kombinující humor s biblickými reáliemi.
V zajetí démonů: Poslední rituály
Píše se rok 1986. Manželé Warrenovi (Patrick Wilson a Vera Farmiga) už neprovozují démonologii a raději přednáší o svých dřívějších zážitcích. Jednoho dne ale narazí na případ vydírání rodiny Smurlových. A za ním se skrývá cosi nadpřirozeného… Warrenovi se proto pouští znovu do boje s pekelnými silami.
Chris Hemsworth: Nezapomenutelná cesta
Otec slavného herce má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu. Chris jej proto bere na road trip po Austrálii a společně navštěvují místa, kde spolu dříve byli, i slavné památky své vlasti. Dojemný snímek ukazuje, kterak mají otec a syn mezi sebou důvěrný vztah a zároveň oslavuje australskou krajinu.
Prehistorická planeta
Úspěšný dokumentární seriál se vrací na obrazovky Apple TV+. V nové řadě se přesuneme do mrazivého pleistocénu, kdy svět sžírala doba ledová. Poznáme mamuty, nosorožce srstnaté, šavlozubé tygry či sněžné lvy. V krajině permafrostu přežívali po celé věky a měli i společného nepřítele – člověka. Novou řadou svým hlasem provází Tom Hiddleston, jenž nahradil Davida Attenborougha.
Duchoň
Karel Duchoň patřil mezi největší slovenské zpěváky všech dob. Film sleduje období jedné noci v roce 1984. Duchoň zrovna natáčí silvestrovský televizní pořad a uvažuje o svém životě – lásce, úspěších či démonech. Během vzpomínání jej doprovází i jiné normalizační hvězdy, včetně Karla Gotta, jehož ztvárnil Vojta Kotek.