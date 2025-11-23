Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Stranger Things, Ježíšův současník či doba ledová

Ondřej Novotný
Dnes
Stranger Things, S5
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 24. listopadu?

Stranger Things

Vecna zmizel, jeho návrat ale stále visí ve vzduchu. Parta hrdinů se znovu dává dohromady, aby po hrozbě pátrala, nicméně je brzdí vojenská karanténa nad Hawkinsem. Poslední dobrodružství populárního seriálu startuje a odhalí nejedno tajemství. 

Slavná série se na Netflixu nachýlí ke konci 27. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Clarencova cesta ke slávě

Jeruzalém, rok 33 po Kristu. Ve slavném Jeruzalémě žije Clarence, obyčejný podvodník, který je navíc zadlužen. A tak jej napadne využít popularity jistého Ježíše Krista a začít předstírat, že je mesiášem. Rázem tak začíná příběh kombinující humor s biblickými reáliemi. 

Clarence na Netflix dorazí 26. listopadu. Zdroj: Youtube.com

V zajetí démonů: Poslední rituály

Píše se rok 1986. Manželé Warrenovi (Patrick Wilson a Vera Farmiga) už neprovozují démonologii a raději přednáší o svých dřívějších zážitcích. Jednoho dne ale narazí na případ vydírání rodiny Smurlových. A za ním se skrývá cosi nadpřirozeného… Warrenovi se proto pouští znovu do boje s pekelnými silami. 

Závěrečný díl slavné hororové série je ke zhlédnutí na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Chris Hemsworth: Nezapomenutelná cesta

Otec slavného herce má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu. Chris jej proto bere na road trip po Austrálii a společně navštěvují místa, kde spolu dříve byli, i slavné památky své vlasti. Dojemný snímek ukazuje, kterak mají otec a syn mezi sebou důvěrný vztah a zároveň oslavuje australskou krajinu. 

Chris se s otcem vydá na cestu 24. listopadu na Disney+. Zdroj: Youtube.com

Prehistorická planeta

Úspěšný dokumentární seriál se vrací na obrazovky Apple TV+. V nové řadě se přesuneme do mrazivého pleistocénu, kdy svět sžírala doba ledová. Poznáme mamuty, nosorožce srstnaté, šavlozubé tygry či sněžné lvy. V krajině permafrostu přežívali po celé věky a měli i společného nepřítele  člověka. Novou řadou svým hlasem provází Tom Hiddleston, jenž nahradil Davida Attenborougha.

Doba ledová na Apple TV+ propukne 26. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Duchoň

Karel Duchoň patřil mezi největší slovenské zpěváky všech dob. Film sleduje období jedné noci v roce 1984. Duchoň zrovna natáčí silvestrovský televizní pořad a uvažuje o svém životě  lásce, úspěších či démonech. Během vzpomínání jej doprovází i jiné normalizační hvězdy, včetně Karla Gotta, jehož ztvárnil Vojta Kotek. 

Duchoň na OnePlay dorazí 30. listopadu. Zdroj: Youtube.com
