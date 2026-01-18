Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Další Hra o trůny, Odznak Vysočina či Franz

A Knight of Seven Kingdoms
Autor: HBO

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 19. ledna?

Franz

Slavná režisérka Agnieszka Holland ve svém prozatím posledním projektu představila portrét Franze Kafky, jedné z největších osobností světové literatury. Příběh věhlasného autora přitom pojala poněkud netradičně – skrze jeho vzpomínky, sny a dopisy.

Franz dorazí na Netflix 25. ledna. Zdroj: Youtube.com

Rytíř sedmi království

Sto let před událostmi Hry o trůny putuje Západozemím chudý, ale čestný rytíř Ser Duncan Vysoký s panošem Eggem. I když nejdříve prožívají nevinná dobrodružství, brzy jsou vtaženi do mocenských her i turnajových intrik nechvalně proslulého rodu Targaryenů. Nový příběh z pera George R.R. Martina klade důraz na komornější tempo a věnuje se tématu rytířské cti či přátelství. 

Další spin-off Hry o trůny uvidíme na HBO Max 19. ledna. Zdroj: Youtube.com

Krása

Nepříliš vzdálená budoucnost, ve kterém se světem šíří droga nazvaná The Beauty“. Ta slibuje fyzickou dokonalost, avšak zároveň v sobě ukrývá smrtící následky. Když proto znenadání začnou umírat topmodelky, spustí dva agenti FBI vyšetřování, které je zavede do Paříže, Benátek či Říma. Při pátrání brzy odhalí, že za vším stojí technologický miliardář a jeho impérium. Jenže, lze tento kolos vůbec zastavit?

HR26

Krásu uvidíme na Disney+ 22. ledna. Zdroj: Youtube.com

Božské kapky

Camille Léger a Issei Tomine pokračují v cestě za odhalením původu nejslavnějšího světového vína, přičemž mají na paměti, že tuto záhadu nerozlouskl ani jejich mentor Alexandre. Pátrání je zavede na nejrůznější vinice po celém světě, na kterých postupně objeví rivality mezi různými producenty. Jak se blíží k nalezení pravdy, je jejich vztah prověřen do nejkrajnějších mezí, načež musí oba zvážit, co vše jsou ochotni obětovat. 

Božské kapky na Apple TV+ pokračují 21. ledna. Zdroj: Youtube.com

Odznak Vysočina

Tým kriminalistů pod vedením Dany Skálové se vrací ve čtvrté sérii, v níž bude opět řešit temné a složité kriminální příběhy ve fiktivním vysočinském městečku Veselá. K týmu se připojuje kapitán Jindřich Válek v podání Adama Vaculy, který po odklizení z Ostravy potkává starého známého a rozjíždí nový případ i na Vysočině. Vacula ve čtvrté řadě nahrazuje Martina Hofmanna, se kterým ze seriálu odešla i Pavla Gajdošíková. 

Kapitán Válek debutuje na OnePlay 19. ledna. Zdroj: Youtube.com
