Nová nabídka streamovacích služeb: Další Hra o trůny, Odznak Vysočina či Franz

Franz
Slavná režisérka Agnieszka Holland ve svém prozatím posledním projektu představila portrét Franze Kafky, jedné z největších osobností světové literatury. Příběh věhlasného autora přitom pojala poněkud netradičně – skrze jeho vzpomínky, sny a dopisy.
Rytíř sedmi království
Sto let před událostmi Hry o trůny putuje Západozemím chudý, ale čestný rytíř Ser Duncan Vysoký s panošem Eggem. I když nejdříve prožívají nevinná dobrodružství, brzy jsou vtaženi do mocenských her i turnajových intrik nechvalně proslulého rodu Targaryenů. Nový příběh z pera George R.R. Martina klade důraz na komornější tempo a věnuje se tématu rytířské cti či přátelství.
Krása
Nepříliš vzdálená budoucnost, ve kterém se světem šíří droga nazvaná „The Beauty“. Ta slibuje fyzickou dokonalost, avšak zároveň v sobě ukrývá smrtící následky. Když proto znenadání začnou umírat topmodelky, spustí dva agenti FBI vyšetřování, které je zavede do Paříže, Benátek či Říma. Při pátrání brzy odhalí, že za vším stojí technologický miliardář a jeho impérium. Jenže, lze tento kolos vůbec zastavit?
Božské kapky
Camille Léger a Issei Tomine pokračují v cestě za odhalením původu nejslavnějšího světového vína, přičemž mají na paměti, že tuto záhadu nerozlouskl ani jejich mentor Alexandre. Pátrání je zavede na nejrůznější vinice po celém světě, na kterých postupně objeví rivality mezi různými producenty. Jak se blíží k nalezení pravdy, je jejich vztah prověřen do nejkrajnějších mezí, načež musí oba zvážit, co vše jsou ochotni obětovat.
Odznak Vysočina
Tým kriminalistů pod vedením Dany Skálové se vrací ve čtvrté sérii, v níž bude opět řešit temné a složité kriminální příběhy ve fiktivním vysočinském městečku Veselá. K týmu se připojuje kapitán Jindřich Válek v podání Adama Vaculy, který po „odklizení“ z Ostravy potkává starého známého a rozjíždí nový případ i na Vysočině. Vacula ve čtvrté řadě nahrazuje Martina Hofmanna, se kterým ze seriálu odešla i Pavla Gajdošíková.