Nová nabídka streamovacích služeb: Příběh o Ronaldinhovi, další Euforie se Sydney Sweeney a Něco za něco

Ronaldinho: Naprostý unikát
V nultých letech jednadvacátého století se na fotbalových trávnících objevil Ronaldinho – fenomenální brazilský hráč, který s PSG, Brazílií a Barcelonou dobýval trofeje a přivedl ke kopané miliony kluků. V novém netflixovském dokumentárním seriálu se podíváme na start jeho kariéry, dobrodružství ve všech klubech, včetně AC Milán či Flamenga, i na soukromý život slavného fotbalisty. Nebudou chybět postřehy od jeho bratra, Lea Messiho či Ronalda.
Euforie
Po čtyřech letech se na obrazovky HBO Max vrací veleúspěšná Euforie. Znovu se vypravíme do města East Highland, kde dospělá Rue (Zendaya) čelí tlakům lásky, ztráty a závislosti a opět se shledává se svými dřívějšími spolužáky ze střední, kteří sami nadále bojují s vlastními nočními můrami. Vrací se i Sydney Sweeney či Jacob Elordi, v hostujících rolích se představí například Colman Domingo.
Margo má problém vyjít
Margo (Elle Fanning) je dcera bývalé servírky z Hooters a vysloužilého wrestlera. Sama touží po tom stát se spisovatelkou, avšak studia vysoké školy musí nakonec zanechat, protože se má stát matkou. Coby samoživitelka to má těžké, a rodiče v podání Michelle Pfeiffer a Nicka Offermana jí zrovna dvakrát nepomáhají…
Nelituju ničeho
Adaptace stejnojmenného románu představuje Morgan a Claru Grantovi, které se po ničivé nehodě snaží čelit svému osudu a srovnat se s otřesnou zradou. Obě ženy musí přehodnotit vlastní pojetí lásky a znovu objevit jedna druhou. Na scéně se ale objevuje děsivé rodinné tajemství.
Něco za něco
Daniel dokončil návrh mrakodrapu, jenž má být ústeckou dominantou. Jeho žena Kateřina ve stejnou dobu u doktora zjistí, že jí selhávají ledviny a musí se jí transplantovat náhradní. Daniel nově čelí nečekanému dilematu. Má své ženě nabídnout ledvinu, což ho může stát život, anebo nenabídnout, což ho může stát manželství?