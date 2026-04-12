Nová nabídka streamovacích služeb: Příběh o Ronaldinhovi, další Euforie se Sydney Sweeney a Něco za něco

Ondřej Novotný
Dnes
Euphoria
Autor: HBO

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 13. dubna?

Ronaldinho: Naprostý unikát 

V nultých letech jednadvacátého století se na fotbalových trávnících objevil Ronaldinho – fenomenální brazilský hráč, který s PSG, Brazílií a Barcelonou dobýval trofeje a přivedl ke kopané miliony kluků. V novém netflixovském dokumentárním seriálu se podíváme na start jeho kariéry, dobrodružství ve všech klubech, včetně AC Milán či Flamenga, i na soukromý život slavného fotbalisty. Nebudou chybět postřehy od jeho bratra, Lea Messiho či Ronalda.

Ronaldinhův příběh na Netflixu poznáme 16. dubna. Zdroj: Youtube.com

Euforie

Po čtyřech letech se na obrazovky HBO Max vrací veleúspěšná Euforie. Znovu se vypravíme do města East Highland, kde dospělá Rue (Zendaya) čelí tlakům lásky, ztráty a závislosti a opět se shledává se svými dřívějšími spolužáky ze střední, kteří sami nadále bojují s vlastními nočními můrami. Vrací se i Sydney Sweeney či Jacob Elordi, v hostujících rolích se představí například Colman Domingo. 

Třetí řada Euforie začne na HBO Max 13. dubna. Zdroj: Youtube.com

Margo má problém vyjít

Margo (Elle Fanning) je dcera bývalé servírky z Hooters a vysloužilého wrestlera. Sama touží po tom stát se spisovatelkou, avšak studia vysoké školy musí nakonec zanechat, protože se má stát matkou. Coby samoživitelka to má těžké, a rodiče v podání Michelle Pfeiffer a Nicka Offermana jí zrovna dvakrát nepomáhají… 

AIT26

Margo na Apple TV+ uvidíme 15. dubna. Zdroj: Youtube.com

Nelituju ničeho

Adaptace stejnojmenného románu představuje Morgan a Claru Grantovi, které se po ničivé nehodě snaží čelit svému osudu a srovnat se s otřesnou zradou. Obě ženy musí přehodnotit vlastní pojetí lásky a znovu objevit jedna druhou. Na scéně se ale objevuje děsivé rodinné tajemství.

Dramatický příběh dorazí na SkyShowtime 13. dubna. Zdroj: Youtube.com

Něco za něco

Daniel dokončil návrh mrakodrapu, jenž má být ústeckou dominantou. Jeho žena Kateřina ve stejnou dobu u doktora zjistí, že jí selhávají ledviny a musí se jí transplantovat náhradní. Daniel nově čelí nečekanému dilematu. Má své ženě nabídnout ledvinu, což ho může stát život, anebo nenabídnout, což ho může stát manželství?

Ústecký film debutuje na OnePlay 16. dubna. Zdroj: Youtube.com
Nejnovější články


10. 4. 2026

Počet obyvatel Země překročil únosnou míru, tvrdí vědci. Současné tempo růstu je podle nich dlouhodobě neudržitelné

10. 4. 2026

Takhle vznikala Škoda Favorit: Legendární československé „fáčko“ čelilo šibeničnímu termínu, na spolupráci se Západem se sázelo od začátku

10. 4. 2026

Milán is new Dubaj. Superbohatí opouští válkou zasažené Emiráty a míří do severní Itálie, může za to i tamní rovná daň

10. 4. 2026

Tykač vsadil na zelenou ocel. Jeho Sev.en Global Investments ji začíná vozit z Norska do Česka, míří na dálnice i do bytů

9. 4. 2026

Mise Artemis mají vrátit člověka na Měsíc natrvalo. Větším problémem než doprava či technologie však může být lidské tělo

9. 4. 2026

Až 500krát rychlejší diagnostika poruch. Český Edmund získal 2,5 milionu eur na expanzi své průmyslové AI

9. 4. 2026

Jak se uzavírá deal za více než čtvrt miliardy: Český Elio Jet si na Floridě vyzvedl zbrusu nový tryskáč. A nás přizval na palubu

8. 4. 2026

Teslu trápí rekordní zásoby neprodaných vozů. Akcie firmy by kvůli tomu mohly klesnout o 60 procent, tvrdí analytici

8. 4. 2026

Havárie tankeru Exxon Valdez: Do moře tehdy vyteklo přes 40 tisíc tun ropy, která zabila nesčetně živočichů