Nová nabídka streamovacích služeb: Bridgertonovi, Wonder Man či Harrison Ford

Bridgertonovi
Jeden z nejúspěšnějších netflixovských seriálů pokračuje. Pozornost se tentokrát upíná na Benedicta Bridgertona, jenž se po letech zamiluje na maskovaném bále do tajemné dámy. Premisou celé série je snaha odhalit identitu krásné neznámé po vzoru Popelky. Vše samozřejmě za doprovodu komentáře Julie Andrews alias lady Penelope.
Wonder Man
Marvel startuje rok 2026 komediálně laděným příběhem Simona Williamse. Tento herec se snaží oživit skomírající kariéru tím, že se uchází o hlavní roli v remaku filmu Wonder Man. Spolu s ním se na scénu vrací dobře známý Trevor Slattery, jenž by si rovněž znovu zahrál v Hollywoodu. Simon ale jednoho dne získá schopnosti a brzy zjistí, že pravým Wonder Manem je on sám. A do toho všeho se objeví jeho bratr i bizarní superhrdina Doorman. Máme se tedy rozhodně na co těšit!
Terapie pravdou
Jason Segel a Harrison Ford se vrací už ve třetí řadě úspěšného seriálu od Applu. Jimmy a jeho parta terapeutů se snaží překonat ztrátu a vyrovnat se s novými výzvami v pracovní i osobní rovině. Další řada se zabývá hlavně jejich cestou k uzdravení, výraznou posilou je pak Michael J. Fox.
Ponies
Moskva, 1977. Bea a Twila jsou dvě „Ponies“, tedy bezvýznamné osoby pracující jako sekretářky na americkém velvyslanectví. Když jsou ale jejich manželé zabiti, stávají se obě agentkami CIA. Společně se pouští do pátrání po rozsáhlém spiknutí studené války, v rámci kterého musí odhalit záhadu, jež z nich udělala vdovy.
Spartakus: Ashurův dům
Nový spin-off kultovní série Spartakus přináší čerstvý pohled na osud bývalého gladiátora Ashura (Nick E. Tarabay). Ten přežil výbuch Vesuvu a provozuje gladiátorskou školu. Série sleduje jeho vzestup z otroka až k mistru gladiátorů. Zároveň se zaměřuje i na první ženskou gladiátorku Achillii (Tenika Davis).