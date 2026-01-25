Nová nabídka streamovacích služeb: Bridgertonovi, Wonder Man či Harrison Ford

Menu Zavřít

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 26. ledna?

Bridgertonovi

Jeden z nejúspěšnějších netflixovských seriálů pokračuje. Pozornost se tentokrát upíná na Benedicta Bridgertona, jenž se po letech zamiluje na maskovaném bále do tajemné dámy. Premisou celé série je snaha odhalit identitu krásné neznámé po vzoru Popelky. Vše samozřejmě za doprovodu komentáře Julie Andrews alias lady Penelope. 

Do fiktivního anglického novověku se na Netflixu vrátíme 29. ledna. Zdroj: Youtube.com

Wonder Man

Marvel startuje rok 2026 komediálně laděným příběhem Simona Williamse. Tento herec se snaží oživit skomírající kariéru tím, že se uchází o hlavní roli v remaku filmu Wonder Man. Spolu s ním se na scénu vrací dobře známý Trevor Slattery, jenž by si rovněž znovu zahrál v Hollywoodu. Simon ale jednoho dne získá schopnosti a brzy zjistí, že pravým Wonder Manem je on sám. A do toho všeho se objeví jeho bratr i bizarní superhrdina Doorman. Máme se tedy rozhodně na co těšit!

Nový hrdina se na Disney+ představí 28. ledna. Zdroj: Youtube.com

Terapie pravdou

Jason Segel a Harrison Ford se vrací už ve třetí řadě úspěšného seriálu od Applu. Jimmy a jeho parta terapeutů se snaží překonat ztrátu a vyrovnat se s novými výzvami v pracovní i osobní rovině. Další řada se zabývá hlavně jejich cestou k uzdravení, výraznou posilou je pak Michael J. Fox. 

HR26

Jeden z nejúspěšnějších seriálů se na Apple TV+ vrátí 28. ledna. Zdroj: Youtube.com

Ponies

Moskva, 1977. Bea a Twila jsou dvě Ponies, tedy bezvýznamné osoby pracující jako sekretářky na americkém velvyslanectví. Když jsou ale jejich manželé zabiti, stávají se obě agentkami CIA. Společně se pouští do pátrání po rozsáhlém spiknutí studené války, v rámci kterého musí odhalit záhadu, jež z nich udělala vdovy. 

Do dob studené války se na SkyShowtime přesuneme 30. ledna. Zdroj: Youtube.com

Spartakus: Ashurův dům

Nový spin-off kultovní série Spartakus přináší čerstvý pohled na osud bývalého gladiátora Ashura (Nick E. Tarabay). Ten přežil výbuch Vesuvu a provozuje gladiátorskou školu. Série sleduje jeho vzestup z otroka až k mistru gladiátorů. Zároveň se zaměřuje i na první ženskou gladiátorku Achillii (Tenika Davis).

Nový Spartakus už je dostupný na Canal+. Zdroj: Youtube.com
