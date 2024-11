Netflix a další streamovací služby na příští týden: Prequel Duny, Poirotův mysteriózní případ nebo drama z válečného Londýna

Stařík v utajení

Charles, profesor v penzi, se stěhuje do domova důchodců. Z původně nerudného dědka se ale rychle stává aktivní senior, a sice hlavně kvůli tomu, že tajně začíná pomáhat soukromé vyšetřovatelce. Jenže, nemůže se takto snadno dostat do průšvihu? V hlavní roli uvidíme oblíbeného komika Teda Dansona.

Ted Danson s novým seriálem na Netflix dorazí 21. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Renfield

Renfield (Nicholas Hoult) je už po staletí věrným sluhou krále temnot Drákuly (Nicolas Cage). Po těch dlouhých letech ho to ale už přestává bavit, a tak se rozhodne zbavit se otrockých okovů a konečně zase svobodně žít. Jenže, vzdát se upířích osidel není jen tak. Bude Renfieldovi nápomocná obyčejně vypadající detektivka (Awkwafina)?

Strasti Drákulovy sluhy na Netflixu poznáme od 19. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Duna: Proroctví

Knižní série Duna od Franka Herberta patří mezi největší klasiky žánru sci-fi a i desetiletí po svém debutu se těší velké přízni fanoušků. Po dvou úspěšných filmech od Denise Villeneuva nyní přichází seriál, jenž nás vezme 10 tisíc let do minulosti, do dob, kdy se formovalo slavné Sesterstvo Bene Gesserit. Nahlédneme pod pokličku tohoto tajuplného řádu a poznáme, proč mají tak velký vliv na formování galaxie. V hlavních rolích se objeví například Emily Watson, Olivia Williams nebo Mark Strong.





Zrod Sesterstva na Maxu uvidíme 18. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Přízraky v Benátkách

Kenneth Branagh se už potřetí vrací jako legendární belgický detektiv Hercule Poirot. V nejnovějším snímku na motivy díla Agathy Christie je už Poirot na odpočinku a v Benátkách odmítá všemožné případy. Pak se ale jednou zúčastní duchařské seance, po které zbyde mrtvola. Poirot se tak pouští do případu, který je jiný, než byly všechny ostatní. Možná se totiž střetne s nadpřirozenými jevy!

Poirot do Benátek na Maxu zamíří 22. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Blitz

Oscarový režisér a scenárista Steve McQueen přichází po šesti letech konečně s novým projektem. V Blitz se vydáme do Londýna na začátku čtyřicátých let. Nacistické bombardéry vytrvale útočí a na pozadí těchto bojů vyrůstá chlapec George se svou matkou Ritou. Při jednom obzvlášť silném bombardování se George mamince ztratí a začíná jeho velké dobrodružství. Povede se mu s Ritou znovu shledat?

Dojemné drama z válečného Londýna na Apple TV+ debutuje 22. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Tiché místo

Evelyn a Lee Abbottovi vychovávají tři děti a žijí neustále ve strachu. Země je totiž v područí děsivých stvoření, která mají mimořádně vyvinutý sluch. Celá rodina se nadále snaží v tomto novém světě přežít, což však značně zkomplikuje fakt, že je Evelyn znovu těhotná. Čím víc se termín porodu blíží, tím je život pro rodinu těžší a těžší. Bude se někdo z nich muset obětovat? V hlavních rolích se objevují životní partneři Emily Blunt a John Krasinski, přičemž druhý jmenovaný se postaral i o režii.