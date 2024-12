Netflix a další streamovací služby na příští týden: Oslava videoher, Barbie nebo seriál V hlavě

Sto roků samoty

Nejslavnější dílo kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze míří po letech příprav na Netflix. Stejně jako v knize se v něm přeneseme do městečka Macondo, ve kterém se snad zastavil čas. Už sedm generací rodiny Buendíů zde řeší své milostné vztahy a rovněž minulost a krutý osud, před kterým nás nic neochrání. Příběh, jenž se line zhruba od 60. let devatenáctého století až po 60. léta století dvacátého, nabízí spoustu symbolistických prvků a je asi nejzásadnějším dílem magického realismu. V seriálové adaptaci uvidíme přední kolumbijské hvězdy, jako jsou Claudio Catano nebo Santiago Vasquez.

Márquezův román na Netflixu ožije 11. prosince. Zdroj: YouTube.com

Příručák

Režisér Jaume Collet-Serra má na kontě řadu akčních hitů, primárně s Liamem Neesonem. Svůj další projekt zasadil na jedno letiště, ze kterého má startovat štědrovečerní let. Místní sekuriťák Ethan Kopek (Taron Egerton) už chce mít sváteční šichtu za sebou, když ho najednou začne vydírat tajemný cestující (Jason Bateman), který ho prosí o převezení jistého balíčku právě na palubě onoho letadla. A na Ethana má jisté páky. Sekuriťákovi tak asi nezbude nic jiného, než se do akce pustit. Nikdo ale neví, jak tohle dopadne.

Novinku s Taronem Egertonem uvidíme na Netflixu 13. prosince. Zdroj: YouTube.com

Nové velkofilmy na Netflixu

Netflix v prosinci znovu rozšíří svoji knihovnu o několik hollywoodských trháků posledních let. V neděli 15. prosince se proto můžeme těšit na prozatím poslední díly ság Terminator a Transformers, ve kterých se tvůrci snaží vrátit ke kořenům a vrací do hry například Arnolda Schwarzeneggera a Petera Cullena. Na Netflix přibude i loňský nejvýdělečnější film Barbie. Sociální sonda s Margot Robbie v hlavní roli se stala hitem hlavně díky úspěšným písním, herecky ji pak táhl především Ryan Gosling, který se coby Ken dokonce dostal do finálního boje o Oscara.





Tři hollywoodské hity přidá Netflix do své knihovny 15. prosince. Zdroj: YouTube.com Joker: Folie a Deux Po neúspěšném tažení kinosály se pár měsíců od svého uvedení na streaming dostává snímek, který navazuje na velmi úspěšného Jokera z roku 2019. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) v něm dlí v Arkhamově ústavu pro duševně choré a zároveň má stanout před soudem kvůli událostem z konce jedničky. Během svého pobytu v léčebně se seznámí s podobně šílenou Lee Quinzel (Lady Gaga) a prožije s ní románek. Společně navíc mají sdílené halucinace, které obsahují nejrůznější muzikálová vystoupení. Arthur ale postupně ztrácí svoji dřívější víru v personu Jokera a musí se rozhodnout, co dál…

Do Gothamu se na Maxu vrátíme 13. prosince. Zdroj: YouTube.com

Dream Productions

Druhý díl V hlavě je aktuálně letošním nejvýdělečnějším snímkem, úspěch série podtrhává i nový seriál, který se odehrává mezi oběma vydanými filmy. Režisérka Paula Persimmon se spojí s Xenim, aby připravili další sen pro dívku Riley. V její hlavě jsou k dispozici nejrůznější emoce včetně starých známých Strachu, Nechuti nebo Radosti. S takovouto sestavou by tak neměl být problém sen připravit. Povede se to nesourodé partě?

Do světa V hlavě se na Disney+ vrátíme 11. prosince. Zdroj: YouTube.com

Secret Level

Amazon v posledních letech získal práva na celou řadu videoherních sérií a aktuálně chystá seriály Tomb Raider, God of War nebo Warhammer 40k. Ještě před jejich debutem se dočkáme antologie Secret Level, která obsáhne příběhy z nejrůznějších herních světů. Čekají nás tedy vesmírní mariňáci z Warhammeru, nezdolný zabiják bohů Kratos nebo Pac Man. Amazon navíc sehnal hvězdnou sestavu dabérů v čele s Arnoldem Schwarzeneggerem a Keanu Reevesem. Máme se tedy na co těšit!

Oslava nejlepších videoher na Amazon Prime Video debutuje 10. prosince. Zdroj: YouTube.com

Náhradníci

Po krimi Hrdina s Janem Nedbalem přichází Prima s minisérií Náhradníci v hlavních rolích s Kryštofem Hádkem a Janou Plodkovou. Tato dvojice ztvární manžele Krásovi, kterým ke štěstí chybí už jen potomek. Toho ale nemohou počít normální cestou, a tak se rozhodnou pro náhradní mateřství v Gruzii. Když naleznou vhodnou náhradní matku, netuší, že jsou teprve na začátku dlouhé cesty k vytouženému potomkovi. Seriál připravila Alice Nellis, přičemž v dalších rolích se můžeme těšit na legendární Ivu Janžurovou nebo Adama Ernesta.