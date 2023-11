Netflix a další streamovací služby na příští týden: Speciál Doctor Who, vánoční Eddie Murphy a další díly Virgin River

Virgin River

Po delší pauze se Virgin River vrací s dvoudílným finále své páté řady. Snoubenci Mel (Alexandra Breckenridge) a Jack (Martin Henderson) spolu přečkali už mnohé, nyní je ale čeká velké rodinné odhalení. Mel totiž po letech přišla na stopu svému dávno ztracenému biologickému otci. Chce ale skutečně znát jeho totožnost?



Finále páté série Virgin River na Netflixu debutuje 30. listopadu.

Vyšehrad: Fylm

Nazdar kopyta! Julius „Lavi“ Lavický (Jakub Štáfek) po událostech úspěšného seriálu postoupil s Vyšehradem do druhé ligy a zklidnil se i v osobním životě. Dokonce natolik, že svoji přítelkyni (Šárka Krausová) požádal o ruku. Jenže na svatbě se objeví bývalá partnerka (Veronika Khek Kubařová) s Laviho synem, což rozjede celou plejádu příběhů. A to by nebyl Lavi, aby se nezapletl i s vedením FAČR, mafií nebo legendami, jako jsou Patrik Berger nebo Tomáš Rosický.







Po Voyo dorazí Vyšehrad i na Netflix. A to 1. prosince.

Pokoj 1408

V newyorském hotelu Delfín se nachází pokoj číslo 1408, ve kterém se kvůli jeho špatné pověsti nikdo léta neubytoval. Jednoho dne si jej ale přeje spisovatel hororů Mike Enslin (John Cusack), který chce na místě získat inspiraci pro svůj další příběh. Ředitel hotelu Olin (Samuel L. Jackson) mu to nerozmluví, a tak Enslin do pokoje vstoupí. Ďábelské nelidské síly, které tam na něj čekají, si ale Enslin nedokáže ani představit.



I Kingův horor debutuje na Netflixu 1. prosince.

Bookie

Nejúspěšnější tvůrce sitcomů Chuck Lorre, který má na kontě Teorii velkého třesku a také Dva a půl chlapa, se nedávno usmířil s hvězdou druhého jmenovaného projektu Charliem Sheenem. Společně nyní přicházejí se sérií Bookie, ve které by měl Sheen ztvárnit prozatím nespecifikovanou roli. Hlavní part si nicméně střihne Sebastian Maniscalvo coby úspěšný bookmaker z LA. Ten musí v kalifornském velkoměstě čelit blížící se legalizaci hazardu, která mu hrozí překažením živobytí. Přežije tuto velkou změnu?



Další Lorreho projekt odstartuje na HBO Max 1. prosince.

Doctor Who 60

Po startu čtrnácté série minulou sobotu se čtrnáctý Doktor (znovu s tváří Davida Tennanta) vrací v novém speciálu, kde společně s Donnou (Catherine Tate) stane tváří v tvář jednomu ze svých nejstarších protivníků. Šílený Toymaker (Neil Patrick Harris) se na obrazovce objevil už v šedesátých letech a nyní zažívá velkolepý comeback. Doktorovi se to ale určitě líbit nebude, jak uvidíme v dalším speciálu k šedesátému výročí slavného seriálu.



Další Doctor Who speciál dorazí na Disney+ 2. prosince.

Candy Cane Lane

Jeden z nejlepších komediálních herců posledních let se vrací v novém vánočním dobrodružství. Chris (Eddie Murphy) chce vyhrát soutěž o nejlépe vyzdobený vánoční dům. Uzavře proto dohodu s elfkou (Jillian Bell), která pro něj oživí 12 dní Vánoc. Chris s rodinou musí najednou zápolit s kouzelnými bytostmi a zachránit nejkrásnější svátky roku pro celé město…



Vánoce na Amazon Prime Video začínají už 1. prosince.