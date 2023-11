Jednodenní turisté si od příštího roku za návštěvu Benátek zaplatí. Řada lidí ale pětieurovou vstupenku do centra potřebovat nebude

Pokud si příští rok budete chtít udělat jednodenní výlet do italských Benátek, budete muset zaplatit i za samotnou návštěvu historického centra. Vedení města totiž nyní po mnohaletých debatách a odkladech definitivně schválilo termíny a ceny vstupného pro začátek následující sezóny. Za vstup během 29 nejfrekventovanějších dnů mezi dubnem a červencem bude nutné zaplatit pět euro (asi 120 korun) za osobu.

Oproti předchozím prohlášením zatím nebude zavedena proměnlivá cena, jež by se zvyšovala podle očekávaného počtu návštěvníků. Stejně tak podle CNN nebudou k dispozici žádné další slevy. Na druhou stranu ale zase platí, že mnozí lidé na základě předem stanovených výjimek budou mít i nadále vstup zadarmo.

Studenti ani majitelé nemovitostí se strachovat nemusí

Celý systém bude řízen pomocí online platformy, která bude lidem vytvářet QR kódy, jimiž se budou prokazovat kontrolorům. Ti mají u všech hlavních vstupů do města hlídat mezi 8:30 a 16:00.

Obyvatelé a ti, kdo se v Benátkách narodili, se mohou namísto QR kódu prokazovat dokladem o trvalém pobytu nebo místě narození. Pro ostatní osoby, na než se některá z výjimek vztahuje, se už do systému registrovat musí, přičemž kontrolám pak budou ukazovat QR kód, který získají zdarma.





Ony výjimky pamatují třeba na lidi, jež ve městě vlastní nemovitost. Bezplatný neomezený vstup ale získají rovněž studenti a dojíždějící pracující. Osvobozeni od poplatku pak budou také ti, kteří přijedou za účelem podnikání nebo krátkodobého studia, a turisté ubytovaní v katastru Benátek. Týká se to tedy i lidí, kteří přespí v pevninské (a většinou mnohem levnější) části města jménem Mestre.

Platit za vstup do historického centra na seznamu UNESCO ovšem nebudou ani lidé navštěvující své známé, kteří ve městě bydlí, zatímco další výjimka se vztahuje na děti do věku 14 let nebo na zdravotně postižené včetně jejich doprovodu. Suma sumárum, vstupné by tedy skutečně měli platit pouze jednodenní turisté, kteří město navštěvují po tisícovkách.

„Vstupní poplatek je určen k omezení jednodenních výletů. Tyto turisty se budeme snažit přesvědčit, aby si pro svoji návštěvu Benátek vybrali jiné datum. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi obyvateli a návštěvníky historického centra, kteří chtějí zažít pozitivní emoce v lokalitě světového dědictví UNESCO,“ uvedla v prohlášení městská rada.

Podle ní nemají poplatek hradit ani ti, kteří míří na většinu ostrovů v benátské laguně. Tato výjimka se vztahuje třeba na populární Murano a Burano, a také na Lido, na němž se nachází pláže. Je zde však jeden zádrhel, neboť většina návštěvníků Murana a Burana na ostrovy nejčastěji připlouvá trajekty z centra města, a tudíž se novému nařízení pravděpodobně nevyhnou.

Městská rada zatím stanovila, že lidé se budou muset svými vstupenkami prokazovat všechny dny mezi 26. dubnem a 5. květnem. Poté budou zpoplatněny všechny soboty a neděle až do 14. července, přičemž o dalším období zatím nebylo rozhodnuto.

Hříšníci to budou mít drahé

Kontrola vstupenek by měla probíhat na hlavních přístupových místech do města. Konkrétně to má být třeba letiště, vlakové a autobusové nádraží, přístav Fusina nebo nábřeží Fondamente Nove a Riva degli Schiavoni, kde kotví mnoho lodí. Podle radnice to nemají být jediné kontrolní body, o umístění těch dalších ovšem zatím nebylo rozhodnuto.

A co se stane, pokud se nějaký jednodenní turista nechá nachytat, jak se prochází například po náměstí svatého Marka bez platné vstupenky? Samozřejmě takového jedince čeká pokuta, a to poměrně vysoká – finanční postih se má pohybovat v rozmezí od 50 do 300 eur (asi 1200 až 7300 korun).

První z mnoha?

Starosta Benátek Luigi Brugnaro na zasedání zastupitelstva nové opatření obhajoval s tím, že má pomoci zlepšit podmínky ve městě pro lidi, kteří zde žijí či pracují. „Benátky jsou prvním městem na světě, které se vydalo touto cestou. Domníváme se ale, že naše řešení by se mohlo stát příkladem pro další křehká historická města, jež musíme zachovat pro další generace,“ vysvětlil Brugnaro.

Výtěžek z poplatku má podle něj směřovat k ustanovení lepší komunikace s turisty, které chce přesvědčit, aby se ve městě chovali zodpovědněji. Že by z nich město chtělo tímto způsobem mámit další peníze, naopak kategoricky odmítá: „Doufáme, že nebudeme vydělávat příliš mnoho peněz. To by totiž znamenalo, že se nám povedlo během rušných dnů snížit počet návštěvníků. Snad se tedy lidé rozhodnou navštívit naše město i v jiná data, koneckonců rok má 365 dní.“

Podle některých odborníků je ale otázkou, zda bude mít nové opatření požadovaný efekt. V celkovém rozpočtu turistů bude částka pět euro představovat pouze zanedbatelnou sumu. Návštěva Benátek totiž není příliš levnou záležitostí, ostatně jen celodenní jízdenka na městskou hromadnou dopravu včetně lodí vaporetto aktuálně stojí 25 eur (přes 600 korun). Zda tedy zavedení vstupného skutečně povede ke zlepšení života místních, ukáže možná až přespříští rok.