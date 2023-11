Neschopnost změnit práci, stres a nejistota. Japonsko skončilo poslední v globálním průzkumu spokojenosti zaměstnanců

Japonsko se umístilo na posledním místě v celosvětovém žebříčku spokojenosti a blahobytu zaměstnanců. Vyplývá to z výsledků průzkumu provedeného organizací McKinsey Health Institute. Ten se zaměřil především na hodnocení fyzického, duševního, sociálního a duchovního zdraví jednotlivých pracovníků, přičemž tyto údaje dohromady vytvořily celkové skóre spokojenosti.

Průzkumu se podle zpravodajské agentury Bloomberg zúčastnilo více než 30 tisíc zaměstnanců ze 30 států na všech obydlených kontinentech. Podle výsledků zveřejněných minulý týden získala asijská ostrovní země skóre pouhých 25 procent. Na opačné straně žebříčku se umístilo Turecko se 78 procenty, na druhém místě byla se 76 procenty Indie a třetí skončila se 75 procenty Čína.

Průměrné celosvětové skóre činilo 57 procent. Česká republika se průzkumu nezúčastnila, Německo a Polsko ale dosáhly 51 a 50 procent. Nejlépe si v Evropě vedlo Švédsko se 68 procenty, nejhůře naopak skončila ,třiačtyřicetiprocentní‘ Velká Británie.





Japonci jsou nespokojení dlouhodobě

Špatný výsledek Japonska podle odborníků způsobilo hned několik faktorů. Tamní společnosti sice svým zaměstnancům většinou nabízejí celoživotní práci a stabilitu, to ale zároveň znamená, že jakákoliv změna zaměstnavatele je často velmi obtížná. Což představuje závažný problém obzvláště za situace, kdy jsou lidé se svou prací nespokojení.

Dalším důvodem japonského výsledku může být také skutečnost, že stále vyšší počet pracovníků má krátkodobé smlouvy. To naopak přispívá k tomu, že lidé jsou nejistí a obávají se o svoji vlastní budoucnost.

Nespokojenost japonských zaměstnanců každopádně není žádnou novinkou. Podle Rochelle Koppové, která radí společnostem při vytváření vhodných obchodních metod, má země vycházejícího slunce dlouhodobě nízké hodnocení ve všech průzkumech zabývajících se touto problematikou: „V Japonsku existují závažné problémy s nedostatkem spokojenosti na pracovišti a také se značnými úrovněmi stresu.“

Vyčerpaní zaměstnanci stojí miliardy

Starat se o blahobyt svých zaměstnanců by pro společnosti mělo být z dlouhodobého hlediska výhodné. Podle průzkumu jsou totiž lidé s pozitivními pracovními zkušenostmi ve svém zaměstnání inovativnější a vykazují i vyšší pracovní výkon. Nedávný výzkum společnosti McKinsey dokonce zjistil, že vyčerpání a ztráta angažovanosti zaměstnanců může stát středně velkou firmu mezi 228 a 355 miliony dolarů (5,2 až 8,1 miliardy korun) ročně kvůli ztrátě produktivity.

Analýza MHI a Business in the Community pak ukázala, že ekonomická hodnota vyšší pohody zaměstnanců ve Spojeném království by se mohla pohybovat mezi 130 až 370 miliardami liber (3,6 až 10,4 bilionu korun) ročně. Toto číslo přitom tvoří šest až sedmnáct procent celkového hrubého domácího produktu Spojeného království.