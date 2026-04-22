Miluje Porsche, rád závodí, ale také dokáže efektivně řídit schůzky a platí za hardwarového génia. Kdo je příští šéf Applu John Ternus?

Padesátiletý Ternus nastoupil do Applu na začátku tisíciletí a postupně se vypracoval z inženýrských pozic až na vrchol managementu. V prvních letech se podílel na konstrukci a vývoji počítačů Mac, kde získal reputaci technicky precizního a spolehlivého lídra. Postupně vedl týmy odpovědné za klíčové produktové řady a stal se jedním z hlavních architektů hardwarové strategie firmy, napsal server CNN.
„John Ternus má mysl inženýra, duši inovátora a srdce, které vede s integritou a ctí. Je to vizionář, jehož přínosy pro Apple za posledních 25 let jsou nespočetné. Bezesporu je to ten správný člověk, který povede Apple do budoucnosti. Jsem naprosto přesvědčen o jeho schopnostech a charakteru a těším se na spolupráci v přechodném období,“ uvedl ke změně rolí Cook.
Věcný a důvěryhodný hlas inženýrského týmu
Zásadní roli sehrál Ternus zejména v poslední dekádě, kdy převzal vedení hardwarového inženýrství a dohlížel na vývoj produktů jako MacBook, iMac nebo AirPods. Jeho tým byl také klíčový při vývoji nového MacBooku Neo i řady iPhonů 17. Stejně tak se podílel na strategickém přechodu firmy na vlastní čipy, který umožnil větší kontrolu nad výkonem, efektivitou i integrací hardwaru a softwaru. Tento krok je považován za jeden z nejúspěšnějších technologických tahů Applu vůbec.
Vedle toho byl budoucí CEO v poslední době vidět i při veřejných prezentacích nových produktů, kde postupně získával větší roli. I když nepůsobil tak charismaticky jako třeba kdysi Steve Jobs, byl vnímán jako věcný a důvěryhodný hlas inženýrského týmu. A uvnitř firmy si vybudoval pověst manažera, který dokáže propojit technické detaily s praktickými rozhodnutími o produktech, což z něj udělalo logického kandidáta na nejvyšší pozici, doplnil list The Wall Street Journal.
Jeho kariérní dráha naznačuje, že Apple vsadil na kontinuitu a technickou odbornost. Ternus není typický „showman“ jako vizionář Jobs, ani manažer zaměřený na operativu ve stylu Cooka. Spíš jde o inženýra, jenž rozumí do detailu produktům a staví na dlouhodobém vývoji. Což se zejména v době, kdy technologické firmy čelí rostoucí komplexitě a tlaku na inovace, může ukázat jako zásadní výhoda.
Diplomatický styl rozhodování
Ternusův styl rozhodování ilustrují konkrétní situace z jeho kariéry. Například v době, kdy vedl hardwarovou divizi Maců, řešil problém zastaralého modelu Mac Mini. Ten nutně potřeboval modernizaci, avšak hrozilo, že zásah designového oddělení proces zpomalí. V Applu přitom podobná zdržení nebyla ničím výjimečným.
Zkušený manažer nakonec prosadil rychlejší řešení a aktualizaci schválil bez zásadních designových změn. Klíčové pro něj nebylo, kolik produkt vydělá, ale jak zapadá do širšího ekosystému firmy. Tento přístup potvrdil jeho schopnost dívat se na produkty v širším kontextu a dělat pragmatická rozhodnutí.
Podobná situace nastala při vývoji prvních sluchátek AirPods, kdy uvnitř Applu panovaly spory o technické řešení bezdrátového připojení. Projekt provázely konflikty mezi vedením, nicméně Ternus se držel stranou a soustředil se na samotný vývoj produktu.
Klid, spolupráce a efektivita
Když se zeptáte lidí z Applu, jaký Ternus je, odpověď bývá překvapivě jednotná. Jeho kolegové tvrdí, že je to milý člověk, a popisují ho jako manažera, jenž dokáže inspirovat a zároveň udržet týmy soustředěné na výsledek. V prostředí známém silnými osobnostními střety jde přitom o výraznou změnu.
Zaměstnanci také oceňují jeho schopnost řídit schůzky efektivně a bez zbytečných odboček. Často komunikuje přímo s lidmi, kteří pracují na produktech, místo aby se spoléhal jen na manažery. Díky tomu má detailní přehled o projektech a na problémy může reagovat rychleji.
Mimo práci je Ternus známý i svými koníčky, mezi než patří závodění se sportovními vozy značky Porsche. Na okruzích přitom dosahuje velmi solidních časů, a to i na amatérské úrovni. Tento detail ho názorně dokresluje jako člověka, který má rád výkon, přesnost a kontrolu.
Hledání hitu a nástup AI
Ternus přebírá vedení v době, kdy je firma s tržní hodnotou čtyř bilionů dolarů (téměř 83 bilionů korun) extrémně úspěšná, zejména díky silným prodejům iPhonů. Přesto však čelí otázce, jaký bude její další zásadní produkt. V minulosti Apple opakovaně definoval celé kategorie zařízení, ale v posledních letech spíš jen zdokonaluje to, co už existuje.
Navíc celé odvětví prochází kvůli umělé inteligenci zásadní změnou. Konkurence sází na chatboty a nové typy rozhraní, jež mění způsob, jak lidé komunikují s technologiemi. A v tomto ohledu Apple zatím jako lídr rozhodně nepůsobí – i jeho asistentka Siri je často vnímána jako zaostalá.
Ternus tak stojí před úkolem, který není jen technologický, nýbrž i strategický. Musí skloubit tradiční důraz Applu na hardware s rychle se vyvíjejícím světem AI. Zároveň bude pod tlakem, aby dokázal, že není jen schopný manažer, ale i lídr s vizí. Jeho historie ve firmě i diplomatický styl vedení tak budou v nové roli zásadní.