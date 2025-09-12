Jak nenápadný vizionář Larry Ellison využil AI, cloud a miliardové kontrakty, aby předstihl Muska a stal se nejbohatším na světě

Technologie, data a umělá inteligence (AI) nejsou jen budoucností byznysu, ale i motorem miliardového majetku. Právě z toho letos profituje Larry Ellison, spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle, který patří k nejvýznamnějším osobnostem technologického světa. Přestože není tak mediálně viditelný jako Elon Musk, jeho vliv v Silicon Valley je obrovský.
Ellison založil svoji firmu v roce 1977 po kontraktu s americkou CIA, jež potřebovala databázový systém s krycím názvem Oracle, jak připomíná The Guardian. Postupně se z ní stal globální lídr v oblasti databází a dnes je i významným hráčem v cloudových službách a umělé inteligenci.
V čele společnosti stál dnes již 81letý multimiliardář jako CEO celých 37 let, než v roce 2014 přešel na pozici technologického ředitele a předsedy představenstva. Jak přitom uvádí The Wall Street Journal, i nadále v Oraclu vlastní více než 40procentní podíl.
Kromě zájmu o technologie je Ellison známý svým okázalým životním stylem. Vlastní několik superjachet, soukromá letadla, desítky nemovitostí po celém světě a také 98 procent havajského ostrova Lanai, který přetvořil na luxusní destinaci s exkluzivním resortem Four Seasons a hydroponickou farmou.
Jak předstihl svého rivala
Přestože není rozhodně neznámý, do většího povědomí široké veřejnosti se Ellison dost možná dostal teprve až tento týden, kdy vůbec poprvé v historii předstihl Elona Muska na seznamu nejbohatších lidí planety. Jen pro zajímavost, do té doby, než Bill Gates věnoval většinu majetku na dobročinnost, soutěžil šéf Oraclu o tuto pozici právě s ním.
Ellisonův majetek ve středu vyskočil o 101 miliard dolarů (více než 2,1 bilionu korun) na celkových 393 miliard (téměř 8,2 bilionu korun), zatímco ten Muskův klesl na 385 miliard dolarů (přibližně osm bilionů korun). Jde o největší jednodenní nárůst, jaký kdy žebříček Bloomberg Billionaires Index zaznamenal.
Za tímto skokem je především raketový růst akcií Oraclu o více než 40 procent poté, co firma zveřejnila čtvrtletní hospodářské výsledky a výhled na aktuální fiskální rok. Ellisonova společnost těží z obrovské poptávky po infrastruktuře datových center a lukrativních kontraktů spojených s AI. Oracle v posledním čtvrtletí podepsal čtyři miliardové kontrakty s giganty, jako je OpenAI Sama Altmana, přičemž další podobně významné kontrakty jsou na spadnutí.
Protože ale akcie Oraclu ke konci dne část zisků ztratily, vrátil se do čela žebříčku Musk. A tento stav platil i ve čtvrtek večer, tedy v době psaní tohoto článku, kdy Ellison na šéfa Tesly, SpaceX či sociální sítě X ztrácel jednu miliardu dolarů.
Politické vazby
Sám Musk dominuje žebříčkům nejbohatších lidí dlouhodobě, a to navzdory skutečnosti, že hodnota jeho firem i kvůli miliardářově rozporuplném angažmá v politice letos spíše klesá. Přesto všechno má ale rodák z jihoafrické Pretorie výhledově velkou šanci významně posílit, a to díky navrhovanému balíčku odměn v rámci Tesly, který by mu, pakliže splní stanovené cíle akcionářů, mohl vynést takřka bilion dolarů.
Zajímavostí přitom je, že oba muži jsou nejen rivalové, ale i přátelé. Ellison během let 2018 až 2022 zasedal v představenstvu Tesly a Musk o něm hovoří jako o svém mentorovi. V podcastu s texaským senátorem Tedem Cruzem uvedl: „Larry Ellison je velmi chytrý. Řekl bych, že je jedním z nejchytřejších lidí, které jsem kdy potkal.“
Pochopitelně také spoluzakladatel Oraclu si během své byznysové kariéry vybudoval značné politické konexe. A to třeba právě se současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „V případě Larryho, Larryho Ellisona, jde o mnohem víc než jen o technologie, on je něco jako CEO všeho. Je to úžasný muž a úžasný byznysmen,“ prohlásil šéf Bílého den po své letošní inauguraci.
Nutno dodat, že Ellison často navštěvuje Trumpovo floridské sídlo Mar-a-Lago a setkal se s ním i v Oválné pracovně. Jeho Oracle se navíc objevil mezi zájemci o koupi TikToku, kterému v USA hrozí zákaz, pokud nezmění vlastníka, zmiňuje BBC.
Technologické a mediální impérium
Kromě svých aktivit kolem Oraclu investuje Ellison miliardy do Ellison Institute of Technology poblíž anglického Oxfordu. Tento komerční projekt si klade za cíl řešit otázky od potravinové bezpečnosti a zdravotnictví až po umělou inteligenci a robotiku.
A potřeba je zmínit i jeho angažovanost v médiích. Podle Forbesu vlastní rodilý Newyorčan téměř polovinu nově vzniklého mediálního konglomerátu Paramount Skydance, který řídí jeho syn David. Ten ovládá například televize CBS, MTV či studio Paramount Pictures.