Nejrychlejší plachetnice na světě? Společnost SP80 představila futuristické plavidlo, které je připraveno lámat rekordy

Ponorka, letadlo, dron či mimozemská vesmírná loď. Takové dojmy vyvolalo v návštěvnících letošní Monaco Yacht Show unikátní plavidlo s názvem SP80, jehož ambicí je získat titul nejrychlejší plachetnice světa. Právě neobvyklý design má lodi pomoci dosáhnout rychlosti až 80 uzlů, což je přibližně 150 kilometrů v hodině.

Švýcarští vývojáři Mayeul van den Broek, Xavier Lepercq a Benoit Gaudiot začali podle Business Insideru na projektu pracovat v roce 2018. Už od začátku bylo jejich záměrem postavit plachetnici schopnou překonat rychlost 65,45 uzlu (asi 121 km/h), což je současný světový rekord, kterého dosáhl Paul Larsen na svém plavidle s názvem Vestas Sailrocket 2.

I po téměř pětileté náročné práci se však švýcarská plachetnice stále nachází ve fázi raného testování. K jejímu rychlejšímu vývoji nedošlo ani přesto, že se hlavním partnerem firmy stal výrobce luxusních hodinek Richard Mille. SP80 se proto poprvé dostala na vodu až začátkem letošního srpna, kdy ji po hladině Ženevského jezera táhl motorový člun rychlostí přibližně 30 uzlů, tedy asi 55 kilometrů v hodině.





Principy převzaté z formule 1

Zmíněná plachetnice je přibližně 10 metrů dlouhá, 7,5 metru široká a váží asi 150 kilogramů. V přední části lodi se nachází kokpit pro dva lidi – jeden pilot ovládá tažného draka, zatímco druhý loď řídí. Konstrukce z uhlíkových vláken je vyztužena kevlarem pro dodatečnou ochranu v případě kolize a ke stejnému účelu slouží i helmy, nouzové kyslíkové masky a bezpečnostní pásy.

Při pohledu zblízka připomíná SP80 spíše jakýsi hydroplán, který se brzy vznese do vzduchu. To by však mělo být i díky speciálně upraveným nosným křídlům umístěným pod plachetnicí teoreticky nemožné.

„Ve velmi vysokých rychlostech, na které se zaměřujeme, určitě nechceme nikde létat. Naším cílem je naopak to, aby loď zůstala co nejvíce připevněná na vodní hladinu, podobně jako to dělá formule 1 na závodní dráze,“ sdělila Insideru tisková mluvčí společnosti Laura Manonová.

Nový světový rekord už za rok?

Podle generálního ředitele SP80 bylo zamezení vznášení plachetnice jedním z hlavních vývojových problémů. „Loď má celkem tři kontaktní body s vodou – hlavní trup a dva boční plováky. V zadní části musí tedy konstrukce neustále vyrovnávat sílu tažného draka, jenž táhne loď nahoru, se silou nosných křídel, které ji udržují dole,“ doplnil van den Broek.

Nyní už se tuto komplikaci podařilo vyřešit, takže SP80 může zamířit na jih Francie k dalšímu testování. Nejprve chtějí vývojáři k plachetnici připojit jen malého tažného draka, aby se piloti naučili loď co nejlépe ovládat. Poté už bude následovat plavba s mnohem většími draky, díky nimž by se měla postupně zvyšovat i maximální dosažená rychlost. A pokud se testy povedou podle očekávání, mohla by se SP80 o nový světový rekord pokusit už v roce 2024.