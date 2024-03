Nejnovější nabídka streamovacích služeb: Wonka, seriáloví Gentlemani nebo kancléřka Kate Winslet

Gentlemani

Režisér Guy Ritchie patří mezi nejplodnější tvůrce posledních let a jen letos by do kina měly zamířit rovnou dva jeho celovečerní projekty. Při tvorbě filmů si svérázný Brit odskočil i k seriálu a přichystal stejnojmenný spin-off svého snímku Gentlemani z roku 2020. Hlavní roli si v novince střihne Theo James coby Eddie Horniman. Ten po otci zdědil slušnou nemovitost, ale také kšeft s trávou, který vybudoval legendární Mickey Pearson (filmový Matthew McConaughey). Eddie najednou musí čelit všem nástrahám britského podsvětí. Zvládne se s tím popasovat? Thea Jamese doprovodí v hlavních rolích například Kaya Scodelario, Ray Winstone nebo Giancarlo Esposito. Zda se vrátí někdo z filmových herců, zůstává prozatím tajemstvím.

Autor: Netflix

Gentlemani na Netflixu odstartují 7. března.

Blade





Koncem devadesátých let byly komiksové filmy v úpadku, ze kterého se postupně dostaly díky ságám Blade a X-Men. První jmenovaný projekt nyní míří na Netflix (přesněji jeho první dva díly), a my si tak můžeme znovu zopakovat věčný boj Bladea v podání Wesleyho Snipese s upíry po celém světě. Dvojka navíc vznikala v Praze a obsahuje legendární umírací scénu Marka Vašuta!

Autor: New Line Cinema

První dva díly Bladea uvidíme na Netflixu od 4. března.

Její tělo

Andrea Absolonová patřila v devadesátých letech mezi největší naděje českého sportu. Talentovaná skokanka do vody se dokonce chystala na OH v Atlantě, jenže nakonec musela po zranění sportovní kariéry zanechat. Ale protože vždy prahla po úspěchu, dala se pod přezdívkou Lea De Mae na pornografii. Snímek Natálie Císařovské sleduje hlavní okamžiky Andreina života a dává nahlédnout pod pokličku jednoho z nejpodivnějších příběhů českého sportu.

Autor: Bontonfilm

Sportovní drama dorazí na Netflix 6. března.

Mladá dáma

Herečka Millie Bobby Brown se na Netflixu proslavila díky seriálu Stranger Things a účinkovala i v sérii filmů o Enole Holmes. A jelikož se obě spolupráce vyplatily, míří mladá hvězda do dalšího projektu od streamovacího giganta. Ve fantasy Mladá dáma si zahraje princeznu Elodie, jež souhlasí se sňatkem s jedním princem, jen aby padla do pasti obou vládnoucích rodů. Elodie má být obětována prastarému drakovi, aby naplnila proroctví. Princezna se s tím ale nehodlá smířit a pouští se s ohnivou bestií do nerovného boje. Jak to celé asi dopadne?

Autor: Netflix

Na boj s drakem se na Netflixu můžeme těšit 8. března.

Režim

Kancléřka Elena Vernham (Kate Winslet) už nějakou dobu vládne pevnou rukou fiktivní evropské zemi. Vláda se ale podepisuje na její psychice a Elena je stále labilnější, kvůli čemuž dokonce odmítá opouštět svůj palác. Důvěrníka najde ve vojákovi Herbertu Zubakovi (Matthias Schoenaerts), který brzy začne Elenu ovlivňovat. Seriál Režim sleduje rok podivné vlády kancléřky a jejího vojenského poradce a ukazuje, jak se může polototalitní režim začít hroutit.

Autor: Max

Novinka s Kate Winslet odstartuje na HBO Max už 4. března.

Wonka

Legendární příběh Roalda Dahla o Karlíkovi a továrně na čokoládu znají snad všichni. Jaký je ale původ excentrického majitele továrny Willyho Wonky? Na to odpovídá nový snímek Paula Kinga, jenž sleduje Willyho mocenský vzestup ve světě čokoládových kartelů a ukazuje, jak si dokázal vybudovat vlastní bohatství a továrnu. V hlavní roli Timothée Chalamet.

Autor: Warner Bros. Discovery

Nedávný hit studia Warner Bros. dorazí na HBO Max 8. března.

Královny říše zvířat

Nejnovější dokument z dílny proslulého National Geographic nás zavede mezi zvířenu, která tvoří matriarchální společnosti. Poznáme tak třeba, proč jsou lvice největšími lovkyněmi smeček i strukturu sloního stáda. To vše s podmanivým hlasem vypravěčky Angely Bassett.

Autor: National Geographic

Nový dokument debutuje na Disney+ 5. března.

Eugene Levy, zdráhavý cestovatel

Oceňovaný herec Eugene Levy, jenž se proslavil například sérií Prci, prci, prcičky nebo seriálem Schitt's Creek, se znovu vydává cestovat po luxusních rezortech po celém světě. V první řadě se podíval třeba do Kostariky či Jižní Afriky, druhou pak pojme jako velkou cestu po Evropě. Levy navštíví třeba Saint-Tropez, německý ostrov Slyt nebo řecký Milos. A jelikož je herec známý vtipálek, čeká nás tak trochu jiný cestopis…

Autor: Apple TV+

S Eugenem Levym se znovu vydáme na cesty 8. března na Apple TV+.