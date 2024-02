Nejnovější nabídka streamovacích služeb: Nezničitelný Tom Cruise, další Jurský svět a pokračování Halo

Jurský svět: Nadvláda

Dinosauři a další prehistorické potvory se po událostech předcházejícího dílu (Zánik říše) rozšířili do celého světa. Souš okupují draví tyranosauři i stáda parasaurolophů, na nebesích dominují pteranodonti a oceány mají nového vrcholového predátora – mosasaura. Řada zlotřilců z našeho světa chce tuto novou pravěkou sílu využít, proti jsou ale hrdinové série Jurský svět v čele s Owenem Gradym (Chris Pratt) a Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), kterým na pomoc přichází i svatá trojice z Jurského Parku, tedy Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) a Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Pětice hrdinů musí závodit s časem a zápolit s pravěkými i lidskými padouchy, aby svět znovu spasili.



Do Jurského světa na Netflixu zamíříme 10. února.

Uncharted

Herní série Uncharted patří ve svém oboru mezi ty nejúspěšnější a nejprodávanější. Její filmové zpracování bylo ve vývoji celou řadu let a hlavní roli nezdolného dobrodruha Nathana Drakea měl původně ztvárnit Mark Wahlberg. Kvůli dlouhému vývoji ale nakonec Wahlberg převzal roli Drakeova mentora Sullyho a hlavní part přenechal mladšímu kolegovi Tomu Hollandovi. Oba tito hrdinové pak ve filmu navazují na raně novověké pátrání Francise Drakea po legendárním zlatém městu – El Doradu. Když se totiž Nathan dostane ke zlaté sošce z tohoto města, zjistí, že po legendárním pokladu se pídí i banda poměrně dost nebezpečných zločinců. Zvládne je se Sullyho pomocí porazit a poklad získat dřív?







Nathan Drake se svým filmem na Netflix dorazí 11. února.

Tokyo Vice

Alden Ehrenreich coby novinář Jake Adelstein loni překvapil diváky a kritiky, když jím vedený seriál Tokyo Vice zaznamenal pronikavý úspěch. Projekt z dílny legendárního Michaela Manna se nyní vrací a Jake v hlavním městě Japonska přichází na spiknutí, které ohrožuje život nejen jemu, ale i jeho přátelům. Jake musí proto znovu vyhledat pomoc detektiva Katagiriho (Ken Watanabe), protože nikdo jiný v Japonsku nemá takový přehled o tokijském podsvětí. Naši hrdinové jsou rázem vrženi do špinavého světa jakuzy a dalších organizací a musí najít, kdo usiluje o Jakeův život…



Druhá řada Tokyo Vice na HBO Max odstartuje 9. února.

Marvels

První díl Captain Marvel zkraje roku 2019 naprosto ovládl kina a jeho tržby překonaly mytickou jednu miliardu dolarů. Loňské pokračování ale v kinech naprosto selhalo, proto se pokusí o reparát alespoň ve světě streamingu. Nový příběh sleduje sjednocení tří hrdinek – Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) a Photon (Teyonah Parris), které se společně pouští do boje s teroristickou buňkou národa Kree. A jelikož na pomoc přichází i nezničitelný Nick Fury (Samuel L. Jackson), bude to pro naše hrdinky ryze osobní záležitost. Co když ale některá z nich objeví i vstup do paralelních vesmírů?



Marvels se na Disney+ objeví 7. února.

Halo

Master Chief (Pablo Schreiber) a jeho tým Spartans se vrací! Tentokrát se musí připravit na to, že mimozemské impérium známé jako Covenant hodlá zahájit masivní ofenzivu proti největším lidským základnám. Sparťané musí vypátrat klíč k záchraně lidstva – mytické Halo. Podaří se jim to?

Druhá řada videoherní adaptace debutuje na SkyShowtime 8. února.

Mission: Impossible – Odplata

Nezdolný agent Ethan Hunt v podání Toma Cruise se vrací v již sedmém dílu legendární série! Tentokrát se Ethan dostává na stopu nejničivější zbrani v dějinách, která má potenciál zlikvidovat světovou populaci doslova v okamžiku. Když se ji ale se svým týmem vydá zajistit, narazí na přízrak z dávné minulosti. Elitní agent Gabriel (Esai Morales) zná všechny Ethanovy slabiny a může mu zásadně zavařit. Ethan se musí rozhodnout, zda pro úspěch další nemožné mise obětuje některého z členů týmu, nebo se bude držet svých zásad…



Prozatím poslední ,nemožná mise‘ dorazí na SkyShowtime 9. února.

Želvy ninja: Mutantí chaos

Leonardo, Michelangelo, Donatello a Raphael si žijí poměrně nudný život v kanálech, odkud je Mistr Tříska nechce pustit. Obává se totiž, že svět by velké želví bojovníky prozatím nepřijal. Čtveřice hrdinů se ale jednoho dne potká s April, která touží po reportérské kariéře, a společně s ní se pouští do stopování padoucha Supermouchy. Tento tajemný zloduch ovládá newyorské podsvětí a k sobě má armádu zmutovaných bojovníků. Povede se začínajícímu týmu hrdinů porazit mušího záporáka včetně jeho nohsledů v čele s mocnými Rocksteadym a Bebopem?



I nejnovější TMNT film uvidíme na SkyShowtime od 9. února.