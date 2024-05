Nastane návrat k tlačítkovým telefonům? Podle odborníků jde spíš o alternativní trh, který ale dává šanci novým značkám

Americké iPhony jsou na trhu už 17 let. Což mimo jiné znamená, že na smartphonech jako takových vyrostla celá jedna generace. Díky tomu lidé již dobře vědí, co mohou od chytrých telefonů očekávat, a znají jejich výhody i nevýhody.

V případě stinných stránek našich mobilů web BBC zmiňuje hlavně sníženou schopnost koncentrace, problémy se spánkem nebo úzkostné stavy a celkové zhoršení mentálního zdraví. A tak asi není divu, že někteří uživatelé se snaží dobu používání smartphonu omezovat – třeba pomocí různých aplikací, které strávený čas hlídají. Na druhou stranu se ale najdou i tací, jež se rozhodli pro podstatně radikálnější změnu, a sice pro přechod zpět k tlačítkovým telefonům nebo zařízením s nižším množstvím funkcí.

Řešení pro děti i dospělé

Tlačítkové, respektive takzvané funkční telefony mají různou podobu, ale nejčastěji svým designem i použitou technologií připomínají mobily z 90. let. Stejně tak jsou každopádně k dostání i prémiové modely s luxusním designem, třebaže nemají tolik funkcí jako běžné smartphony.

Nutno podotknout, že po těchto mobilech nesahají pouze zástupci starší generace, jak by někdo mohl myslet. Množí se totiž případy, kdy alternativy klasických smartphonů shánějí i rodiče pro své děti, jež neustálé scrollování obrazovky rozptyluje. A pak tu jsou lidé, kteří potřebují odolné telefony pro práci v náročných podmínkách, například ve stavebnictví nebo zemědělství.





Důvodů pořízení je každopádně vícero, přičemž velkou roli hraje také cena, neboť ne každý si může dovolit zaplatit za nový telefon 10 tisíc korun. Nehledě na to, že přístroje od prestižních značek stojí i trojnásobně víc.

Prostor na trhu je

Z údajů společnosti Counterpoint Research z loňského srpna vyplývá, že mobilní telefony s omezenými funkcemi nyní tvoří jen dvě procenta trhu. V absolutních číslech ale nejde o tak nízké počty. Autoři výzkumu například předpokládají, že se jen ve Spojených státech do konce letošního roku prodá 2,8 milionu těchto telefonů, a podle Statista Market Insights lze očekávat, že celosvětový trh s funkčními mobily letos přinese tržby 10,6 miliardy dolarů, tedy více než 242 miliard korun.

„Prodeje funkčních telefonů zůstávají v USA konzistentní, protože jejich jednoduchý design, cenová dostupnost a robustnost z nich stále dělají vhodnou volbu pro některé demografické skupiny,“ nechali se slyšet zástupci Counterpoint Research.

Jim Roberts, profesor marketingu na Baylor University Hankamer School of Business v Texasu, pak podle BBC uvedl, že překvapivě vysoký podíl funkčních telefonů se prodává právě ve Spojených státech. Konkrétně odhaduje, že je to kolem 20 procent. „Spotřebitelé zjišťují, že nejsou tak šťastní, jak by chtěli být,“ podotkl a dodal, že řada lidí na svých telefonech tráví spoustu času, a tak v nich hledají viníka.

Šance pro nové hráče?

Zavedeným značkám se do segmentu funkčních telefonů příliš nechce, protože jejich příjmový potenciál je nízký. Lídři trhu jako Apple nebo Samsung navíc nevydělávají na základním hardwaru svých zařízení, ale na softwaru nebo na speciálních součástkách. Kromě nejistých zisků pak mohou do budoucna způsobovat problémy i zastaralé technologie nebo to, že s využitím smartphonů dnes počítá téměř celý pracovní trh.

Odborníci včetně Thomase Hussona, viceprezidenta a hlavního analytika společnosti Forrester Research, ale jednu variantu pro rozvoj segmentu funkčních telefonů vidí. „Existuje způsob, jak mohou výrobci těchto telefonů uspět, a to je vznik specializované prémiové značky,“ řekl Husson s tím, že některé startupy už tento trh zachytily a snaží se na něm prosadit.

K nejznámější počinům v této oblasti patří zjednodušený smartphone od švýcarské značky Punkt, který se prodává za 750 dolarů (více než 17 tisíc korun). Cílí na movitější klientelu, proto se podobá chytrým telefonům, jako je iPhone. Předchozí model od stejné firmy byl na trh uveden v roce 2015, ale mnoho příznivců si nezískal. Otázkou tedy je, jak se bude dařit vylepšené variantě.

Za pouhých 299 dolarů (necelých sedm tisíc korun) se pak prodává telefon newyorské společnosti Light. Je známý jako Light Phone a jeho přidanou hodnotou má být minimalizace času stráveného u obrazovky. Přitom mu ale nechybí stylový design ani všechny důležité funkce. „To, o co se snažíme s telefonem Light Phone, není vytvořit hloupý telefon. Spíš chceme nabídnout prémiový základní telefon, který není ve své podstatě anti-technologií,“ uzavřel Joe Hollier, spoluzakladatel společnosti.