My jsme připraveni, hlásí Musk o startu dalšího Starshipu. Lidé z Federálního leteckého úřadu si to však nemyslí

Je to již bezmála pět měsíců, co se do vzduchu vznesl první prototyp nové největší rakety na světě známé pod názvem Starship. Kolos vysoký 120 metrů z dílny americké vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska sice tehdy hranice kosmu nedosáhl, i tak za sebou ale zanechal obrovskou stopu, a to pomyslně i doslova.

Raketa je velkým příslibem pro budoucnost lidstva, respektive jeho snahy jednoho dne kolonizovat sousední Mars – sám Musk se tímto vizionářským záměrem nikdy netajil. Zatím ji však trápí řada ,porodních bolestí‘.

V návaznosti na dubnový test museli inženýři SpaceX provést na dotčeném raketovém systému více než tisíc modifikací, aby odstranili problémy, které se během letu na Starshipu, respektive boosteru Super Heavy objevily. Podle serveru Space.com to takto známý podnikatel řekl novinářce Ashlee Vanceové v rozhovoru, který byl koncem června zveřejněn na jím vlastněné sociální síti X. A tamtéž se ve středu také nechal slyšet, že nyní je už vše zdárně nachystáno k pokusu číslo dvě.





„Starship je připraven ke startu, čekáme na udělení licence od FAA (Federální úřad pro letectví),“ píše se v jednom z Muskových nejnovějších příspěvků. Sami regulátoři jsou nicméně jiného názoru.

Vyšetřování zatím není u konce

Jen pár dní po zmíněné letové zkoušce, která trvala všeho všudy čtyři minuty a byla na dálku ukončena palubním destrukčním systémem (to proto, že se nepodařilo oba stupně, jež raketu tvoří, od sebe oddělit), vyzvali úředníci z FAA Muska a spol. k podání vysvětlení celého incidentu. Jedná se o standardní proces, který je aplikován pokaždé, když k takové nehodě dojde.

SpaceX svoji povinnost splnila 15. srpna, tedy jen zhruba před třemi týdny. Což mimo jiné znamená, že případ stále ještě nebyl uzavřen. „FAA nevydá povolení k dalšímu startu Starshipu, dokud SpaceX neimplementuje všechna nápravná opatření identifikovaná během vyšetřování nehody,“ cituje web Business Insider z emailu, který mu pracovníci uvedeného úřadu zaslali.

Nový tepelný štít i ,sprcha‘

Jednou z novinek, jež na systému Starship od dubna přibyla, je masivní tepelný štít s průduchy. Nová konstrukce je umístěna mezi oba stupně, tedy jak stejnojmennou loď, tak nosič Super Heavy, přičemž inženýři počítají s tím, že až se příště pokusí plavidlo od rakety oddělit, učiní tak pomocí svých motorů Raptor (ty se původně měly zažehnout až posléze). A právě onen štít zajistí, aby vzhledem k vysokému žáru nedošlo k poškození boosteru, a ten se tak mohl, stejně jako další rakety SpaceX, bezpečně vrátit zpět na zem.

Další významná úprava se netýká přímo Starshipu jako takového, nýbrž startovací plošiny. Té startovací plošiny, pod kterou se naposledy vinou obrovských sil vznikajících při úvodních fázích letu vytvořil masivní kráter, z něhož odlétaly kusy zeminy i betonu stovky metrů daleko.

SpaceX inkriminované zařízení jednak celkově vyztužila a jednak jej dovybavila jakýmsi vodním deflektorem, jenž má zamezit tomu, aby se plošina přehřívala. „Je to v podstatě taková obrácená sprcha,“ popsal Musk v červnovém rozhovoru.

Jestli bude moci americká vesmírná společnost tento systém během příštího startu použít, se ale teprve uvidí. To proto, že narazila na další překážku ze strany texaských úřadů, podle kterých by se vypuštěním takové vody mohly do ovzduší a okolní půdy dostat nebezpečné polutanty. SpaceX potřebuje k pravidelnému užívání popsaného řešení speciální povolení, to ale zatím nezískala, respektive o něj vůbec nezažádala, napsal koncem července server CNBC.