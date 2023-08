X může selhat, přiznává Musk. Jeho plánovaná změna Twitteru k lepšímu se zatím nedaří

Majitel sociální sítě X, dříve známé jako Twitter, Elon Musk o víkendu překvapil nezvykle tvrdým vyjádřením, z něhož vyplývá, že s aktuálním stavem své platformy není příliš spokojen. „Smutnou pravdou je, že v současné době neexistují žádné skvělé sociální sítě,“ uvedl Musk na adresu X.

Ještě větší rozruch pak vyvolalo pokračování daného příspěvku, v němž nejbohatší muž světa připustil, že příliš optimisticky nevnímá ani budoucnost vlastní sociální sítě. „I my můžeme selhat, jak ostatně mnozí předpovídali. Pokusíme se ale udělat vše, co je v našich silách, aby aspoň jedna skvělá síť existovala,“ doplnil americký miliardář. Další komentář k situaci už ovšem neposkytli ani on, ani jeho společnost.

Další a další problémy

Muskovo nejnovější prohlášení je v ostrém kontrastu s razantními změnami, které si na platformě prosadil a které ji měly učinit mnohem konkurenceschopnější. Od loňského nákupu sociální sítě za 44 miliard dolarů (téměř bilion korun) podnikatel propustil více než tři čtvrtiny zaměstnanců, upravil pravidla moderování obsahu, zavedl zpoplatnění ověřených účtů a nakonec síť i přejmenoval.





Služba se ale celou dobu potýká s mnoha problémy, jako je odliv inzerentů či kritika některých uživatelů za nedostatečné odstraňovaní nenávistného obsahu a dezinformací. X také v poslední době postihlo několik výpadků, přičemž ten nejnovější způsobil, že lidem nefunguje zobrazování starých tweetů, které obsahují obrázky nebo externí odkazy.

Další kritiku některých uživatelů pak podle Business Insideru vyvolalo Muskovo nedávné prohlášení o tom, že platforma přestane nabízet funkci blokování. Zatím není přesně jasné, jak a kdy začne nový systém fungovat. Řada lidí se nicméně obává, že to povede k dalšímu nárůstu nenávistných projevů.

Nedaří se ani Threads

Muskův pesimismus je překvapivý i kvůli tomu, že ještě před necelým měsícem si miliardář pochvaloval neustále stoupající počet lidí, kteří mají na X svůj účet. Sociální síť podle jeho příspěvku dokonce dosáhla letošního rekordu, když se měsíční počet uživatelů vyšplhal na více než 540 milionů.

Sever Mashable každopádně upozornil, že tento údaj může být do velké míry zavádějící. Při bližším zkoumání Muskova profilu totiž novináři zjistili, že celkem 42 procent jeho sledujících nemá ani jednoho vlastního followera. To podle Mashable znamená, že velká část těchto profilů můžou být neaktivní boti. Sám miliardář přitom o měsíc dříve tvrdil, že vývojářům X se velké množství takovýchto botů již podařilo odstranit.

Majitele automobilky Tesla ale může těšit, že podle CNN se příliš dobře nedaří ani jeho největší konkurenci. Denní počet aktivních uživatelů sociální sítě Threads, kterou na začátku července spustila společnost Meta, se za pouhý měsíc snížil o přibližně 82 procent. Podle zhruba tři týdny starých dat tedy aplikaci každý den využívalo pouze osm milionů uživatelů.