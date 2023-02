Munipolis odeslal přes 50 milionů zpráv. Platforma pro komunikaci samospráv s občany roste v Česku i v zahraničí

Unikátní platforma Munipolis, skrze níž mohou instituce posílat důležité, a především ověřené informace svým občanům, členům nebo zaměstnancům, zaznamenala další úspěšný rok. Služeb této české firmy loni využívalo přes 2700 měst a obcí, což představuje meziroční nárůst o 36 procent. Pro samosprávy je tento nástroj komplexním komunikačním kanálem k informování občanů a také efektivním způsobem, kterým lidé mohou nahlašovat podněty.

Těch se loni podařilo vyřešit zhruba 12 tisíc, nejčastěji přitom šlo o nepořádek a černé skládky. K distribuci zpráv se pak nejvíce využíval e-mailing, push notifikace nebo SMS. Právě počet zpráv rozeslaných přes platformu meziročně narostl o 22 procent na 51 milionů, celkové množství lidí používající Munipolis pak stouplo o 150 tisíc na 770 tisíc unikátních aktivních uživatelů.

I díky tomu společnost meziročně zaznamenala padesátiprocentní růst a její loňský obrat přesáhl 45 milionů korun. Největší oblibu má přitom platforma u středních a malých měst mezi 5 až 30 tisíci obyvateli. V této kategorii Munipolis používalo zhruba 57 procent obcí, tedy více než každá druhá v Česku. U měst nad 30 tisíc obyvatel pak měla služba bezmála padesátiprocentní pokrytí.

Nástroj využívá přes deset tisíc zaměstnanců

Za úspěchem firmy stojí podle jejího zakladatele Ondřeje Švrčka i ochota úřadů více se otevírat svým občanům. „Vedle webu, tištěných zpravodajů, amplionů a facebookových stránek je Munipolis největší tuzemskou platformou, kterou samosprávy a občané využívají. V jedné věci se od nich ale zásadně liší, umí totiž plnit všechny funkce ostatních kanálů v jednom řešení. Proto si náš systém získal starosty i občany a čím dál více rezonuje také u firem a jejich zaměstnanců,“ říká Švrček.

Munipolis tedy necílí jen na samosprávy, ale také na společnosti, spolky nebo instituce. Ty mohou platformu využívat pro svou interní komunikaci a efektivně s její pomocí oslovovat své pracovníky nebo členy. Necelý rok po spuštění získává informace prostřednictvím tohoto nástroje více než 10 tisíc zaměstnanců z desítek tuzemských společností, mezi něž patří třeba Liberty Ostrava, Motorpal nebo Nevoga.

„Pro segment firem je naše řešení zajímavé hlavně proto, že umíme spojit spolehlivost intranetu a lehkost i oblíbenost sociálních sítí s tím rozdílem, že na naší platformě není prostor pro šíření dezinformací nebo nenávistného či nerelevantního obsahu. To firmy oceňují, protože jim takové spojení funkcí dává smysl a odpovídá na všechny jejich potřeby,“ vysvětluje CEO Munipolis Ivan Kosturák, který od nového roku převzal řízení projektu.

Chystá se expanze do zahraničí

V budoucnu chce společnost plnohodnotně nahradit například menší webové stránky nebo poskytnout základní aplikaci pro smartphony na míru. To podle Švrčka otevře prostor pro další desítky tisíc firemních klientů, sportovních klubů a dalších nových segmentů. „Plánujeme kompletní přizpůsobení aplikace i webového profilu na míru, jež zvládne běžný pracovník z tiskového nebo HR oddělení. Podniky, které chystaly svou mobilní aplikaci pro klienty nebo pro interní komunikaci, už tedy nebudou muset utrácet statisíce či miliony za jejich drahý vývoj,“ tvrdí Švrček.

Svůj koncept chce Munipolis brzy přenést i do zahraničí. V současnosti firma kromě České republiky funguje také na Slovensku, v Německu a Maďarsku, plánuje ale expanzi do dalších evropských zemí. „Efektivní komunikace pomáhá v celé škále životních situací. Čím více se nám bude dařit, tím více firmám a komunitám pomůžeme. To je nejdůležitější motor, který nás žene dopředu. Naším cílem je růst v následujících pěti letech třicetiprocentním tempem a být tou dobou plně etablovaní na pěti zahraničních trzích,“ dodává Kosturák.