Móda jako ze sci-fi. Čínští vědci vytvořili unikátní oblečení nabíjené solární energií, které nás dokáže rychle ohřát či zchladit

Na Zemi existuje mnoho míst, kde je venkovní pobyt pro člověka velmi nepříjemný – ať už se jedná o rozpálené americké Údolí smrti, či naopak promrzlou ruskou Sibiř. Na obou těchto koutech planety (a spoustě dalších) je pro lidi zcela zásadní mít na sobě vhodné oblečení, které jim pomůže vyrovnat se s tamními extrémními podmínkami. Najít materiály, jež jsou pro takové podmínky ideální, se vědci snaží odnepaměti, ovšem teprve až nyní se zdá, že tomu konečně přišli na kloub.

Zásadního pokroku dosáhli výzkumníci na univerzitě v čínském městě Nankai. Vyvinuli totiž unikátní oblečení, které umí podle webu Singularity Hub rychle ovlivnit naši tělesnou teplotu, a to především díky chytrému využití solární energie.

Čínskému vědeckému týmu se podařilo vytvořit flexibilní materiál, jenž zachycuje sluneční světlo a dokáže uchovat teplo. Jeho součástí jsou speciální přilnavé vrstvy, které během dne odvádí teplo z pokožky a přebytečnou energii ukládají k pozdějšímu využití. Když je tedy posléze chladněji, nahromaděná energie je uvolněna zpět, díky čemuž se pokožka zahřeje na příjemnou úroveň.





Materiál stačí přidat ke stávajícím látkám

První testy nového materiálu ukázaly, že je schopen zchladit kůži člověka během několika vteřin o více než devět procent. K jeho dalším výhodám patří třeba fakt, že se dokáže rychle přizpůsobit změně okolní teploty a automaticky se přepíná mezi chlazením a vyhříváním.

Kromě toho je materiál údajně schopen udržet příjemnou teplotu i v těch nejextrémnějších podmínkách, jež mohou na Zemi panovat. „Nový systém výrazně rozšiřuje přirozenou zónu tepelného komfortu naší pokožky. Jeho působivé vlastnosti umožňují lidskému tělu adaptovat se na složitější a neustále se měnící prostředí,“ okomentovali novinku doktoři Sing-i Chuang a Pcheng Li z šanghajské univerzity Jiao Tong, kteří se na studii nijak nepodíleli.

Čínští výzkumníci každopádně neočekávají, že se z nového materiálu bude vyrábět kompletně celé oblečení. Spíše se domnívají, že ho lze přidat do ostatních běžně používaných látek, díky čemuž by došlo k podstatnému zlepšení jejich vlastností. I bez pokrytí celého těla může totiž novinka ukládat velké množství energie, což by mělo stačit k tomu, aby se člověk cítil komfortně po celý den.

Vědci plánují další vylepšení

Před zahájením rozsáhlejší výroby nového materiálu chtějí čínští výzkumníci vyřešit ještě několik problémů. Tím nejzásadnějším z nich je skutečnost, že oblečení dobře funguje jen za situace, kdy je přes den nabito dostatečným množstvím slunečního svitu. To přitom může zabrat až 12 hodin, což je problém především v polárních oblastech, kde slunce téměř nesvítí.

Vědci se nyní intenzivně snaží uvedené neduhy nějak vyřešit a kromě toho pracují i na dalších inovacích. Jedním z nápadů je použití elektronických součástek citlivých na teplotu, které mají nadále zvýšit rozsah regulace teploty. Další zajímavou myšlenkou je přidání speciálních chemikálií, jež by zlepšily schopnost materiálu vést elektřinu, což by mělo vést k efektivnějšímu ukládání a přenosu tepla.

Schopnosti nového materiálu navíc vybízí i k využití mimo oblast oblečení. Čínští výzkumníci navrhli, že mohou sloužit třeba k pokrytí vozidel, nebo dokonce celých budov, což by mohlo do velké míry nahradit topení nebo klimatizace a přinést výraznou úsporu provozních nákladů. Unikátní materiál tak už za pár let teoreticky může změnit náš každodenní život.