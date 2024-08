Místo osmi dní osm měsíců. Na Mezinárodní vesmírné stanici by astronauti lodi Starliner mohli zůstat až do roku 2025

Dvěma americkým astronautům, kteří v červnu odletěli na osmidenní misi, se pobyt mimo Zemi dost možná prodlouží více, než původně očekávali. Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) by Barry „Butch“ Wilmore a Sunita Williamsová mohli zůstat až do února příštího roku. Tedy za předpokladu, že se jejich Boeing Starliner nepodaří opravit.

„Naší hlavní prioritou je přivézt Butche a Suni pomocí lodě Starliner,“ uvedl podle CNBC ve středu na tiskové konferenci manažer programu komerčních posádek NASA Steve Stich. Vedoucí pracovník společnosti Boeing se akce neúčastnil.

Když selže Boeing, pomůže konkurence

Problém aktuálně představují hlavně nefunkční trysky, které selhaly během zkušebního letu kosmické lodi a následně i během jejího dokování k ISS. Krátká návštěva stanice měla být přitom paradoxně důkazem toho, že je plavidlo od Boeingu skutečně takovéto mise bezpečně absolvovat.

Naneštěstí pro amerického výrobce letecké i vesmírné techniky se tato premisa nepotvrdila. Ba co víc, pakliže se potíže Starlineru vyřešit nepodaří, hrozí Boeingu, že budou muset astronauti nakonec nasednout do návratového modulu jeho přímého konkurenta. Konkrétně NASA diskutuje o tom, že by dvojici ponechala dvě místa na „zkušenější“ lodi Crew Dragon od firmy SpaceX. Její plánovaný start se ale právě kvůli problémům se Starlinerem o měsíc odložil.





„Zjišťujeme, zda jsou otevřené i jiné možnosti. Proto spolupracujeme se společností SpaceX – abychom věděli, zda je případně připravena reagovat,“ dodal Stich na tiskové konferenci s tím, že konečné rozhodnutí musí být učiněno do poloviny srpna. „Pokud se NASA rozhodne misi Starlineru změnit, poskytne společnost nezbytné kroky vedoucí ke konfiguraci Starlineru pro návrat bez posádky,“ uvádí deník The Guardian s odkazem na mluvčího Boeingu.

Jeho porouchaná loď je k ISS připojena již 63 z maximálních 90 dnů. Navíc je zaparkovaná ve stejném přístavu, který k dopravě nadcházející posádky astronautů využije i Crew Dragon, jehož start byl původně naplánován na polovinu srpna. Nyní se však zdá, že mise započne až 24. září.

Komplikace u zkušebních letů? Nic neočekávaného

V prohlášení z 2. srpna Boeing ujišťoval, že v návrat své lodi věří, a to i s posádkou na její palubě. Nedávné zprávy nicméně naznačují, že se vedení NASA s Boeingem v této otázce tak docela neshodne. Někteří představitelé agentury schopnost Starlineru přivézt posádku zpět zpochybňují. Ostatně, svůj nesouhlas s tím, že by plavidlo Boeingu mělo Wilmora a Williamsovou dopravit zpět na Zem, mnozí vyjádřili už v rámci schůzky programu komerčních posádek NASA, který na Starliner dohlíží.

„Slyšeli jsme spoustu lidí, kteří měli obavy, a rozhodnutí nebylo jednoznačné,“ nechal se slyšet šéf vesmírných operací NASA Ken Bowersox. „Tyto diskuze mohou být bolestivé, ale právě to z nás dělá dobrou organizaci a právě to nás přivede k dobrému rozhodnutí, až se k tomuto bodu budeme v budoucnosti blížit,“ dodal s tím, že od onoho rozhodnutí nejsou příliš daleko.

Podle odborníků nejsou každopádně komplikace u zkušebních letů ničím, s čím by se nedalo počítat. „Je definován jako testovací mise, nazývá se zkušební let s posádkou a jednou z jeho věcí je vypořádat se s neplánovanými problémy,“ vysvětlil Jerry Stone, vedoucí pracovník Institutu vesmírných studií.

Nevýhodou Boeingu je ale fakt, že se s problémy potýká už několik let. Sám manažer programu komerční posádky zmíněné společnosti Mark Nappi na poslední tiskové konferenci týkající se Starlineru podotkl, že neměl tvrdě prosazovat to, aby mise trvala pouze osm dní. „Lituji toho, že jsem prostě neřekl, že tam zůstaneme tak dlouho, dokud nedoděláme vše, co je potřeba,“ okomentoval tehdy.

Dosavadní testy Boeingu ukázaly, že některé trysky v červnu selhaly kvůli přehřátí, což vedlo k jejich automatickému vypnutí. Další se pak ukázaly jako slabší než obvykle.