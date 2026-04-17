Místo Dubaje Evropa, Turecko či Kapverdy. Válka na Blízkém východě mění cestovní preference Čechů

Válka na Blízkém východě ovlivnila ceny celé řady komodit – kromě ropy a pohonných hmot se zdražení ve velkém týká třeba také hélia, léků či hnojiv. Dronové útoky Íránu na okolní země ovšem výrazně mění i cestovní ruch, jelikož některé cestovní kanceláře kvůli bezpečnostní situaci v regionu stále neobnovily zájezdy do destinací na Arabském poloostrově.
„Turisté, kteří v minulosti preferovali destinace Blízkého východu, nyní častěji volí alternativy, jako jsou Turecko, Egypt, Kapverdské či Kanárské ostrovy. Zároveň pokračuje rostoucí zájem o další méně navštěvované atraktivní lokality, mezi něž se řadí Portugalsko, Černá Hora, Albánie a Malta,“ uvedla Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).
Dlouhodobé trendy se nemění
Dovolené ve Spojených arabských emirátech nebo Ománu momentálně nenabízí třeba skupina DER Touristik CZ, pod niž spadají cestovní kanceláře Fischer, Exim Tours nebo Nev-Dama. „Jednou z alternativ pro klienty, kteří museli zrušit zájezd do oblasti Perského zálivu, jsou třeba právě Kapverdské ostrovy. S blížící se letní sezónou už ovlivnění není tak výrazné, protože pro letní dovolenou klienti tradičně volí evropské destinace kolem Středozemního moře, které nejsou konfliktem na Blízkém východě zasaženy,“ řekl pro Euro.cz Jan Bezděk, tiskový mluvčí skupiny DER Touristik CZ.
Cestovní kancelář Čedok naopak zájezdy do Spojených arabských emirátů prodává, a to třeba i s odletem tento týden. „V souvislosti s aktuální bezpečnostní situací na Blízkém východě výrazný pokles zájmu o zájezdy nesledujeme. Turistická letoviska fungují v běžném režimu a situace je v nich stabilní. Pouze v jednotlivých případech evidujeme změny již zakoupených zájezdů, kdy část klientů volí jinou středomořskou destinaci, nejde ale o výrazný trend,“ sdělila naší redakci tisková mluvčí společnosti Klára Divíšková.
Zájem o Středozemní moře potvrzují také data AČCKA, podle nichž k nejžádanějším destinacím českých turistů aktuálně patří destinace jako Řecko, Španělsko, Itálie a Chorvatsko, což souvisí s příchodem teplejšího jarního počasí a blížícím se létem. Tento vývoj přitom odpovídá i dlouhodobým datům, jelikož podle Českého statistického úřadu se v loňském roce 82,5 procenta zahraničních dovolených českých turistů odehrávalo právě v Evropě.
Zájezdy je vhodné koupit co nejdříve
Kromě samotných destinací válka na Blízkém východě ovlivňuje i cenu jednotlivých zájezdů, a to především kvůli zdražení letenek v důsledku vyšších nákladů na letecké palivo. Podle aerolinek a prodejců letenek se zvýšení palivového příplatku pohybuje v řádu stovek korun na osobu.
„U jednosměrných letenek v mezinárodní dálkové dopravě činí nárůst přibližně šest set až tisíc korun na osobu, u kratších letů v rámci Evropy jde zhruba o tři sta korun na osobu a směr. Vzhledem k tomu, že vývoj této situace nelze nyní predikovat, doporučují odborníci objednat plánovanou dovolenou co nejdříve,“ doplnila Chaloupková.
S tímto názorem souhlasí rovněž oslovené cestovní kanceláře. „Z pohledu klientů obecně platí, že včasná rezervace dovolené je nejjistější způsob, jak si zajistit zájezd za aktuální cenu. Pokud by v důsledku geopolitického vývoje docházelo k dalšímu růstu nákladů, může se to postupně promítat i do cen zájezdů,“ shrnula Divíšková z Čedoku.
Lidé, kteří si už dovolenou zakoupili, se navíc nemusejí bát toho, že by po nich cestovní kanceláře v důsledku dražších letenek chtěly nějaké další příplatky. To odmítá jak AČCKA, tak i obě oslovené cestovní kanceláře. „Ceny již prodaných zájezdů za žádných okolností zvyšovat nebudeme. Klienti si mohou být jistí, že cena, za kterou si zájezd koupili, je konečná a zvyšovat se nebude,“ uzavřel Bezděk z DER Touristik CZ.