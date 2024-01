Mikrofirmy, do toho! Za služby drobných podnikatelů si Češi klidně připlatí, ukázal průzkum

Češi milují drobné podnikatele, vyplývá z druhé části průzkumu Barometr: Touha prosperovat, který se v loňském roce zaměřil na malé a mikro podniky. Ty jako důležité vnímá na 80 procent dotázaných, přičemž důvěru v ně vkládá více než polovina. Což je nejvíce ze všech zkoumaných subjektů. Více než třetina oslovených Čechů si jejich služeb dokonce cení natolik, že nemá problém si za ně připlatit.

Skutečnost, že produkt či služba prošly rukama drobného podnikatele, zákazníkům nicméně nestačí, 85 spotřebitelů stále zajímá především kvalita nabízeného zboží nebo služeb, dalších 67 procent dá hlavně na cenu. Zhruba každý druhý se rozhoduje na základě lokální dostupnosti.

„Samostatní podnikatelé a malé podniky sehrávají v české ekonomice zásadní roli. Jsou to právě oni, kteří poskytují zcela nezastupitelné služby a podílejí se tak na podpoře sociálního smíru a udržování místních komunit,“ uvádí členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Zásadní roli tito podnikatelé pak hrají hlavně v odlehlejších oblastech, kde provozují obchůdky i restaurace a zastávají ,méně oblíbená‘ řemesla. V těchto regionech navíc vytvářejí pracovní místa.





Vlastní byznys? Neblázněte…

Ačkoli představují důležitou součást trhu, jejich rozvoj brzdí aktuálně nastavené podmínky. Ostatně, založení vlastního podniku by svým známým nedoporučila téměř polovina malých podnikatelů. Jako dobrý nápad by to prezentoval jen každý pátý.

„Prostředí, ve kterém se dnes musejí podnikatelé pohybovat, by zcela jistě mělo být nastavené přívětivěji,“ komentuje ředitelka neziskové organizace Care Česká republika Katarína Klamková, podle které představuje silnou zátěž třeba přehnaná byrokracie, jež podnikům do jisté místy svazuje ruce a znemožňuje jim se dále rozvíjet.

Řešení se přitom nabízí hned dvojí. „První je vcelku jednoduché – je to zejména stát, který by se mohl ještě více snažit o to, aby mikro a malým podnikům jejich fungování co nejvíce ulehčil. Vedle toho jim zároveň mohou alespoň částečně pomoci moderní technologie, které umí řadu požadovaných úkonů výrazně urychlit, díky čemuž se pak mohou podnikatelé mnohem více věnovat své práci,“ uvádí Klamková s tím, že v neziskové organizaci aktuálně pracují na platformě Pro podnikavé, která má mikropodnikatelům celý proces ulehčit.

Koneckonců, že s sebou moderní technologie přinášejí celou řadu výhod, si uvědomují i samotní podnikatelé. Ti by zároveň ocenili i snazší přístup k financování, který ve srovnání s většími podniky vnímají jako nedostatečný.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že dotace určené na podporu podnikání část malých podnikatelů nevyužívá ani v momentě, kdy tu možnost má. Ukázal to průzkum společnosti ePoptávka.cz, který online tržiště provedlo mezi necelou tisícovkou respondentů z řad živnostníků a malých i středních firem.

„Podle našeho průzkumu čerpá některou z dotačních forem finanční podpory pouze osm procent dotázaných. Zbývajících 92 procent ji pro své podnikání nevyužívá,“ uvádí ředitel ePoptávka.cz Otto Kočí s tím, že ačkoli dotační programy často čelí kritice, že zvýhodňují velké firmy, existují i takové, jež se zaměřují právě na malé a střední podnikatele. Těm pomáhají třeba s konkurenceschopností, digitalizací nebo přechodem na energetickou šetrnost.

A zase ta administrativa

Nejčastěji dotace využívají firmy z oblasti zemědělství a potravinářství, kde tak činí zhruba jedna pětina, s 15 procenty následuje segment strojírenství a podnikatelé zaměření na export a import, jejichž podíl odpovídá 11 procentům. Nejméně se o uvedenou formu finanční podpory zajímají firmy z textilního segmentu, oblasti stavby a bydlení či auto-moto průmyslu. Ve všech posledních případech o dotace žádají pouhé jednotky procent.

Podle společnosti ePoptávka.cz za vlažným zájmem stojí zejména překážka v podobě administrativy, kdy většina podnikatelů celý proces vnímá jako příliš složitý. Roli pak hraje i nedostatečná informovanost.

Na druhou stranu svou finanční situaci jako špatnou aktuálně označuje „jen“ 11 procent drobných podnikatelů. V dobré finanční kondici je naopak podle vlastního tvrzení 46 procent z nich. Největší starosti jim dělají ceny a dostupnost energií, materiálů a komodit.