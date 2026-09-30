McDonald’s mění globální strategii. Do restaurací, technologií i zaměstnanců investuje 8,5 miliardy dolarů

Síť čítající přes 46 tisíc restaurací po celém světě představuje pro McDonald’s velkou výhodu, ale také nákladný systém, který musí průběžně modernizovat. Americký fastfood proto představil další fázi své strategie NEXT, jež se kromě nabídky a práce se zákazníky výrazně zaměřuje i na samotný provoz poboček. Firma chce jejich fungování zjednodušit, zrychlit obsluhu a zvýšit ekonomickou výkonnost.
Velkou část změn budou zavádět franšízanti, kteří provozují většinu podniků. Firma se proto rozhodla na některých nákladech podílet. „Chceme, aby byly naše restaurace silnější a jejich provoz jednodušší,“ potvrdil pro CNN šéf společnosti Chris Kempczinski.
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Lepší ekonomika jednotlivých poboček má podle něj přinést atraktivnější výnosy a vytvořit další prostor pro investice do růstu. Do roku 2036 chce McDonald’s partnerům prostřednictvím kapitálové podpory a úlev na nájemném vyčlenit přibližně osm a půl miliardy dolarů. Z toho asi pět miliard plánuje uvolnit už do konce nynější dekády.
Modernější restaurace mají vydělat víc
Peníze budou směřovat například do přestaveb restaurací, nového vybavení nebo technologií. Součástí změn budou i upravené kuchyně a pokročilejší nástroje založené na umělé inteligenci, které mají zrychlit obsluhu a zjednodušit provoz. Rovněž vedení McDonald’s počítá s novým designem některých provozoven a rozšířením prostor určených pro děti.
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Od modernizace si řetězec slibuje také lepší ekonomické výsledky. V rámci zmíněného programu chce provozní efektivitu zvýšit přibližně o 250 bazických bodů. To by u průměrné americké restaurace mělo přinést zhruba 100 tisíc dolarů dodatečného ročního cash flow, přičemž většina této částky se má postupně projevit přímo v jejím hospodaření. Po započtení podpory centrály McDonald’s odhaduje návratnost vložených prostředků pro franšízanty přibližně na čtyři roky.
Nutno navíc podotknout, že nové technologie představují jen jednu část plánu. Zmíněná strategie se vedle fungování poboček zaměřuje také na nabídku, zákazníky a zaměstnance. Řetězec hodlá například posílit své postavení v oblasti kuřecích produktů a nápojů, kde chce do roku 2030 zvýšit tržní podíl vždy o 1,5 procentního bodu. Větší roli má hrát též personalizace nabídky a věrnostní program, jejž využívá téměř 220 milionů lidí.
Cílem je více zákazníků
McDonald’s v poslední době trápí pomalejší růst a silná konkurence. Podle reportovaných finančních výsledků se tržby společnosti během druhého letošního kvartálu zvýšily jen o čtyři procenta na 7,10 miliardy dolarů, tedy o nějakých 30 milionů méně, než jak odhadovali analytici. Čistý zisk rostl pětiprocentním tempem a dosáhl hodnoty 2,36 miliardy dolarů, což bylo v souladu s tržním očekáváním. Srovnatelné tržby v USA se ale naopak zvýšily jen o 0,8 procenta, tedy v porovnání s výhledem o 0,2 procentního bodu méně.
Vedení společnosti na konto rozporuplných ekonomických výsledků dodalo, že příliš mnoho promoakcí zkomplikovalo provoz a některé kampaně nevyvolaly u zákazníků očekávanou odezvu. A právě proto nechce McDonald’s stavět další růst jen na otevírání nových poboček. Větší důraz bude naopak klást na lepší fungování těch současných a jejich schopnost generovat prostředky pro další rozvoj.
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„Finanční cíle, které dnes představujeme, vycházejí z konceptu NEXT a příležitostí, které před sebou vidíme,“ uvedl finanční ředitel amerického řetězce Ian Borden. Doplnil, že do konce současné dekády plánuje dostat provozní marži do rozmezí zhruba 52 až 55 procent.
Změny se nicméně nevyhnou ani zaměstnancům. McDonald’s začátkem října spustí několikaletý program Make It Golden zaměřený na obsluhu a zákaznickou zkušenost. Technologie tak mají převzít část rutinních úkolů a zjednodušit fungování poboček, zatímco lidé se budou moci více soustředit na samotné hosty. Strategie NEXT tím propojuje modernizaci provozu s širším cílem firmy – dostat do restaurací více návštěvníků a vytvořit takové podmínky, aby se do nich pravidelně vraceli.