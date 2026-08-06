Léky na hubnutí mění jídelníček Ameriky. McDonald’s a další potravinářští giganti mohou přijít o miliardy

GLP-1 je přirozený střevní hormon, který snižuje chuť k jídlu, navozuje pocit sytosti a pomáhá udržovat hladinu cukru v krvi. Není tedy divu, že právě léky na bázi GLP-1 se v posledních letech staly klíčovým nástrojem v boji s obezitou, přičemž farmaceutické přípravky jako Ozempic, Wegovy, Mounjaro nebo Zepbound už pomohly zhubnout desítkám milionů lidí.
Ve Spojených státech, jež jsou zatím pro tento segment největším trhem, podle nejnovějších průzkumů některý z léků na hubnutí v současnosti užívá každý desátý dospělý a 15 procent lidí jej aspoň vyzkoušelo. Díky těmto přípravkům přitom klesla míra obezity u dospělých v USA z rekordních 39,9 procenta v roce 2022 na současných 36,4 procenta.
V Evropě zatím léky na hubnutí tak populární nejsou, přičemž podle průzkumu společnosti ING Think je aktuálně užívají asi dvě procenta lidí, což pravděpodobně souvisí s tím, že počet obézních obyvatel je na starém kontinentu výrazně nižší než v Americe. I přesto ale odborníci očekávají, že globální trh s GLP-1 bude v následujících letech rychle růst, a už v příštím roce dosáhne sto miliard dolarů (zhruba 2,1 bilionu korun).
McDonald's chce upravit nabídku
Ačkoliv farmaceutičtí giganti můžou být z rozmachu GLP-1 nadšení, stále více jiných firem si uvědomuje, že méně hladoví zákazníci pro ně představují poměrně zásadní problém. Téměř třicet velkých společností zabývajících se výrobou jídla už ostatně léky na hubnutí zmínilo jako rizikový faktor pro své podnikání.
„Nejvíce ohrožené jsou kategorie jako chipsy, sladké sody, zmrzliny nebo hranolky. GLP-1 by mohly oslabit poptávku po těchto jídlech. Odhady přitom naznačují, že změny ve stravování spojené s léky na hubnutí by mohly americký trh s pochutinami v následujících deseti letech stát na tržbách až 250 miliard korun,“ vysvětlil tržní analytik společnosti eToro Jakub Rochlitz.
Podle serveru Business Insider se na rostoucí počet zákazníků užívajících GLP-1 připravuje třeba fastfoodový řetězec McDonald's. Vedení společnosti začátkem letošního roku uvedlo, že chystá změny v nabídce, aby více odpovídala preferencím hubnoucích lidí, kteří častěji vyhledávají jiná jídla a také menší porce.
Jeden z největších problémů potravinářství
Podobně jako McDonald's začínají nabídku svých produktů upravovat i další velké potravinářské firmy. Ty se místo kalorických pochutin stále více zaměřují na výrobky s vyšším obsahem bílkovin, vlákniny či dalších živin, které lépe odpovídají preferencím lidí užívajících GLP-1.
Například firma PepsiCo podle agentury Reuters letos oznámila, že rozšíří svou nabídku zdravějších produktů. K podobnému kroku pak přistoupily i společnosti Nestlé, Conagra nebo General Mills, které chtějí na proměňující se poptávku reagovat dříve, než se naplno projeví v jejich hospodářských výsledcích.
Deník The Wall Street Journal navíc upozornil, že léky na hubnutí rozhodně nejsou jen přechodným trendem, takže investoři v poslední době přehodnocují ocenění výrobců snacků a sladkostí. GLP-1 se tedy stává jedním z největších strukturálních problémů pro velkou část amerického potravinářského průmyslu.
Eli Lilly hlásí rekordní zisk
Celkový dopad GLP-1 na výrobce jídla může samozřejmě ovlivnit i mnoho dalších faktorů. Třeba nedávná vědecká studie podle Science Alert zjistila, že léky na hubnutí jsou spojeny s nižším rizikem věkem podmíněné makulární degenerace, což je oční onemocnění, které je hlavní příčinou nevratné ztráty zraku u starších lidí. Výzkumníci navíc naznačili, že GLP-1 může mít na lidské tělo pozitivní vliv také v dalších ohledech, což by mohlo v budoucnu ještě zvýšit počet lidí, jež budou léky užívat.
Zdá se tedy, že léky na hubnutí mají před sebou skutečně velmi slibnou budoucnost, což potvrzují i nejnovější ekonomické výsledky farmaceutické společnosti Eli Lilly. Její tržby v letošním druhém čtvrtletí díky lékům Mounjaro a Zepbound meziročně vzrostly téměř o polovinu na rekordních 23 miliard dolarů (asi 480 miliard korun), přičemž čistý zisk firmy se zvýšil zhruba o čtvrtinu na necelých sedm miliard dolarů (přibližně 146 miliard korun).
Analytici se přitom víceméně shodují, že tento růst bude pravděpodobně pokračovat i nadále, za čímž má stát především tabletová forma léků. „Dříve tyto léky vyžadovaly týdenní injekce, což představovalo praktickou překážku pro mnoho pacientů. To se ale mění, a perorální léky by mohly do roku 2030 tvořit více než třetinu celého trhu GLP-1. Míra jejich užívání tak pravděpodobně ještě výrazně vzroste,“ uzavřel Rochlitz z eToro.